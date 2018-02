Isère: Ils veulent vous offrir la sensation de toucher ce que vous voyez sur écran

Imaginez un instant qu’en touchant l’écran de votre smartphone, vous puissiez ressentir les écailles d’un poisson ou la texture d’une robe affichée sur votre mobile. Ce rêve est presque à portée de main (ou plutôt de doigt), grâce à une technologie innovante mise au point par hap2U. Cette start-up​ iséroise, installée à Saint-Martin-d'Hères, dans la banlieue de Grenoble (Isère), a mis au point ces dernières années un procédé destiné à offrir la sensation de toucher ce que l’on voit sur nos écrans tactiles.

« Le tactile est présent partout dans notre quotidien. Sur le tableau de bord de notre voiture, sur les distributeurs d’argents ou de billets de train. Mais aujourd’hui, pour regarder si vous êtes bien dans le bon menu, si vous voulez régler la clim ou changer de station de radio, vous êtes obligés de regarder l’écran de votre véhicule. 10 % des accidents sont engendrés parce que les personnes ont regardé leur tableau de bord tactile en conduisant », explique Cédrick Chataz, cofondateur de Hap2U.

Pendant des années, cet ingénieur de formation a donc travaillé dur avec ses associés pour rendre vraiment tactiles les écrans en tout genre. « L’information visuelle ne peut pas être la seule source. Le toucher est un outil puissant pour permettre à notre cerveau de récupérer l’info », ajoute l’entrepreneur. La technologie mise au point repose, pour vulgariser, sur des microvibrations provoquant une onde magnétique qui va se répandre dans les écrans. En frottant la surface de son smartphone, jusqu’alors lisse et dure, l’usager aura l’illusion de toucher une texture.

Aujourd’hui, la start-up est en contact avec plusieurs fabricants d’écrans du Japon, de Taïwan ou de Corée pour commercialiser sa technologie. « Nous vendons notre kit de développement pour qu’ils puissent s’emparer de notre savoir-faire et développer, avec, de nouvelles applications », ajoute Cédrick Chappaz. Dès le printemps 2019, le grand public devrait pouvoir découvrir cette technologie révolutionnaire, dans les automobiles dans un premier temps.

« Nous faisons face à une forte demande dans ce domaine », ajoute l’entrepreneur. La technologie devrait notamment permettre, en passant son doigt sur les tableaux de bord nouvelle génération, d’avoir la sensation de toucher, sur son écran pourtant plat, un vrai bouton pour régler le volume de la radio. « L’usager aura la sensation d’une molette physique avec laquelle il pourra interagir », précise-t-il. Dans le domaine industriel aussi, cette technologie pourrait offrir prochainement la possibilité de contrôler un équipement sans avoir à regarder un écran.

#CES2018 Nice people, awesome #startups & innovative technology ! Work hard, play hard ;) Thanks to all of you for your support ! Especially to @Minalogic @LaFrenchTech @businessfrance @MSE_GEM @Digitaleague @juliette_jarry @PEQUIGNATV @isabelleguillau & @Tweet_Grenoble ! 🎉 pic.twitter.com/xWbO2sXIJd