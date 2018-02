Etretat: Un pan de falaise s’effondre sans faire de blessé

Les falaises d'Etretat, en Seine-Maritime. — Bertrand Combaldieu/AP/SIPA

Elles peuvent être aussi belles que dangereuses. Un pan des célèbres falaises d’Etretat (Seine-Maritime) s’est effondré ce dimanche matin. La police municipale a dû évacuer une famille, rapporte France Bleu Normandie.

L’événement n’est pas rare mais à chaque fois, la municipalité de la station balnéaire rappelle aux promeneurs qu’ils doivent impérativement faire preuve de la plus grande prudence et respecter les consignes de sécurité.

Des milliers de visiteurs

Le pan de roche qui s’est effondré à quelques dizaines de mètres de l’extrémité de la digue promenade, n’a pas fait de victime. Mais les policiers municipaux ont cependant dû évacuer une famille avec des enfants en bas âge qui escaladait les morceaux tombés.

La Côte d’Albâtre et les falaises d’Etretat attirent, en permanence de très nombreux promeneurs, pêcheurs à pied et photographes. C’est à leur intention que la mairie a publié un communiqué relayé par France Bleu, afin qu’ils ne mettent pas leur vie en danger.

« Il est indispensable de respecter les consignes de sécurité, de rester sur les sentiers aménagés et de ne pas cheminer en bord de falaise ni immédiatement au pied de celles-ci, explique ainsi la municipalité. Les risques d’éboulements ou de chutes de pierres sont réels et fréquents et l’on peut s’attendre à des événements du même type dans les semaines à venir. »