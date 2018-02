Parcoursup: Une experte de l'orientation répond aux questions des internautes

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR Les lycéens de terminale et les étudiants souhaitant se réorienter ont jusqu'au 13 mars pour saisir leurs voeux sur la plateforme...

Une lycéenne du lycée Buffon Parcoursup. — WITT/SIPA

La nouvelle plateforme lancée en janvier, suscite encore beaucoup d’interrogations.

20 Minutes a lancé un appel à questions et Sophie Laborde-Balen, conseillère en orientation, répond à nos internautes.

Une nouveauté qui suscite beaucoup de questions. Cette année, les lycéens de terminale et les étudiants souhaitant se réorienter, inaugurent la nouvelle plateforme post-bac, Parcoursup. Depuis le 22 janvier et jusqu’au 13 mars, ils sont invités à y lister leurs vœux d’orientation.

20 Minutes a donc demandé à Sophie Laborde-Balen, fondatrice de Tonavenir.net et conseillère en orientation de répondre aux questions de nos internautes. Voilà ses réponses.

Quelle différence entre Parcoursup et APB ( admission post-bac) ?

Il y a plusieurs différences essentielles : l’arrêt de l’ordre des vœux, la fin du tirage au sort, la mise en place des attendus de la part des filières, des informations sur les formations, sur les débouchés et sur les taux de réussite et la fiche Avenir (sur laquelle les professeurs donneront leurs avis à propos des vœux de l’élève).

Je ne comprends pas l’intérêt des inscriptions groupées. Pourriez-vous m’expliquer ?

Dans la mesure où le nombre de vœux est très limité sur Parcoursup, les inscriptions groupées permettent de multiplier le nombre de sous-vœux et donc les possibilités d’admission. Ces voeux groupés concernent généralement les formations sélectives.

Stratégiquement faut-il renoncer à émettre un vœu non sélectif si notre académie devra faire finalement une proposition dans une filière non sélective ?

Dans la mesure où nous ne savons pas quelle filière va choisir la commission rectorale à partir du 26 juin pour les lycéens sans affectation à cette date, il vaut mieux alors entrer au moins un vœu, non sélectif certes, mais un vœu adapté aux motivations de l’élève.

Je veux formuler un vœu d’inscription en licence de droit, mais je voulais savoir si cela amoindrissait mes chances si je faisais aussi un vœu en licence droit-sciences politique dans la même université ? Si j’ai le niveau requis, l’université va-t-elle me dire oui concernant mes deux vœux ?

Absolument pas, cette université va devoir rendre un avis sur chacun de vos deux vœux sans porter un jugement sur cette double motivation. Cela n’amoindrira donc pas vos chances d’être admis en licence de Droit ou de Droit-Science politique.

Doit-on saisir ses bulletins en détail pour chaque vœu ?

Heureusement que ce n’est pas le cas, une seule saisie suffit. Les bulletins de 1re et de Terminale sont, en grande majorité, entrés par les lycées. Si ce n’est pas le cas, c’est à l’élève de s’en charger. Il devra alors les saisir une seule fois, les responsables des formations iront les consulter sur son dossier Parcoursup.

Comment se réinscrire sur Parcoursup pour changer d’orientation après une année d’étude ?

L’étudiant doit entrer son état civil ainsi que son numéro INE mentionné sur le relevé de son baccalauréat. Il recevra alors un nouveau numéro de dossier Parcoursup et renseignera son mot de passe. Une fois entré sur Parcoursup, il devra renseigner les études suivies après son bac, expliquer les raisons de sa réorientation, entrer ses résultats de sa ou de ses années post-bac, les notes de son baccalauréat, ses nouveaux vœux, une éventuelle attestation fournie par un conseiller d’orientation, son projet de formation motivé et éventuellement ses bulletins de 1re et de Terminale, si Parcoursup ne les a pas retrouvés.

Comment cela va se passer pour les étudiants bacheliers en réorientation qui n’ont ni fiche avenir, ni avis de leurs enseignants ? Seront-ils traités de la même manière ?

Les dossiers des étudiants en réorientation seront traités avec la même priorité que les lycéens de Terminale. Sans fiche Avenir, ni avis des professeurs, ils seront jugés sur leur projet de formation motivé, sur une éventuelle attestation fournie par un conseiller d’orientation, sur leurs résultats du bac et enfin sur leurs bulletins de 1re et de Terminale.

En BTS alternance si l’on trouve un employeur avant la clôture de Parcoursup, peut-on l’indiquer sur le site et est-on privilégié par rapport à ceux qui n’en ont pas ?

Dans la mesure où vous avez déjà trouvé un employeur, votre vœu sera vu en priorité. Vous serez donc de ce fait, privilégié par rapport aux lycéens qui n’en ont pas encore trouvé.

Les élèves étant en première année dans une filière sélective type prépa et qui ne sont pas sûrs de passer en 2e année, doivent-ils s’inscrire sur Parcoursup ?

Dans la mesure où un étudiant n’est pas certain de valider sa première année d’études, il est toujours vivement conseillé d’anticiper la rentrée suivante en rentrant ses nouveaux vœux sur Parcoursup avant le 13 mars 2018 pour une reprise à zéro des études en septembre prochain.

Mon fils s’est retrouvé dans un BTS qui ne lui convenait pas et il a eu des mauvais résultats. Quelles notes doit-il indiquer pour demander une autre filière sur Parcoursup : ceux de terminale ou celles de BTS qui sont basses ?

Il devra obligatoirement rentrer toutes ses notes de BTS, mais aussi celles de son bac et de ses années de 1re et de Terminale.

Ma fille est en Terminale et doit partir un an à l’étranger. Doit-elle s’inscrire sur Parcoursup ou risque-t-elle de perdre le bénéfice de la première inscription à son retour ?

Je conseille toujours aux élèves souhaitant partir, de rentrer par sécurité, un minimum de vœux sur Parcoursup car beaucoup de choses peuvent se passer en 6 mois. Dans tous les cas, une réponse d’admission positive reçue à partir du 22 mai ne sera effective que si elle est suivie par une inscription administrative. Dans la mesure où votre fille n’a pas été au bout de cette inscription administrative, cela ne lui portera absolument pas préjudice à son retour de l’étranger.

Ma fille est en L1 de droit, mais voudrait faire sa L2 dans une autre université. Est-ce possible de demander cela sur Parcoursup ?

Non, absolument pas. Parcoursup concerne uniquement le démarrage des études, soit une entrée en 1re année d’études. Votre fille doit envisager son transfert auprès de son université actuelle et de l’université où elle souhaite aller.

Ai-je une chance avec un bac Sti2d de pouvoir rentrer en licence Staps ?

Je ne vous cache pas que tes chances sont réduites, mais pas impossibles. Je vous conseille de mettre en avant vos motivations sur votre projet de formation motivé, d’en parler avec vos professeurs et de rentrer tout même ce vœu.