Un convoi transportant Salah Abdeslam à la prison de Fleury-Mérogis, le 27 avril 2016 — DOMINIQUE FAGET AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

La formule revient comme un mantra dans le dossier d’instruction : « Je fais usage de mon droit de me taire ». Muet depuis son interpellation le 18 mars 2016 à Molenbeek, le seul survivant des commandos des attaques terroristes de Paris, Salah Abdeslam acceptera-t-il de briser le silence dans lequel il s’est muré ? Ce lundi et pour la première fois, il doit comparaître publiquement devant un tribunal. Reporté en décembre à la demande de l’avocat de Salah Abdeslam, Sven Mary, le procès doit se tenir jusqu’au vendredi 9 février à Bruxelles.

>> A lire aussi : Tentative d'évasion, risque d'attentat... Le procès de Salah Abdeslam s'ouvre ce lundi à Bruxelles sous haute surveillance

Quatorze départements du centre-est de la France ont été placés en vigilance orange pour neige et verglas, a annoncé lundi matin Météo France, qui maintient par ailleurs onze départements en vigilance orange crues dans le bassin de la Seine. Douze départements avaient été placés dimanche en vigilance orange pour neige et verglas : l’Ain, l’Allier, l’Ardèche, le Cantal, la Drôme, le Gard, l’Isère, la Loire, la Haute-Loire, la Lozère, le Puy-de-Dôme, le Rhône. Lundi matin, la Nièvre et la Saône-et-Loire ont également été placés en alerte orange neige et verglas. La vigilance doit durer jusqu’à 22h.

Le Super Bowl, c’est un peu de football américain, mais surtout un concert à la mi-temps et… beaucoup de pub. Selon un sondage, 17,7 % des téléspectateurs considèrent que les publicités sont le moment le plus important du show. Les annonceurs le savent, et dépensent des millions de dollars pour profiter de cette audience de plus de 100 millions de personnes. C’est aussi l’occasion de dévoiler quelques images des films et séries les plus attendus. On n’a pas été déçu cette année.