VIDEO. Météo: Quarante-cinq départements en vigilance orange neige et verglas

Un panneau de signalisation de zone de verglas lors d'un jour de neige. (Illustration). — CLOSON/ISOPIX/SIPA

Quarante-cinq départements ont été placés en vigilance orange pour neige et verglas, a annoncé ce lundi matin Météo-France, qui maintient par ailleurs deux départements en vigilance orange crues.

« Des conditions de circulation difficiles »

Cet épisode neigeux est non exceptionnel pour les régions concernées mais suffisamment notable pour rendre les conditions de circulation difficiles, précise Météo France dans son bulletin publié ce lundi midi.

Quarante-cinq départements sont en vigilance orange pour neige et verglas : Ardennes (08), Aube (10), Cher (18), Eure-et-Loir (28), Indre (36), Indre-et-Loire (37), Loir-et-Cher (41), Loire-Atlantique (44), Loiret (45), Maine-et-Loire (49), Marne (51), Haute-Marne (52), Mayenne (53), Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Moselle (57), Orne (61), Sarthe (72), Paris et petite couronne (75-92-93-94), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Deux-Sèvres (79), Vendée (85), Vienne (86), Vosges (88), Yonne (89), Essonne (91) et Val-d’Oise (95), Allier (03), Ardèche (07), Aveyron (12), Cantal (15), Corrèze (19), Creuse (23), Loire (42), Haute-Loire (43), Lozère (48), Nièvre (58), Puy-de-Dôme (63), Rhône (69), Saône-et-Loire (71) et Haute-Vienne (87). La vigilance doit durer jusqu’à mercredi à 03h00.

Deux départements, l’Eure et la Seine-Maritime étaient toujours maintenus ce lundi en vigilance orange crues.