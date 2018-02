VIDEO. Marseille: Une maison transportable et autonome pour fournir rapidement un logement aux SDF

José devant sa maison autonome et transportable — A.-C. Poujoulat / AFP

Cette maison est entièrement autonome

Elle est aussi facilement transportable

Elle pourrait représenter une solution pour loger des SDF

À première vue, à l’intérieur, cela ressemble à un mobil-home, comme on peut en voir dans de nombreux campings. Un espace réduit, mais avec tout le confort : un canapé-lit, et un lit superposé, une petite salle d’eau et une cuisine avec plaques et réfrigérateur. Mais ses futurs occupants ne sont pas en recherche d’un logement pour des vacances… José et sa compagne sont un couple de sans-abri. Ils sont hébergés au sein de la communauté Emmaüs de la Pointe Rouge, à Marseille. D’ici peu, le couple va s’installer dans ce qui est la première maison transportable et entièrement autonome de ce réseau à destination des SDF.

C’est en effet l’une des particularités de ce logement. Équipé en panneaux solaires, il permet de fournir de l’électricité pendant quinze jours. Pour l’eau, seuls les 1.000 litres du réservoir suffisent pendant deux semaines : l’eau est filtrée et réutilisée, sans qu’il y ait besoin d’un raccordement à un réseau de distribution. Avec sa pompe à chaleur, cette petite maison est ainsi en mesure d’être installée sur n’importe quel terrain vague, de petite surface, quelles que soient les installations sur place.

Une alternative rapide pour loger les SDF

« Quand on fait des demandes de réquisition de bâtiment pour y loger des sans-abri, on nous répond que ce n’est pas si simple, avec des soucis de normes, de réhabilitation du bâtiment, constate Kamel Fassatoui, président du centre Emmaüs de la Pointe Rouge dans le 8e arrondissement de Marseille. Il y a toujours des obstacles. »

Et d’ajouter : « Rien qu’à Marseille, il subsiste entre 12 à 15.000 SDF. Avec cette maison, l’idée est de démontrer qu’une alternative pour loger ces personnes est possible, et ce très rapidement. »

Marseille: Une ville sans SDF, c'est possible? Un laboratoire propose des solutions concrètes pour y parvenir https://t.co/0HqvetSE5l pic.twitter.com/NzqNLUqLxz — 20 Minutes Marseille (@20minutesMars) November 8, 2017

C’est l’autre argument mis en avant par les porteurs de ce projet : cette maison autosuffisante est de plus transportable. Elle peut être installée en quelques heures, pour répondre localement et dans un temps limité aux besoins.

>> A lire aussi : Toulouse: Ils dressent une cartographie du mobilier «anti-SDF» pour mieux le dénoncer

800 euros le m²

« Au moment des inondations il y a quatre ans de cela à Puget-sur-Argens​, la fondation Abbé Pierre nous avait demandé d’installer des mobil-homes pour reloger les sinistrés », se souvient Kader Atia, président de l’association humanitaire d’entraide Ampil​. Le hic cette option est fastidieuse, longue et coûteuse, que ce soit pour la fabrication ou le transport.

L’association a donc l’idée de concevoir ce préfabriqué inédit. Après 18 mois de construction par un atelier d’insertion situé dans les quartiers Nord, l’association a offert ce prototype à Emmaüs. « En quelques jours seulement, la maison était là, et prête à être habitée, relate Kamel Fassatoui. Si les 117 communautés Emmaüs de France prennent deux maisons, on a déjà résolu le problème de 500 personnes ! »

Emmaüs installe une maison autonome pour les plus démunis à Marseille https://t.co/rvD057PeHt — Abavala !!! (@abavala) February 4, 2018

Ce modèle reste toutefois un prototype conçu dans le cadre d’une expérimentation, et son coût de production avoisine les 60.000 euros. « Ça fait 800 euros le m², quand on voit le prix du foncier aujourd’hui ! », note Kamel Fassatoui. Ce coût pourrait de plus baisser si une entreprise souhaitait développer le concept à plus grande échelle. « Ces maisons sont à destination des collectivités territoriales, des bailleurs sociaux mais aussi des organisations humanitaires », explique Kader Atia. En juillet dernier, Emmanuel Macron affirmait ne plus vouloir avoir, d’ici fin 2017, « des femmes et des hommes dans les rues, dans les bois ».