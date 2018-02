Températures négatives, chutes de neige... Le froid arrive en début de semaine sur l'Hexagone

Un panneau de signalisation de zone de verglas lors d'un jour de neige. (Illustration). — CLOSON/ISOPIX/SIPA

Avis de grand froid la semaine prochaine en France. Après un mois de janvier très doux, les températures vont dégringoler en dessous de zéro degré, prévient Météo France. A partir de lundi et pour au moins une semaine, les gelées nocturnes vont se généraliser dans tout le pays (entre -3 et -6°C) avec des maximales qui oscilleront entre 2 et 5°C.

Le temps sera également hivernal ce dimanche sur l’Hexagone, avec des gelées matinales et des chutes de pluie mêlée à de la neige sur plusieurs régions, notamment sur le quart Nord-Est, note La Chaîne Météo.

Le #froid se confirme la #semaine prochaine avec des #températures inférieures de 4 à 5°C aux normales de saison. C'est donc une période froide qui s'annonce mais il ne s'agira pas d'une vague de froid. pic.twitter.com/S89nxq0jM9 — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) February 3, 2018

Des minimales à -5°C en Alsace et -8°C en Auvergne

Dans le détail, le nord, le grand Est et le massif central seront particulièrement touchés, avec en milieu de semaine prochaine des minimales à -5°C en Alsace et dans le Nord et jusqu’à -8°C en Auvergne ainsi que dans le Rhône (jusqu’à -12°C localement dans le Cantal).

Les nuits seront également gelées sur la façade atlantique et du côté de la Manche. Le Bassin parisien ne sera pas épargné, avec un mercure oscillant entre -2°C et 2°C lundi et mardi, -4°C et 2°C mercredi et jeudi. Certains sites de prévisions prévoient même pour samedi des minimales à -6°C à Paris.

Cette vague de froid annoncée par Météo France devrait durer jusqu’au week-end prochain. Les températures devraient ensuite remonter un peu…