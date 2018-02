Manifestation nationaliste en Corse: Plus de 20.000 personnes selon les organisateurs, 5.000 à 6.000 selon la préfecture

MANIFESTATION Soutenue par un collectif réunissant syndicats, associations et différents mouvements nationalistes, la manifestation vise « à convaincre le président d'ouvrir un dialogue »…

Des Corses manifestent en soutien au mouvement nationaliste, à Ajaccio, samedi 3 février. — Raphael Poletti/AP/SIPA

« Demucrazia è rispettu pè u populu Corsu. » Plusieurs milliers de personnes ont pris le départ samedi vers 15h, à Ajaccio, de la manifestation lancée par les nationalistes corses pour la « démocratie et le respect du peuple corse ». Ils étaient 22.000 à 25.000 manifestants selon les organisateurs, 5.600 à 6.000 selon la préfecture.

Les manifestants étaient rassemblés derrière une banderole tenue par des jeunes filles arborant sur leurs épaules le drapeau corse. Certains étaient également munis des feuilles blanches sur lesquelles était inscrit en noir « #Democrazia ».

La place de la gare se remplit, environ 2000 personnes déjà sur place selon mon pif. #Ajaccio pic.twitter.com/p15K0twlCU — Dominique Albertini (@dom_albertini) February 3, 2018

« Faire bouger les lignes »

Sur la voiture de tête, qui diffusait des chants traditionnels, on pouvait lire l’inscription « Amnistia​ », alors qu’une autre bannière avec le mot « Liberta » était tendue en milieu de cortège. « On pense que la mobilisation était nécessaire et qu’elle permet tranquillement, sereinement, de faire bouger les lignes », a déclaré le député nationaliste Jean-Félix Acquaviva.

Soutenue par un collectif réunissant syndicats, associations et différents mouvements nationalistes, la manifestation visait « à convaincre le président, à travers une mobilisation populaire et pacifique, d’ouvrir un dialogue », avait expliqué le président autonomiste du conseil exécutif Gilles Simeoni, l’allié de Jean-Guy Talamoni dans les instances dirigeantes de l’Île de Beauté.