Météo: Onze départements en bord de Marne et de Seine placés en vigilance orange «crues»

METEO L’Eure, la Seine-Maritime, Paris et sa petite couronne, la Seine-et-Marne, l’Aube et la Marne sont concernés...

La crue de la Seine en région parisienne en janvier 2018. — ISA HARSIN/SIPA

Météo France appelle à la vigilance. Onze départements de l’Eure à la Seine-Maritime, Paris et sa petite couronne, la Seine-et-Marne, l’Aube et la Marne restent ce samedi en vigilance orange crues.

Le niveau de la Marne et de la Seine devrait continuer à monter ce samedi à cause de nouvelles précipitations associées à un fort coefficient de marée. « Sur la Marne en Île-de-France, les pluies observées ont engendré des réactions importantes de ses affluents aval, principalement le Petit et le Grand Morin », explique VigieCrus dans un bulletin publié vendredi soir.

Averses de pluie et neige sur une grande partie de la France

Dans le reste de la France, le temps sera perturbé avec des averses de pluie et de neige sur plusieurs régions, jusqu’en plaine, annonce Météo France. Une nouvelle perturbation arrivera sur la Bretagne et donnera un temps pluvieux dans la matinée, du Pays basque à la Normandie. Un peu de neige est même attendue en Normandie. Le vent de Nord-Ouest se renforcera dans l’après-midi sur les côtes bretonnes, avec des rafales atteignant les 70 km/h, puis sur le littoral aquitain en soirée. Les gelées matinales pourront rendre les chaussées glissantes dans le Nord-Est.

>> A lire aussi : La Marne passe au-dessus du mur anti-crue

Dans l’après-midi, les pluies seront continues du Sud-Ouest aux Hauts de France. De la neige tombera dans les Pyrénées vers 800/1000 m. Au nord de la Seine, de la neige pourra aussi blanchir les sols par endroits, dans nuit de samedi à dimanche.

Sur l’Est, le ciel restera gris et de petites averses de neige sont prévues sur les Ardennes et sur le relief des Vosges, voire jusqu’en plaine, dans le Nord-Est et en vallée du Rhône. Sur le massif Central, la limite pluie-neige se situera vers 200/300 m en journée, puis remontera à 500 m en soirée. Et en bord de Méditerranée, le ciel sera variable avec un mistral et une tramontane qui resteront sensibles.