INFOGRAPHIE. Salaires, âge, contractuels… Sept choses à savoir sur la fonction publique

Le gouvernement envisage un plan inédit de départs volontaires dans la fonction publique.

«20 Minutes» revient en infographies sur les chiffres à connaître à propos de la fonction publique française...

Le gouvernement a créé des remous, jeudi, en annonçant un plan de départs volontaires sans précédent pour les fonctionnaires. Durant sa campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait promis de réduire de 120.000 le nombre de postes de fonctionnaires en cinq ans, par non-renouvellement des départs, dont 70.000 dans les collectivités locales et 50.000 dans la fonction publique d’État.

Ce jeudi, le Premier ministre Édouard Philippe a par ailleurs annoncé vouloir étendre « largement » le recours aux contractuels ne bénéficiant pas de l’emploi à vie, « notamment pour les métiers ne relevant pas d’une spécificité propre au service public ». Le dossier est sensible, et plusieurs syndicats, dont la CGT, dénoncent ces annonces surprises. Pour mieux comprendre ces déclarations, 20 Minutes revient en infographie sur les sept chiffres à connaître à propos de la fonction publique française…

Le nombre d’agents et leur répartition

5,448 millions de personnes travaillent dans la fonction publique en France (Etat, territoriale, hospitalière) au 31 décembre 2015, selon le rapport annuel sur l’état de la fonction publique publié en décembre 2017. Celle-ci représente 20 % de l’emploi total (salarié et non salarié) en France au 31 décembre 2014.

Dans le détail, 2,398 millions d’agents travaillent dans la fonction publique de l’Etat (FPE). 79,8 % d’entre eux exercent dans les ministères et 20,2 % dans des établissements publics d’aménagement (EPA) nationaux, qui achètent et commercialisent des terrains.

La fonction publique territoriale (FPT) représente quant à elle 1,889 million d’agents. Les trois-quarts d’entre eux derniers travaillent, dans les régions, les départements ou les communes. Le quart restant travaille dans les EPA locaux.

La fonction publique hospitalière (FPH) compte 1,163 million d’agents : 88,2 % dans les hôpitaux, 8,4 % dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées et 3,4 % dans les autres établissements médico-sociaux.

(1) La catégorie « autres catégories et statuts » recouvre principalement des enseignants et documentalistes des établissements privés sous contrat et des ouvriers d’État dans la FP d’Etat, des assistants maternels et familiaux dans la FP territoriale, des médecins dans la FP hospitalière.

(2) Dans la FPT, les militaires (2.100 marins‑pompiers de Marseille) ont été regroupés avec les fonctionnaires.

Les contractuels

Sur les 5,448 millions de fonctionnaires, 940.200 étaient contractuels à la fin 2015. Les agents contractuels ne bénéficient pas du statut de fonctionnaire et ainsi des mêmes droits.

En pourcentage, la part des contractuels dans la fonction publique a globalement augmenté en dix ans, passant de 14,3 % à 17,2 %. Seule la FPT fait exception, puisque leur part est passée de 19,6 % à 18,8 % entre 2005 et 2015. Entre 2014 et 2015, les effectifs des contractuels sont stables.

Un contractuel sur cinq devient fonctionnaire

Une étude publiée dans le rapport annuel de la fonction publique en 2017 a analysé le parcours, au sein de la fonction publique, des contractuels qui y sont entrés en 2011 jusqu’à la fin d’année 2015. Sur 300.000 contractuels, des passages courts ou inférieurs à trois ans constituent la majorité des situations d’emploi. Cependant, un contractuel sur cinq est devenu fonctionnaire avant la fin de l’année 2015. Deux ans après leur entrée, plus de la moitié de ces contractuels a quitté la fonction publique et 15 % sont devenus fonctionnaires, précise ce rapport.

Leur âge moyen

L’âge moyen dans la fonction publique est de 43 ans, contre 41 ans pour le secteur privé. Les agents de la FPH sont âgés en moyenne de 41,7 ans, contre 42,4 ans dans la FPE et 44,9 ans dans la FPT.

Leur salaire

Le salaire net mensuel moyen en 2015 est de 2.219 euros dans la fonction publique, quand il est de 2.250 euros dans le secteur privé. Dans la FPE, ce salaire moyen est de 2.495 euros. Il est de 1.891 euros dans la FPT et de 2.239 euros dans la FPH.

L’évolution en 2015 de la rémunération moyenne nette des personnes en place, en euros constants, est de 1,8 % dans la fonction publique. Dans le détail, elle est de 1,8 % dans la FPE, de 1,7 % dans la FPT et 1,9 % dans la FPH.

Une répartition des catégories très différente

Dans la fonction publique, la catégorie A est accessible via un concours ouvert, aux candidats externes, à partir de Bac + 3, la catégorie B, à partir de Bac à Bac +2, quand la catégorie C est accessible sans diplôme ou avec un BEP (ou diplôme équivalent). Au total, 35 % des agents de la fonction publique relèvent de la catégorie hiérarchique A, 20 % de la B et 45 % de la C. Mais ces chiffres évoluent suivant le versant de la fonction publique étudié, comme le montre le graphique ci-dessous.

Une majorité de femmes

La fonction publique compte 62 % de femmes, contre 46 % dans le secteur privé. Ce chiffre est d’ailleurs remarquable dans la fonction publique hospitalière, avec 78 % de femmes. Suit la fonction publique territoriale, avec 61 % de femmes, et la fonction publique d’Etat avec 55 %. La part des femmes, dans l’ensemble des recrutements externes, est de 63,6 %. Cependant, ce sont les femmes qui subissent le temps partiel. Au total, 23 % des femmes fonctionnaires sont à temps partiel, contre 5 % des hommes.