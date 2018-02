Lyon: Les amoureux invités à déclarer leur amour dans toute la ville pour la Saint-Valentin

Lyon, le 14 février 2017. Les mots d'amour du public sont diffusés sur les panneaux lumineux de la ville pour la Saint-Valentin. — E. FRisullo / 20 Minutes

Des proses romantiques, des messages insolites et langoureux ou des mots totalement passionnés. Comme elle le fait désormais chaque année, la mairie de Lyon propose aux amoureux de se déclarer à l’occasion de la Saint-Valentin, en envoyant dès le 6 février leurs doux messages sur le site internet de la Ville.

#Lyon Saint Valentin : la Ville de Lyon met ses panneaux lumineux au service de Cupidon https://t.co/y7BLXgqkvj pic.twitter.com/uiDEzQK3iD — Alain (@alainm909) February 2, 2018

Des mots doux à découvrir le 14 février

Vous voulez la (le) demander en mariage, lui avouer votre amour tenu trop longtemps secret, rappeler à votre alter ego à quel point vous l’aimez ou seulement crier votre manque à l’élu (e) de votre cœur ? Si la timidité et la peur sont vos meilleures alliées et que vous manquez d’assurance pour sauter le pas, sachez que chaque année désormais à Lyon des centaines d’amoureux profitent de la Saint-Valentin pour laisser parler leur côté fleur bleue. Et venir déclarer leur flamme à leurs biens aimés. De manière anonyme ou totalement assumée.

Le 14 février, les mots doux envoyés par les Lyonnais seront publiés toute la journée sur les panneaux lumineux de la ville et sur le site internet de la municipalité. A vos plumes !