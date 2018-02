Le péage de Saint-Arnoult, dans les Yvelines. — DURAND FLORENCE/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Année après année, le niveau monte, inexorablement. Les tarifs des péages d’autoroutes augmentent ce jeudi, de 1,03 % à 2,04 % selon les réseaux. L’occasion pour les associations d’automobilistes de dénoncer une politique tarifaire jugée excessive : « C’est du délire, lance Pierre Chasseray, délégué général de 40 millions d’automobilistes. Bientôt, il sera plus rentable de faire Paris- Le Mans en taxi qu’avec sa voiture personnelle ! ».

>> A lire aussi : Tarifs des péages, prix du gaz... Tout ce qui va changer à partir du 1er février

Des syndicats lycéens, étudiants et enseignants appellent à une journée de mobilisation ce jeudi pour demander les retraits de la réforme sur l’accès à l’université et du projet d’un nouveau baccalauréat, à travers des manifestations, des rassemblements, voire la grève. Le Snesup-FSU (premier syndicat chez les enseignants du supérieur), l’Unef (organisation étudiante), l’UNL et le SGL (syndicats lycéens), les syndicats FO, la CGT, Sud et d’autres, rejoints par la FCPE, réclament le retrait du projet de loi sur les nouvelles modalités d’accès à l’université, traduites dans la nouvelle plateforme d’inscription Parcoursup (qui a succédé à APB).

>> A lire aussi : Calendrier, voeux... Tout savoir sur Parcoursup, le successeur d'APB

L’affaire Larry Nassar, le médecin à l’origine du plus grand scandale sexuel de l’histoire du sport américain, a pris un nouveau tournant mercredi lorsque la présidente du troisième tribunal devant lequel il comparaît a annoncé qu’il avait agressé au moins 265 jeunes femmes pendant vingt ans.

>> A lire aussi : Perpétuité pour l'ex-médecin Larry Nassar, coupable de multiples abus sexuels