Les infos immanquables du jour: Retour chez Jonathann Daval, Paris sale et super lune

Jonathann Daval, le 2 novembre 2017, lors d'une conférence de presse aux côtés de la famille d'Alexia — SEBASTIEN BOZON / AFP

Que vous soyez à Toulouse ou à Grigny, c’est l’heure des immanquables.

Depuis l’interpellation de Jonathann Daval trois mois après le meurtre de sa femme, les médias sont nombreux à arpenter Gray et ses alentours. Dans la rue du domicile des époux Daval, à l’entrée de Gray-la-Ville, les voisins voient passer des caméras de télévision depuis trois jours. Auprès de 20 Minutes, une femme s’excuse simplement en arrivant en voiture : « Désolé, tout a été dit je crois… ». Le reportage de notre journaliste Bruno Poussard à Velet est à lire ici.

L’article le plus partagé du jour : Une étude à 220.000 euros pour en conclure que Paris est sale

Des papiers gras et un gros chèque. Le Canard enchaîné de ce mercredi révèle que la mairie de Paris a dépensé 224.580 euros pour une étude sur la propreté de Paris et ce qu’en pensaient les Parisiens. En soi, ça n’a rien d’étonnant. Ce que souligne l’hebdo satirique c’est le nombre de pages du document remis – 14 – et la simplicité malgré un vocabulaire jargonneux, des constatations établies par l’étude. Plus d'infos par là.

L’article le plus à lire du jour : Astronomie: Super-lune, lune bleue ou lune de sang, on vous dit tout (et même ce que vous ne verrez pas)

Bleue, rouge sang, noire… Ce mercredi 31 janvier, l’astre de la nuit doit passer par toutes les couleurs en raison d’une conjonction de trois phénomènes astronomiques si rare qu’elle ne s’est pas produite depuis 160 ans. Alors, faut-il préparer une grosse Thermos de café pour passer une nuit glaciale à la belle étoile ? Petite revue de ces fameux phénomènes lunaires simultanés avec l’astrophysicien Eric Josselin, responsable scientifique du pic du Midi, directeur adjoint de l' Observatoire Midi-Pyrénées (université de Toulouse). Un article à retrouver ici.