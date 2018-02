Circulation interfile: «Si on n'a pas de retour, c'est que tout se passe bien», selon les Motards en colère des Bouches-du-Rhône

Un embouteillage sur le périphérique à Paris le 12 décembre 2013 — THOMAS SAMSON AFP

La circulation interfile pour les deux et trois roues est testée dans 11 départements, dont les Bouches-du-Rhône pendant quatre ans.

A la moitié de l’expérimentation, aucun bilan officiel n’est prévu.

Selon les usagers, il est normal d’avoir autorisé une pratique qui existe depuis toujours.

La cohabitation avec les automobilistes se serait améliorée.

À mi-chemin. Il y a tout juste deux ans, le 1er février 2016, l’expérimentation de la circulation interfile pour les deux ou trois roues, sur des routes à doubles voies séparées par un terre-plein central* était lancée. Elle doit encore durer deux ans dans les onze départements tests, dont les Bouches-du-Rhône. Pour l’instant, aucun bilan officiel de la part de la sécurité routière n’est prévu, nous dit-on au ministère de l’intérieur. Encore moins dans les départements.

>> A lire aussi : Isère: Un motard échappe aux gendarmes avec une pointe à 246 km/h... sur une départementale!

« On a toujours circulé entre les files »

« Nous n’avons aucun retour officiel, mais s’il n’y en a pas c’est que tout va bien. S’il y avait eu un problème on en aurait entendu parler, ne vous inquiétez pas pour ça », en rigole Philippe Stoppacher, coordinateur de la Fédération française des motards en colère (FFMC) des Bouches-du-Rhône.

Ca doit faire 1 an que j'ai les spots sur ma moto, et je les allume notamment en interfile pour améliorer ma visibilité. J'avais lu un article de @lequipementfr qui parlait du gain de visibilité en créant un triangle lumineux, alors à 30 euros les spots j'ai voulu tester... — Le Motarologue (@Motarologue) January 21, 2018

José Aznar, trésorier des FFMC 13, n’est pas non plus surpris du bon déroulé de l’expérimentation. « On a toujours circulé entre les files. Ça existe depuis que les deux roues existent », avance-t-il.

Si auparavant cette pratique n’avait rien d’officielle, elle était néanmoins tolérée. « On se faisait verbaliser s’il y avait dépassement par la droite, ou à trop vive allure. Mais pas pour la circulation interfile », se souvient Philippe Stoppacher. Pour Daniel Girardin, ancien responsable du Moto Club Gemenos, « c’est une bonne chose de rendre légale une pratique qui a toujours existé ».

>> A lire aussi : Lyon: L'homme qui a renversé un policier à moto, a tenté de fuir à l'étranger avant de se rendre

Meilleure cohabitation

Tous s’accordent sur une meilleure cohabitation entre les différents usagers de la route, une conséquence positive de la mesure selon eux. La façon de s’insérer dans une file, de la remonter, et la vitesse à adopter font partie des consignes inscrites dans l’expérimentation.

« Les automobilistes en prennent conscience. Ils ne sont plus surpris de voir passer des deux roues et ça, c’est bien. Inversement, il faut que nous soyons attentifs pour en faire une bonne pratique », considère José Aznar. Une chose est sûre, ici tout le monde est davantage préoccupé par le futur abaissement de la limitation de vitesse à 80 km/h, que cette histoire de circulation interfile.

*Avec une vitesse comprise entre 70 et 130 km/h.