Le rictus de douleur déformait son visage durant la marche blanche en l'hommage de sa femme, le 5 novembre 2017 : Jonathann Daval a finalement avoué mardi 30 janvier 2018 avoir tué Alexia et a été mis en examen et écroué pour meurtre. — AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Le bonheur se lit sur leurs visages. En ce mois de juillet 2015, Alexia, 27 ans, vient d’épouser Jonathann, qu’elle connaît depuis quelques années. Devant l’église de Gray (Haute-Saône), la jolie blonde est prise en photo dans sa robe de mariée, aux côtés de son mari, un beau brun aux yeux clairs, les cheveux soigneusement coiffés en brosse, âgé de 31 ans. Rien, ce jour-là, ne semble présager que deux ans et demi plus tard, ce dernier avouera avoir tué sa compagne en l’étranglant. Avant de transporter son corps en pleine forêt. Mardi soir, il a été mis en examen pour « meurtre sur conjoint » et risque la réclusion à perpétuité.

Un discours de quatre-vingt minutes sans une attaque contre le FBI ou les médias. Mardi soir, Donald Trump s’est montré discipliné pour son premier discours sur l’état de l’Union, suivant avec application son téléprompteur. Mais si le président américain a offert une « main tendue » aux démocrates sur l’immigration, ces derniers sont souvent restés assis et l’ont parfois hué.

Bleue, rouge sang, noire… Ce mercredi 31 janvier, l’astre de la nuit doit passer par toutes les couleurs en raison d’une conjonction de trois phénomènes astronomiques si rare qu’elle ne s’est pas produite depuis 160 ans. Alors, faut-il préparer un gros thermos de café pour passer une nuit glaciale à la belle étoile ? Petite revue de ces fameux phénomènes lunaires simultanés avec l’astrophysicien Eric Josselin, responsable scientifique du Pic du Midi, directeur adjoint de l'Observatoire Midi-Pyrénées (université de Toulouse).

