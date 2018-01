Migrants: «Le Cohn-Bendit de 1968 aurait dit "merde" à Macron», lance Hamon

MIGRANTS L’ex-candidat socialiste à la présidentielle dénonce un « retour à l’ordre » et lance un appel à Daniel Cohn-Bendit pour qu'il prenne position en faveur des migrants.…

Le leader du mouvement "Génération.s" Benoît Hamon dénonce la politique migratoire "répressive" de Macron le 24 décembre 2017. — JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP

Benoît Hamon a dénoncé mardi à Tours « le retour à l’ordre et à l’arbitraire dans une partie de la haute fonction publique », et étrillé Daniel Cohn-Bendit, à qui il a lancé un appel pour qu’il prenne position en faveur des migrants.

Le candidat malheureux du parti socialiste à l’élection présidentielle a estimé que le refus « stupéfiant » de le laisser s’exprimer le 6 février prochain dans l’enceinte de la faculté de droit de Toulon était « assez symptomatique de ce retour à l’ordre et à l’arbitraire dans une partie de la haute fonction publique et dans certains milieux très proches du pouvoir en place ».

« Le Cohn-Bendit qui remet le couvercle de plomb sur la marmite »

« Qui ne voit pas ces préfets, qui dissuadent les migrants de faire valoir leurs droits ? Dans certaines régions, la police a ordre d’arracher les effets personnels, de gazer des migrants, qui sont des pauvres parmi les pauvres », a-t-il poursuivi après avoir rencontré des étudiants de l’université de Tours.

Evoquant Mai 1968, dont le 50e anniversaire est célébré cette année, Benoît Hamon, visant l’ancien leader étudiant Daniel Cohn-Bendit, a jugé « incroyable de voir aujourd’hui des soixante-huitards qui ont mené des combats contre l’ordre établi être maintenant les porte-parole de l’ordre établi ».

« J’imagine que le jeune Cohn-Bendit de 1968 aurait dit "merde" à Macron et au Cohn-Bendit d’aujourd’hui : j’aime bien le Danny de 68 pour le souffle et l’espérance qu’il a levés, j’aime un peu moins le Cohn-Bendit qui remet le couvercle de plomb sur la marmite, comme il le fait aujourd’hui quand il soutient Emmanuel Macron ». « Je l’invite à nous aider au moins pour qu’on ait en France une attitude juste et humaine vis-à-vis des migrants », a-t-il conclu.