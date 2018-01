Les infos immanquables du jour: Jonathann Daval, le robot Ursula de Disneyland et la pollution de l'air

Jonathan Daval, le mari d'Alexia, la joggeuse tuée, le 5 novembre 2017. — SEBASTIEN BOZON / AFP

Coup de théâtre ce jeud soir. Le mari d’Alexia Daval, interpellé lundi dans l’enquête sur le meurtre de son épouse en octobre, « a reconnu avoir tué son épouse, mais il a dit que c’était un accident, qu’il ne voulait pas et il regrette », ont indiqué à l’AFP ses avocats Mes Ornella Spatafora et Randall Schwerdorffer. La procureure de Besançon, Edwige Roux-Morizot, devrait annoncer sa mise en examen ce mardi soir lors d’une conférence de presse annoncée vers 21h. Plus d'infos par ici et sur tous les supports de 20 Minutes.

L’article le plus partagé du jour : VIDEO. Disneyland: Le robot Ursula perd sa tête, les enfants terminent l'attraction en larmes

L’animatronique du personnage fictif d’Ursula a littéralement perdu la tête, ce dimanche au parc Disneyland, en Californie. Les spectateurs bien installés dans leurs fauteuils gros coquillages durant la promenade de La Petite Sirène ont eu la mauvaise surprise de découvrir une sorcière des mers dont la tête pendait au bout de câbles électriques. Un article à retrouver par là.

L’article le plus à lire du jour : La pollution de l'air, un serial killer qui tue à petit feu

Dernière chance pour les cancres. La Commission européenne convoque ce mardi un sommet à Bruxelles réunissant les ministres de l’Environnement de neuf pays, dont la France, qui fait partie des mauvais élèves de l’Union européenne sur la question de la pollution de l’air. La France a pourtant été prévenue : la première mise en demeure de la Commission pour cause de non-respect des limitations date de 2009… « Depuis des années la France est rappelée à l’ordre parce qu’elle ne respecte pas la réglementation européenne sur la pollution atmosphérique, analyse Rémy Slama, médecin et chercheur à l’Inserm, responsable de l’équipe « Epidémiologie environnementale appliquée à la reproduction et à la santé respiratoire ». Mais en réalité, cette limitation est peu protectrice : les valeurs sont 2,5 fois plus importantes que celles défendues par l’Organisation mondiale de la Santé ! ». Cet article d'Oihana Gabriel est à retrouver ici.