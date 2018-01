Parcoursup: Posez vos questions sur la nouvelle plateforme post-bac à notre experte

Sur le salon Postbac, le 12/01/2018. — D.Bancaud/20minutes

C’est une grande nouveauté : cette année, les lycéens de terminale et les étudiants souhaitant se réorienter inaugurent la nouvelle plateforme post-bac, Parcoursup, qui a été lancée mi-janvier. Depuis le 22 janvier et jusqu’au 13 mars, ils sont invités à y lister leurs vœux d’orientation.

Une démarche qui du fait de sa nouveauté, suscite des questions. 20 Minutes a donc demandé à Sophie Laborde-Balen, fondatrice de Tonavenir.net et conseillère en orientation de répondre aux questions de nos internautes. Remplissez le formulaire ci-dessous et nous publierons en fin de semaine un article quand lequel notre experte répondra à vos questions les plus fréquentes sur Parcoursup.