Illustration: un Ehpad. — PASCAL PAVANI / AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Ils en ont marre et comptent bien le faire savoir. Les représentants des personnels ont appelé à une grève nationale inédite dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) ce mardi, pour réclamer plus de moyens. Dans le viseur, la réforme controversée du financement des Ehpad, qui ajoute aux craintes des représentants des personnels, qui dénoncent de longue date les manques chroniques d’effectifs dans les établissements. Un manque humain qui impacte les conditions de travail des personnels et la qualité des soins des résidents.

Près d’un sur deux. 45 % des usagers ressentent de l’insécurité dans les transports en commun. C’est ce qu’indique une étude de l’ONRDP (Observatoire nationale de la délinquance et des réponses pénale), publiée ce mardi. Comment l’expliquer ? 20 Minutes liste six choses importantes à savoir.

Alors que le rôle exact joué par la Russie dans l’élection présidentielle américaine de 2016 n’a pas encore été tiré au clair, les Etats-Unis ne se montrent guère optimistes pour la prochaine échéance électorale. Les interférences russes n’ont pas cessé et Moscou tentera vraisemblablement d’influencer les législatives de novembre 2018, a avancé le directeur de la CIA Mike Pompeo dans une interview à la BBC lundi.

