MyCanal, Arte.tv, OCS, Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+, Universal+ et encore Paramount+… En plus de toutes les chaînes de télévision ! Face à cette offre sérielle gargantuesque, vous n’arrivez plus à suivre ? 20 Minutes sélectionne chaque mois pour vous le meilleur des nouveautés séries qui sortent en France et vous livre le calendrier (régulièrement mis à jour) des dates de diffusion ou de mise en ligne des nouveautés séries ou nouvelles saisons de vos fictions préférées.

La grosse production « Opérations spéciales : Lioness »

Un casting de rêve – Zoe Saldana, Nicole Kidman, Morgan Freeman –, de l’espionnage et des personnages féminins forts. Opérations spéciales : Lioness, disponible dès le 23 juillet sur Paramount+, a mis la barre haut. La série signée Paramount+ plonge dans la guerre contre le terrorisme avec Joe (Zoe Saldana), cheffe de station du programme Lioness en charge d’agents féminins infiltrés. Parmi eux, Cruz Manuelos (Laysla De Oliveira), une jeune Marine un peu brutale, vient d’être recrutée pour tenter d’empêcher un nouveau 11-Septembre. C’est clairement le blockbuster du mois de juillet.

Le thriller loufoque « The Resort »

Quand l’anniversaire de mariage part en cacahuète. Dans The Resort, disponible sur Canal+ le 12 juillet, Emma (Cristin Milioti) et Noah (William Jackson Harper) profitent de leur voyage sur la Riviera Maya au Mexique pour enquêter sur la disparition de deux jeunes américains quinze ans plus tôt. Cette enquête un peu WTF se frotte à une richissime et dangereuse famille locale. Elle va surtout forcer les deux amoureux à se questionner sur leur couple et voir renaître des sentiments enfouis. On retrouve dans cette comédie réjouissante des visages connus du petit écran : William Jackson Harper, l’inoubliable Chidi de The Good Place et surtout Nick Offerman a.k.a Ron Swanson de Parks and Recreation.

Le retour de la très attendue « L’été où je suis devenue jolie »

Un mois de juillet sans une romance d’été n’est pas un vrai mois de juillet (si, si, on vous assure). Le succès retentissant de Prime Vidéo L’été où je suis devenue jolie, inspiré de la trilogie de romans de Jenny Han, revient le 14 juillet pour une saison 2. De retour à Cousins Beach où elle passe chaque été, Bella retrouve les deux fils de Susannah, Conrad, son fantasme de jeunesse, et Jeremiah, son meilleur ami. Entre les disputes des deux frères, tous les deux amoureux d’elle, et le retour du cancer de Susannah, cet été, tout pourrait être différent.

Une plongée dans le quotidien de « La famille Stallone » (Paramount+)

Après la famille Kardashian, la famille Stallone ? Paramount+ entre dans l’intimité de l’interprète de Rocky Balboa. Sylvester Stallone, acteur trois fois nommé aux Oscars, a laissé entrer les caméras pour dévoiler son quotidien de père qu’il décrit comme le plus grand rôle de sa vie. Cette série documentaire met en scène ses trois filles, sa femme et Stallone lui-même. On entre dans le quotidien d’un des clans les plus célèbres de Hollywood. Disponible dès le 8 juillet.

Lundi 3 juillet

1985 sur Canal+

Il Re sur Canal+

Mercredi 5 juillet

Kizazi Moto : Génération feu, dix courts-métrages d’animation, sur Disney+

Deux fois 15 ans, saison 2, sur Netflix

Jeudi 6 juillet

Par tous les moyens, sur Paramount

La Défense Lincoln, saison 2 - Partie 1 sur Netflix

Vendredi 7 juillet

S.O.S ma maison va craquer !, sur Netflix

The horror of Dolores Roach, saison 1 sur Prime Video

Lundi 10 juillet

Awkwafina is Nora from Queens (intégrale des 3 saisons) Paramount+

Mardi 11 juillet

20 ans ou jamais, sur Netflix

Mercredi 12 juillet

The Afterparty, saison 2, sur Apple TV

The Simpsons, saison 34, sur Disney+

The Resort, sur Canal+

Jeudi 13 juillet

Ten Pound Poms, sur OCS

La Loi de la plus forte, sur Netflix

Famille en flammes, sur Netflix

Vendredi 14 juillet

Foundation, saison 2 sur Apple TV

CSI Vegas, saison 2 sur Paramount+

Dimanche 16 juillet

Joe Pickett, sur Paramount+

Vendredi 21 juillet

Digman, série d’animation, sur Paramount+

Samedi 22 juillet

Minx, saison 2, sur OCS

Lundi 24 juillet

Futurama, saison 11, sur Disney+

Jeudi 27 juillet

Ghosts of Beirut, sur Paramount+

The Witcher - Saison 3 : Volume 2 Netflix

Vendredi 28 juillet

Le Tailleur, saison 2 sur Netflix

Good Omens, saison 2 sur Prime Video

Dimanche 31 juillet

Miss Scarlet, saison 2, sur Canal+

Babylon Berlin, saison 4, Canal+