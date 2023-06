Des stars, du glamour, des projections, des conférences… Gratuite et ouverte au public, la 62e édition du Festival de Télévision de Monte-Carlo a ouvert ses portes vendredi et jusqu'à mardi, pour le plus grand plaisir des amoureux du petit écran. Voici cinq bonnes raisons d’assister à l’événement.

Le plein de stars sur le tapis rouge

De nombreuses stars internationales sont attendues sur le tapis rouge du Forum Grimaldi comme Josh Duhamel, John Goodman, Arnaud Binard (Emily in Paris), Constance Zimmer (House of Cards), Patrick Duffy (Dallas), Zeeko Zaki (FBI), James Lafferty (One Three Hill, Everyone is doing great), ou encore Neal McDonough (Desperate Housewives, Arrow, Legends of Tomorrow, The Flash, Suits).

Une partie du casting de la série à succès d’Apple TV + Ted Lasso sera aussi au rendez-vous, tout comme une partie du casting de la série phare d’Amazon Prime Video, Les Anneaux de pouvoir. Les visages emblématiques des Feux de l’amour, d’Amour, gloire et beauté, habitués de l’événement, seront également de retour sur la Côte d’Azur.

Du côté des talents français, Jean-Luc Reichmann et Stomy Bugsy (Léo Matteï), Frédérique Bel, Stéphane De Groodt et le reste du casting de Lycée Toulouse Lautrec, tout comme les stars d’Ici tout commence et de En famille seront présents sur le rocher monégasque.

Les plus jeunes festivaliers se réjouiront de la présence de deux stars des réseaux sociaux, Lena Situations et Michou.

Le plein de séries sur grand écran

Le Festival de Télévision de Monte-Carlo permet de découvrir de nouvelles séries en présence des célébrités. Shelter, série attendue prochainement sur Amazon Prime Vidéo et basée sur le roman d’Harlan Coben, sera projetée en avant-première mondiale lors de la cérémonie d’ouverture en présence de l’auteur américain à succès et d’une partie du casting.

Neuf productions ont été retenues en sélection officielle 2023 de la compétition des Nymphes d’Or 2023 dans la catégorie fiction, dont sept séries et deux unitaires. En lice notamment, l’unitaire tricolore Le Colosse aux pieds d’argile, diffusé le 4 mai sur TF1, qui voit Eric Cantonna incarner un ancien rugbyman aux prises avec le traumatisme qu’il a vécu enfant.

La coproduction anglo-australienne Ten Pound Poms, présentée en avant-première internationale, raconte comment un groupe de Britanniques est parti s’installer en Australie avec 10 livres sterling en poche au milieu des années 1950, et sera prochainement diffusée sur OCS.

Poker Face, la minisérie américaine portée par Natasha Lyonne (Orange Is the New Black, Poupée russe) qui met en scène Charlie qui a le don extraordinaire de déterminer quand quelqu’un ment.

Le plein de dédicaces et de rencontres

Le Festival de Télévision de Monte-Carlo propose des séances de dédicaces avec les vedettes de séries (réservation sur le site de l’événement). L’occasion de croiser les héros des séries quotidiennes françaises à succès (Un si grand soleil, Ici tout commence ou encore En famille), mais aussi des soaps américains Les Feux de l’amour, Amour, gloire et beauté et bien d’autres.

Des conférences intitulées « Behind The Scenes » permettent également au public d’échanger avec les talents présents. Samedi à 12h45, se tenait notamment la conférence animée par notre envoyée spéciale à Monte-Carlo Sélène Agapé, qui revenait sur les secrets de tournage de Lycée Toulouse-Lautrec en présence de l’équipe de la série de TF1.

Le plein de reportages et documentaires

Le Festival de Télévision de Monte-Carlo propose également de voir ou revoir le meilleur des documentaires et des reportages de l’année écoulée. En lice dans la catégorie documentaire et actualités, neuf programmes nommés venus de 6 pays, dont de nombreux sur la guerre en Ukraine.

La France est particulièrement bien représentée avec pas moins de trois programmes en compétition : la minisérie documentaire Hezbollah, l’enquête interdite (Magneto Presse avec la participation de France Télévisions), La vie à la frontière du Donbas (France Télévisions) et Russie, les enfants volés d’Ukraine (BFMTV). Et une coproduction franco-belge, le documentaire Ukraine : vers l’Europe, loin de Moscou (Zorn Production International, Istant News Services, ARTE G.E.I.E, RTBF – Unité Documentaire, PICTANOVO).

Le plein de têtes couronnées

Créé en 1961 par le Prince Rainier III, en hommage à son épouse la princesse Grace, le festival est organisé sous le Haut Patronage de Son Altesse Sérénissime le prince Albert II de Monaco. Ce dernier prend la parole lors de la cérémonie d’ouverture et de clôture du festival, et il n’est pas rare qu’il apparaisse sur le tapis rouge à l’occasion d’une projection en compagnie de son épouse, Charlène de Monaco.

À l’occasion du Centenaire de la naissance du Prince Rainier III, une exposition exceptionnelle de photos historiques du Festival de Monte-Carlo jalonnera le tapis rouge.