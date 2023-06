Entre la principauté et les tournages, c’est une véritable histoire d’amour ! Tout commence en 1954, alors qu’Alfred Hitchcock choisit les hauteurs de Monaco pour tourner La Main au collet, un film porté par Cary Grant et l’actrice fétiche du maître du suspense, Grace Kelly. C’est sur le tournage de ce film que la belle actrice américaine a rencontré Rainier III de Monaco, qu’elle a épousé en 1956.

La principauté de Monaco a toujours été un décor privilégié pour le 7ᵉ art. Dès 1905, Georges Méliès, l’un des pionniers du cinéma, imaginait déjà un Raid Paris-Monte-Carlo en deux heures, film muet suivant le road trip du roi des Belges Léopold II. James Bond a ses habitudes sur le Rocher. De Ocean’s Twelve à Grand Prix en passant par Iron Man II, de L’Arnaqueur à La fille de Monaco en passant par Les Tuches, on ne compte pas moins de 300 films dont l’action se déroule à Monaco. Alors que la 62e édition du Festival TV de Monte-Carlo, créé en 1961 par le prince Rainier III de Monaco, ouvre ses portes ce vendredi jusqu’à mardi, 20 Minutes s’est demandé si Monaco était aussi un décor apprécié des showrunners de séries.

Le premier épisode d'« Amicalement Vôtre »

« S’il ne fallait en citer qu’une seule, la série Amicalement Vôtre portée par le tandem Roger Moore et Tony Curtis demeure dans toutes les mémoires », lance d’emblée Marina Ventura, qui travaille à la direction de la communication de la principauté de Monaco. Souvenez-vous, dans le premier épisode de l’unique saison de cette série culte des années 1970, intitulé « Premier contact », les deux héros, Lord Sinclair et Danny Wilde se rencontrent à l’aéroport de Nice et font une course en voiture jusqu’à Monte-Carlo, Lord Sinclair conduisant une Aston Martin et Wilde, une Dino 246 GT. Arrivés en même temps devant le célèbre Hôtel de Paris, s’ensuit une des mythiques chamailleries des deux héros sur le nombre d’olives entrant dans la composition du cocktail Créole Crème…





A lui seul, cet épisode de la série britannique créée par Robert S. Baker résume tout ce que les réalisateurs de films ou de séries viennent chercher dans la principauté. « S’il n’y a pas d’avantages particuliers proposés par Monaco en matière de tournage - si ce n’est peut-être la plus grande facilité à réunir tous les intervenants sur un territoire exigu, la Principauté a toujours séduit les showrunners car elle concentre une image forte dans l’imaginaire du grand public, alliant à la fois le glamour, la carte postale du rivage méditerranéen et l’aura de lieux et événements emblématiques comme le Casino et le Grand Prix », résume Marina Ventura.

Un épisode spécial d'« Amour, gloire et beauté »

La principauté a accueilli depuis de nombreux tournages de séries. Dans les années 1980, George Hamilton et Joan Collins tournent la minisérie d’espionnage Monte-Carlo pour la chaîne américaine CBS. Plus récemment, certaines séquences de la série Riviera portée Julia Stiles et diffusée en 2017 sur Sky Atlantic ont été filmées à Monaco. En 2017, les dix épisodes de la websérie Deep Mare Nostrum, portée par Caterina Murino et Pierre Frolla, ont entièrement été tournés dans la principauté. En 2021, les équipes de la saison 4 de la série de la BBC The Syndicate ont pris leurs quartiers au sein de l’Hôtel Métropole.

Don Diamont, Katherine Kelly Lang, Jacqueline McInnes Wood, Darin Brooks, Heather Tom… Le casting du feuilleton américain culte Amour, gloire et beauté figure parmi les habitués du Festival TV de Monte-Carlo. La série a d’ailleurs fêté ses 30 ans lors de l’événement en 2017. Lors d’un épisode, les scénaristes du soap américain ont concocté une virée monégasque pour les Spencer et les Forrester. « Le Festival de Télévision est plutôt une vitrine pour les professionnels qu’il accueille et peut donc susciter des idées ou des vocations de tournage, comme ce fut le cas pour la série Amour, Gloire et Beauté dont le cast a pris ses habitudes à Monaco le temps du Festival », commente Marina Ventura.

« Kaiser Karl » bientôt tournée à Monaco

Une des séries françaises les plus attendues va bientôt commencer à tourner dans la principauté de Monaco. Kaiser Karl, la série biopic sur Karl Lagerfeld, créée par Isaure Pisani-Ferry, Jennifer Have et Raphaëlle Bacqué et attendue prochainement sur Disney+, sera en partie tournée à Monaco. Sont attendus sur le Rocher, Daniel Brühl qui incarnera le légendaire couturier, mais aussi Théodore Pellerin, Arnaud Valois, Alex Lutz et Agnès Jaoui.

Si cette fiction est en partie tournée dans la principauté, c’est parce que Karl Lagerfeld, amoureux de Monaco, a succombé à la beauté de la Vigie, l’une des plus belles et prestigieuses villas de la Côte d’Azur, à l’architecture unique, qui sera sa résidence pendant plus de dix ans. « Si la Principauté a souvent été choisie comme décor, force est de reconnaître que c’est plus souvent au cinéma que dans des séries », reconnaît Marina Ventura. Nul doute que Kaiser Karl va donner envie à de nombreux créateurs de séries poser leurs caméras dans cette destination iconique de la jet-set internationale !