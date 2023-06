La série d’anthologie culte de Charlie Brooker fait son retour ! La sixième saison de Black Mirror sera disponible ce jeudi sur Netflix. Avec l’arrivée tonitruante de l’agent conversationnel ChatGPT, Charlie Brooker, le créateur de la célèbre série dystopique, n’a pu résister à l’envie de demander à l’IA d’écrire un épisode de Black Mirror. « J’ai un peu joué avec ChatGPT », confie-t-il dans le nouveau numéro du magazine britannique Empire. « La première chose que j’ai faite a été de taper "générer un épisode de Black Mirror" et cela donne quelque chose qui, à première vue, se lit de manière plausible, mais au second coup d’œil, c’est de la merde », estime-t-il. Le développement fulgurant de nouveaux outils d’IA générative comme ChatGPT est donc actuellement au cœur des préoccupations des différents métiers de l’audiovisuel, alors, quel rôle peut jouer l’IA dans la création des séries ?

Les scénaristes américains de la Writers Guild of America (WGA) font grève depuis le 2 mai. Au cœur de leurs revendications, deux questions, celle de la rémunération de la création, mais aussi celle de leur métier menacé par l’intelligence artificielle. La WGA souhaite « réglementer l’utilisation du matériel produit à l’aide de l’IA », indique le syndicat sur Twitter. L’intelligence artificielle ne « peut pas écrire ou réécrire du matériel scénaristique », estime le syndicat, et ne peut donc pas être considérée comme un auteur.

« Il n’y a pas vraiment de pensée originale ici »

Ce sont exactement les conclusions de l’expérience de Charlie Brooker : « Parce que tout ce que ChatGPT fait, c’est rechercher tous les synopsis des épisodes de Black Mirror et les mixer. En creusant, on se dit : “oh, il n’y a pas vraiment de pensée originale ici. » Les scénaristes refusent de reconnaître un statut particulier au matériel provenant de l’IA, entendant conserver de fait l’intégralité de leurs droits d’auteur.

Même son de cloche chez Lisa Joy, scénariste, productrice, réalisatrice et showrunneuse, à qui l’on doit la série Westworld. « ChatGPT est un agrégateur d’informations. Il collecte ce qui existe déjà sur la toile. ChatGPT ne pense pas. Il assimile, trouve des tendances, les digère et les recrache. Il ne fait rien de nouveau en soi », avait-elle déclaré lors d’une master class à Séries Mania.

« L’idée vient de l’imagination humaine »

« Les IA vont devenir des outils qui vont nous aider dans la création », avait-elle développé lors d’un entretien avec 20 Minutes au festival lillois. Et de rappeler : « Ils le sont déjà depuis un certain temps. Les trailers sont déjà réalisés avec des illustrations générées par des IA. Mais cette IA ne vient pas avec l’idée de ce que la bande-annonce doit raconter. Il exécute simplement, l’idée vient de l’imagination humaine. »

Un sentiment partagé outre-Atlantique. « L’écriture, c’est difficile à reproduire. Avec l’équipe d’Ici tout commence, on s’est amusé à demander à ChatGPT d’écrire une scène, alors bien sûr, ce sont les débuts et on peut imaginer que cela va se perfectionner, mais le résultat, c’est une coquille vide. L’humain, qui est au cœur de notre métier, ne peut pas s’imiter », considère Solenn Le Priol, une des scénaristes du feuilleton quotidien de TF1.

Les réalisateurs américains, qui ont rejoint les scénaristes dans leurs revendications, ont trouvé un accord qui tient dans cette formule : « IA is not a person » (« L’IA n’est pas une personne »). « Dans toute forme de postproduction ou d’effets visuels, nous utilisons déjà l’aide de la technologie informatique. Ce n’est pas encore de l’IA, c’est un peu plus rudimentaire que cela, c’est simplement un outil », résume Lisa Joy.

« A qui appartient le travail ? Qui est le créateur ? »

Des outils qui offrent de nombreuses possibilités qui inquiètent les acteurs américains, qui ont entamé les négociations le 7 juin, via le SAG-AFTRA, leur principal syndicat outre-Atlantique (cent soixante mille membres). Ces derniers souhaitent imposer de nouvelles clauses sur les IA dans leurs contrats. L’idée est de se protéger face aux possibilités de rajeunissement numérique (comme dans le prochain Indiana Jones attendu en salles le 28 juin), ou encore l’apparition d’un acteur décédé (comme Peter Cushing dans la saga Star Wars) ou d’être tout bonnement remplacé par des comédiens virtuels.

L’usage de l’IA soulève ainsi de nombreuses questions, mais n’empêche pas d’envisager son usage dans le processus créatif. « A qui appartient le travail ? Qui est le créateur ? Mais aussi des questions éthiques, sur les droits d’auteur, ainsi que des questions philosophiques plus profondes sur l’avenir de l’homme par rapport aux machines », considère Merav Shacham, qui a supervisé la création du générique de la série israélienne Red Skies, présentée en compétition officielle à Séries Mania et réalisée à l’aide d’une IA.

« 90 % de ce que j’ai produit, j’ai dû le jeter »

« J’ai commencé à faire des recherches sur les générateurs d’images par IA il y a cinq ou six mois. j’ai expérimenté plusieurs plateformes et j’ai créé des dizaines de vidéos d’animation basées sur l’intelligence artificielle », explique-t-elle à 20 Minutes. Quand Ron Leshem, scénariste et producteur de Red Skies, lui propose de réaliser le générique de sa série, elle lui propose de le faire à l’aide du générateur d’images Stable Diffusion et « de voir ce qui allait se passer ».

Merav Shacham, Ron Leshem et le réalisateur Alon Zingman, écrivent un scénario spécialement adapté. La principale difficulté ? « Il a fallu apprendre à communiquer avec l’IA de manière que le résultat obtenu soit le plus proche possible de la scène écrite. J’ai dû apprendre à écrire des prompts. L’IA est très difficile à contrôler, 90 % de ce que j’ai produit, j’ai dû le jeter parce que ce n’était pas bon », raconte-t-elle. D’autant plus que l’IA était régulièrement mise à jour. « J’ai donc dû m’adapter rapidement à ces changements quotidiens », poursuit-elle. Le processus est un « vrai défi », notamment parce que les productions visuelles de l’IA « ont une esthétique dérangeante, souvent surréaliste et incohérente ».

Bilan de cette expérience ? « Chaque projet artistique a sa propre nature et ses propres besoins. L’IA, en tout cas aujourd’hui, n’est pas appropriée pour tous les projets. Je l’ai utilisée comme un outil, pas comme quelque chose qui va me remplacer. Nous devons apprendre à l’utiliser intelligemment. cet outil peut me servir en tant que créateur grâce à une collaboration fructueuse avec lui et à un dialogue approfondi », analyse Merav Shacham.

« Le mythe de l’IA qui réfléchit par elle-même est dommageable »

« Les humains sont aussi là pour façonner ces outils, et pour définir leurs pouvoirs et leurs limitations. Le mythe de l’IA qui réfléchit par elle-même est dommageable », abonde Lisa Joy. Derrière chaque IA, il y a de la production humaine. « Ce ne sont pas encore des forces de création, mais on peut les percevoir comme cela. Si les gens se mettent à agir comme s’ils l’étaient, comme des esprits indépendants, nous aurons alors des difficultés », poursuit-elle.

« En tant que scénariste, on utilise beaucoup Internet pour les recherches. Le problème est que l’IA raconte beaucoup de bêtises. Cela va poser des problèmes », défend John Kare Raake, le créateur de la série norvégienne The Fortress. Des IA comme ChatGPT « ne reflètent que les données disponibles sur Internet. Ils recueillent ces données comme des faits, mais cela ne veut pas dire que c’est vrai. Il y a beaucoup de propos racistes sur le Web par exemple. Les IA n’ont pas de compas moral », renchérit Lisa Joy.

Ces agents conversationnels viendront tout de même peut-être en aide aux scénaristes. « Parfois, je prie pour que cela nous puisse venir nous sauver de situations où je suis bloquée », rit Cécile Berger, une des scénaristes des Bracelets rouges, nouvelle génération. « L’IA servira peut-être lorsque vous êtes coincés pour avoir quelqu’un à qui parler… C’est un outil dans le processus de création », plussoie Cecilie Mosli, une des réalisatrices de Fortress.

Il y aura toujours des craintes à l’égard de toute nouvelle technologie qui existe, comme le démontre Charlie Brooker dans Black Mirror. « Ces outils sont là, ils existent et on ne peut rien y changer. C’est fascinant et intéressant. Mais ce n’est pas parce qu’une technologie apparait qu’elle va tout changer. Cela va être utilisé et modelé. On verra plein de choses faites avec l’aide de l’IA dans les prochaines années », conclut Jonas Weydemann, co-créateur de la série allemande A Thin Line. Des séries créées avec l’aide de l’IA, mais nées dans l’imagination humaine pendant encore très longtemps !