Une minisérie norvégienne complètement barrée ! Countrymen, série coproduite par Arte et la chaîne norvégienne NRK et conçue par Izer Aliu et Anne Bjørnstad (Lilyhammer), suit les tribulations d’une bande bras cassés en cheville avec une cellule terroriste islamiste, qui s’installent à la campagne dans une ferme pour préparer leurs cruels desseins. Un plan simple sur le papier, mais c’est compter sans l’ingérence des autochtones et l’arrivée surprise d’un ami d’enfance, accompagné de sa fille. Une comédie grinçante qui se mue en leçon de tolérance à découvrir ce jeudi à 20h55 sur Arte.

La série commence alors que Marwan (Nader Khademi), Norvégien d’origine iranienne, veuf et sans emploi fixe, souhaite emmener sa fille Kristin en vacances chez ses parents en Iran. Ne reste qu’une formalité, attendre l’obtention du passeport de sa fille… Mais cette dernière est confiée à sa belle-famille par les services sociaux.

L’histoire d’un « bon mauvais père »

« Marwan est un bon mauvais père. Il veut vraiment faire bien, mais il ne fait pas les choses qu’un bon père doit faire. Il croit faire les choses correctement, parce qu’il a été élevé comme cela par son père, à qui il voue une admiration sans bornes », analyse Nader Khademi, que 20 Minutes a rencontré en 2021 à CanneSeries où la minisérie a été couronnée du prix de la meilleure interprétation collective et du prix des lycéens.

Marwan décide alors de kidnapper sa fille de 5 ans. « Je comprends pourquoi il pense à le faire, même si je ne comprends pas pourquoi il le fait ! Ce kidnapping résulte d’une incompréhension à montrer son amour ». Pour se mettre au vert, il décide de rejoindre Adil (Ayaz Hussain), ancien copain de lycée, qui vient de s’installer dans une ferme de la région du Telemark, loin d’Oslo, pendant quelque temps.

« Les intentions de ces trois gars ne sont pas claires »

Dans cette ferme, Adil cohabite avec l’austère Khabib et de Knut, converti à l’islam sous le nom de Tariq, s’est mis également au vert. « Les intentions de ces trois gars ne sont pas claires. Ils sont en contact avec une cellule terroriste et ont quitté Oslo pour monter un coup pour cette dernière. Comme cela va prendre du temps, ils doivent avoir une couverture. Ils décident de se lancer dans la fabrication de fromage. Au début, ils ne savent pas comment s’y prendre… et finissent par produire ce fromage délicieux que tout le monde s’arrache. Ils sont alors confrontés à un dilemme : fabriquer du fromage de chèvre ou poursuivre leur sombre dessein », résume l’acteur.

« On les accueille à bras ouverts »

L’installation de Marwan et de sa fille, ignorant tout des activités clandestines des trois acolytes, va venir les perturber, tout comme l’accueil chaleureux des habitants de la bourgade et le succès de leur entreprise fromagère halal. « Ils pensaient que les gens allaient les regarder bizarrement, mais on les accueille à bras ouverts », sourit Izer Aliu, co-créateur et réalisateur de la minisérie. « Ils ne s’attendaient pas à cela. Ils reçoivent des compliments même sur leurs barbes ! », s’amuse Nader Khademi. « On a montré le monde, non pas comme il est, mais comme on rêverait qu’il soit », explique Izer Aliu.

Faire de trois islamistes en pleine préparation d’un attentat des antihéros de comédie, il fallait oser ! « Quand Anne Bjørnstad m’a parlé pour la première fois du projet. J’ai pensé que c’était une folie », confie Izer Aliu. Mais cette comédie transgressive, loufoque et jubilatoire interroge avec intelligence nos identités et explore avec drôlerie ces sempiternelles questions : de qui est-on l’étranger ? Où est-on vraiment chez soi ? L’accueil chaleureux des locaux réussira-t-il à les dissuader de mettre en œuvre leur plan initial ? « Parfois les gens ont juste besoin de sentir qu’ils appartiennent à un endroit », conclut Nader Khademi. Une belle leçon de tolérance !