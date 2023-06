La place du Mistral n’a peut-être pas soufflé son dernier mot. « En effet, TF1 a demandé à Newen de réfléchir à un retour de « Plus belle la vie », ce travail est en cours par la production », indique à 20 Minutes la communication de la chaîne. « La décision de ce retour n’est pas actée », précise toutefois TF1, qui préfère parler de « phase exploratoire ». « "Plus belle la vie" est une très belle marque en laquelle nous croyons, mais rien n’est confirmé à ce jour », fait de son côté savoir la société de production Newen Studios, filiale de TF1 et toujours propriétaire de la marque, alors que Xavier Niel a aussi manifesté son intérêt pour la série dans le cadre de son projet de chaîne Six.

Un format avec des épisodes plus courts, d’une quinzaine de minutes, serait à l’étude. Comme d’autres personnages clés de « Plus belle la vie », Serge Dupire a été contacté par Newen, histoire de tâter le terrain. « Ils ont appelé tout le monde pour nous dire que c’était en négociation », confie le comédien embarqué dans l’aventure dès le tout premier épisode de la série diffusée pendant dix-huit ans sur France 3. « Je ne suis pas contre l’idée de revenir sur "Plus belle la vie", bien au contraire, affirme-t-il. On verra ce qu’ils ont à proposer. En dix-huit ans, j’ai été tellement de personnages à travers le rôle de Vincent Chaumette, il y a toujours des défis à relever pour un acteur. »

Depuis la diffusion du dernier épisode, le 18 novembre dernier, chacun a repris sa route. Serge Dupire lui est resté vivre à Marseille, d’où il a tourné deux films pour des plateformes. « Presque tous les jours, des gens m’abordent, ils me demandent quand je vais revenir », sourit-il. « Si "Plus belle la vie" devait revenir, je serais ravi pour les téléspectateurs, poursuit le comédien. Ce programme, c’est bien plus qu’une série, pour beaucoup, c’était une rencontre familiale. Des liens forts se sont créés. » Des liens dont chacun a pu prendre la mesure lors des réactions au décès de l’acteur Michel Cordes, l’emblématique Roland de la place du Mistral.