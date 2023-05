MyCanal, Arte.tv, OCS, Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+, Universal + et encore Paramount +… En plus de toutes les chaînes de télévision ! Face à cette offre sérielle gargantuesque, vous n’arrivez plus à suivre ? 20 Minutes sélectionne chaque mois pour vous le meilleur des nouveautés séries qui sortent en France et vous livre le calendrier (régulièrement mis à jour) des dates de diffusion ou de mise en ligne des nouveautés séries ou nouvelles saisons de vos fictions préférées.

Les séries à ne pas manquer

Le thriller d’espionnage Marvel « Secret Invasion »

Un thriller d’espionnage signé Marvel Studios. Secret Invasion, disponible le 21 juin sur Disney +, met en scène le retour de Nick Fury (Samuel L. Jackson) sur Terre après plusieurs années passées en exil afin de contrecarrer par tous les moyens l’invasion imminente des Skrulls, des extraterrestres capable de changer d’apparence et sauver l’humanité. Pour l’aider dans cette périlleuse mission, il peut compter sur ses camarades de toujours : Everett Ross (Martin Freeman) et Maria Hill (Cobie Smulders) et le Skrull Talos (Ben Mendelsohn). Se déroulent peu après les événements relatés dans Avengers : Endgame, cette minisérie sera l’occasion de découvrir de nouveaux personnages comme G’iah, la fille de Talos (Emilia Clarke) ou l’agent spécial Sonya Falsworth (Olivia Colman).

La comédie loufoque « Countrymen »

Une minisérie norvégienne complètement barrée ! Countrymen, série coproduite par Arte et la chaîne norvégienne NRK, suit les tribulations d’une bande bras cassés musulmans en cheville avec une cellule terroriste, qui s’installent à la campagne dans une ferme pour préparer leurs cruels desseins. Afin de ne pas éveiller les soupçons sur leurs réelles activités auprès des habitants, ils se lancent dans la fabrication de fromage halal. L’accueil chaleureux des habitants de la bourgade et le succès de leur entreprise fromagère réussiront-ils à les dissuader de mettre en œuvre leur plan initial ? Cette comédie transgressive, loufoque et jubilatoire est servie par une narration et une mise en scène à 100 à l’heure. Une leçon de tolérance corrosive à ne pas rater dès le 1er juin sur Arte.tv !

La série catastrophe écologique « Abysses »

Une sorte de Dents de la mer pour la génération Greta Thunberg ! Des cétacés qui attaquent des bateaux de touriste, des bancs de poissons qui agressent des pêcheurs, des homards réfractaires à l’idée de se laisser bouillir… Du Canada au Japon en passant par l’Ecosse, des scientifiques aux quatre coins du monde - Cécile de France pour la partie française - tentent de comprendre ce qui se passe sous les océans. Abysses, diffusée à partir du 5 juin sur France 2, met en scène l’idée angoissante que les profondeurs décident d’attaquer l’humanité à la suite du réchauffement climatique… Une brillante et haletante coproduction internationale en huit épisodes, créée par Frank Doelger (Game of Thrones), qui alerte de manière spectaculaire et efficace sur l’effondrement écologique !

La sulfureuse minisérie « The Idol »

Présentée au festival de Cannes, The Idol, la nouvelle série de Sam Levinson, créateur d’Euphoria, a créé la polémique avant même sa sortie. Co-créée par Sam Levinson (Euphoria), Abel Tesfaye (The Weeknd) et Reza Fahim, la série suit la relation toxique entre Jocelyn, pop star montante incarnée par Lily-Rose Depp, et Tedros (The Weeknd), un patron de boîte de nuit « gourou de l’auto-assistance et leader d’une secte moderne ». « L’histoire d’amour la plus sordide d’Hollywood » promettent les créateurs de cette minisérie HBO, qui sera disponible sur Amazon Prime Video via le Pass Warner, le 5 juin.

Le retour de la série dystopique « Black Mirror »

La série d’anthologie de Charlie Brooker revient enfin ! La saison 6 de la célèbre série dystopique, attendue courant juin sur Netflix, fait son retour avec un casting impressionnant de Salma Hayek à Aaron Paul en passant par Kate Mara. Les thèmes et le contenu des épisodes sont encore secrets, mais on ne doute pas que Charlie Brooker, le créateur du show, a trouvé de nouveaux récits angoissants sur dérives des dernières avancées technologiques qui ont envahi notre quotidien comme l’IA ChatGPT !

Le calendrier des diffusions en France

Black Mirror, saison 6, courant juin sur Netflix

Jeudi 1er juin

Countrymen, minisérie, sur Arte.tv

Miraculous : les aventures de Ladybug et Chat noir (jeunesse), intégrale, tous les jours à 18h20 jusqu’au 9 juillet sur Disney Channel

Superchatons (jeunesse) saison 1, du lundi au jeudi à 8h05 sur Disney Junior

Legacies, saison 4, Amazon Prime Video

Sleep Around, saison 1, sur Hello via MyCanal

Loving Her, saison 1, sur Hello via MyCanal

The Days, minisérie, Netflix

Vendredi 2 juin

Deadloch, saison 1, Amazon Prime Video

With Love, saison 2, Amazon Prime Video

Manifest, saison 4, partie 2, Netflix

Scoop, saison 2, Netflix

Valeria, saison 3, Netflix

Dimanche 4 juin

Lego Friends, un nouveau chapitre (jeunesse), saison 1, à 9h10 sur Disney Channel

Delete Me : Watch Me, saison 1, trois épisodes par soirée les dimanches à 21 heures sur Canal+ Séries et disponible sur MyCanal

Lundi 5 juin

The Idol, saison 1, HBO sur Amazon Prime Video via le Pass Warner

Abysses, saison 1, à 21h10 sur France 2

Barracuda Queens, saison 1, Netflix

Mercredi 7 juin

Saint X, saison 1, Disney+

FBI International, saison 2, Paramount +

9-1-1: Lone Star, saison 3, Disney+

Single Drunk Female, saison 2, Disney+

Jeudi 8 juin

Countrymen, minisérie, à 20h55 sur Arte et sur Arte.tv

Jeune & Golri, saison 2, à 21 heures sur OCS Max

Mes premières fois (Never Have I Ever), saison 4, Netflix

Vendredi 9 juin

Maîtres et valets, saisons 1 et 2, sur Arte.tv

Jane Eyre, minisérie, sur Arte.tv

The Crowded Room, minisérie, Apple TV+

The Loke, saison 2, Amazon Prime Video

Human Resources, saison 2, Netflix

La Traque dans le sang, saison 1, Netflix

Ce monde ne m’aura pas, saison 1, Netflix

The Snoopy Show, saison 1, Apple TV+

Samedi 10 juin

Looney Toons Cartoon (jeunesse), saison 5, sur Boomerang via le Pass Warner sur Amazon Prime Video

Mardi 13 juin

Bad Behaviour, minisérie inédite, sur OCS Max

Mercredi 14 juin

The Full Monty : la série, saison 1, Disney+

Yéni, mère porteuse, saison 1, Netflix

Jeudi 15 juin

Maîtres et valets, saisons 1 et 2, les jeudis jusqu’au 29 juin à 20h55 sur Arte et sur Arte.tv

Star Trek : Strange New Worlds, saison 2, Paramount +

Le Monde incroyable de Gumball (jeunesse), saison 1 et 2, Amazon Prime Video

Les Fous du volant (jeunesse), saison 1 et 2, Amazon Prime Video

Vendredi 16 juin

Raven, saisons 1 et 2, sur Arte.tv

Colin From Accounts, saison 1, Amazon Prime Video

Samedi 17 juin

Luz à Osville (jeunesse), nouvelle saison, les samedis 17 et 24 juin à 11 heures et le samedi 1er juillet à 11 heures sur Disney Channel

Outlander, saison 7, partie 1, Netflix

Childhood’s End : les enfants d’Icare, minisérie, à 21 heures sur SyFy

Lundi 19 juin

The Walking Dead : Dead City, saison 1, en US + 24 sur OCS

Mercredi 21 juin

Secret Invasion, saison 1, Disney+

Jeudi 22 juin

Swagger, saison 2, Apple TV+

Glamorous, saison 1, Netflix

Let’s Get Divorced, saison 1, Netflix

Skull Island, saison 1, Netflix

Sleeping Dog, saison 1, Netflix

And Just Like That, saison 2, HBO sur Amazon Prime Video via le Pass Warner

Vendredi 23 juin

Visitors, saison 1, à 21h25 sur TMC

Sort of, saison 2, à 21 heures sur Téva

Bron, saison 3, Arte.tv

I’m A Virgo, saison 1, Amazon Prime Video

Dimanche 25 juin

Titans, saison 4, Netflix

Lundi 26 juin

Professionnals, saison 1, tous les lundis à 20h55 sur Warner TV

Mercredi 28 juin

Hijack, saison 1, Apple TV+

Secret Invasion, saison 1, Disney+

De Grandes Espérances, saison 1, Disney+

The Orville : New Horizons, saison 3, Disney+

FreeKs, saison 1, Disney+

Sidney au Max, saisons 2 et 3, Disney+

Jeudi 29 juin

The Witcher, saison 3, volume 1, Netflix

Vendredi 30 juin

Jack Ryan, saison 4, Amazon Prime Video

School Spirits, saison 1, Paramount +