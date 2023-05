Elle est la révélation de la minisérie Bardot. L’actrice débutante Julia de Nunez s’est vue confier la lourde tâche d’incarner l’iconique B.B. Un rôle taillé sur mesure puisque la jeune femme a toujours été comparée à la comédienne, qu’elle a finie par incarner. A l’occasion de la diffusion des deux derniers épisodes de la série de Danièle et Christopher Thompson sur France 2 ce lundi à 21h05, la jeune actrice revient sur cette incroyable expérience.

Comment s’est passé le processus de casting ?

Une amie m’a envoyé l’annonce pour ce casting. Je pensais qu’il s’agissait d’une annonce pour un court-métrage étudiant. Je ne m’imaginais pas les enjeux que cela représentait. Je ne savais rien du projet… C’est petit à petit que j’ai eu des informations et que je me suis rendu compte qu’il s’agissait d’un projet sérieux. Il y a eu plein d’étapes : une vidéo de présentation, une vidéo d’essais, des selftapes - je ne savais même pas ce que c’était - et une rencontre avec le directeur de casting. Je n’avais jamais rencontré de directeur de casting, je ne savais comment cela se passait. Notre entretien a duré quarante-cinq minutes. Il paraissait très froid et impartial. J’étais persuadée que c’était foutu ! Le lendemain, il m’a rappelée parce qu’il souhaitait me revoir pour une autre scène. Même là, je pensais que je n’aurais jamais le rôle. Quelques jours plus tard, il m’a rappelée en me disant que Danièle et Christopher Thompson souhaitaient me voir. Ils m’ont envoyé le scénario et nous nous sommes rencontrés.

Comment avez-vous préparé le rôle ?

J’ai regardé beaucoup de films avec elle, j’ai écouté beaucoup d’interviews et j’ai lu ses mémoires. Mais le travail n’était pas que là, il a fallu surtout que je trouve une énergie commune. Elle est tellement authentique et sincère, il fallait que cela vienne du ventre. On ne pouvait pas tricher. L’imiter n’aurait pas été intéressant. Chacun a sa vérité, la sienne n’est pas la mienne. Il s’agissait d’essayer de trouver un pont entre elle et moi, et de l’incarner avec mon corps et ma voix à moi.

Avez-vous pris des cours de danse ?

Je n’étais pas spécialement une danseuse aguerrie. J’ai pris beaucoup de cours de danse classique, ce qui n’était pas évident, parce que normalement, on commence très jeune comme elle, qui a commencé enfant, d’où ce port de tête et son allure incroyable. J’ai suivi aussi des cours de mambo et de flamenco. C’était génial, cela m’a beaucoup aidé.

Au cours de ce tournage, qu’avez-vous appris sur Brigitte Bardot qui vous a le plus émue, amusée ou touchée ?

Je savais ce que Brigitte Bardot représentait à son époque. Je me suis rendu compte de l’impact qu’elle a encore aujourd’hui. Elle a vraiment été précurseure d’un truc incroyable pour les femmes. Elle n’a jamais revendiqué, ni été militante, mais elle a incarné cela. Et j’ai été honorée de l’incarner.

Si vous étiez amenée à rencontrer Brigitte Bardot, quel serait le plus beau compliment qu’elle pourrait vous faire au sujet de la série ?

C’est compliqué ! J’aimerais qu’elle trouve mon interprétation et le regard qu’on a posé sur elle justes. J’aimerais que cela fasse écho chez elle, qu’elle voit des choses d’elle. J’adorerais !