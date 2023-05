Une success story à l’écran comme à la ville ! Débarquée sur la pointe des pieds en 2017 sur Amazon Prime Video, The Marvelous Mrs Maisel, série d’Amy Sherman Palladino​ (Gilmore Girls), a, depuis, gagné des tonnes de récompenses et le cœur du public. Le début de cette pétillante comédie narre comment Midge Maisel (Rachel Brosnahan), mère de famille juive trompée par son mari, se lançait dans le stand-up à la fin des années 1950 avec l’aide de son agent, la débutante Susie Myerson (Alex Borstein). La cinquième et ultime saison, diffusée chaque vendredi jusqu’au 26 mai sur la plateforme de Jeff Bezos, lève le voile - grâce à d’ingénieux sauts dans le futur - sur comment ces deux femmes corrosives ont fini par percer et devenir des poids lourds dans l’industrie du divertissement américain. Le bilan de cinq saisons de dialogues en rafales, d’humour cinglant et de mises en scène colorées et virevoltantes avec Alex Borstein, aussi affable dans la vie que son personnage est acrimonieux à l’écran, que 20 Minutes a rencontré à Canne Séries, où l’équipe de The Marvelous Mrs Maisel a fait ses adieux au public lors d’une soirée de clôture mémorable.

Etes-vous satisfaite de la fin réservée à votre personnage, Susie Myerson ?

Amy est une merveilleuse scénariste, j’aime ce qu’elle a trouvé pour la fin. Est-ce que c’est ce que je pensais ou ce que je voulais ? Non, mais c’est d’une manière qui me satisfait. J’ai été vraiment surprise de pouvoir encore être surprise par mon propre personnage. Susie va finir par s’ouvrir, au début de la série, elle était vraiment hermétique. Dans cette saison, elle va vraiment laisser Midge entrer dans sa vie…

L’épisode 6 de cette nouvelle saison est dédié à votre personnage, est-ce que cela vous a touché ?

Cela a soulevé plein de questions. Comment jouer le fait que votre corps change au fur et à mesure que vous vieillissez et que vous évoluez ? Et lorsqu’on monte dans l’échelle de la réussite, tout change en soi aussi… Je pense que Susie peut enfin se détendre et se poser. C’était un honneur d’avoir un épisode dédié et c’était vraiment génial de voir à quel point Amy avait réfléchi à Susie Myerson et à sa trajectoire.

Au final, comment définiriez-vous la relation entre Midge et Susie ?

Dans la saison 5, ce sont des montagnes russes. Il y a des hauts, des bas. C’est comme un mariage, vraiment, c’est une histoire d’amour, elles se battent comme des amoureux et se réconcilient comme des amoureux. Je pense qu’elles sont finalement chacune le plus grand amour de la vie de l’autre.

Comment décririez-vous le ton de cette dernière saison ?

Il y a beaucoup de brusqueries, mais aussi du cœur. C’est sentimental sans être larmoyant. Je pense qu’on ne peut s’empêcher de ressentir plein de choses… C’est une saison où tout bouge beaucoup, c’est comme cela qu’Amy crée des séries, et qu’elle a créée cette dernière saison.

Quelle était l’ambiance lors des derniers jours de tournage ?

Amy est très maline, elle a fait les scènes de fin dans lesquelles nous étions tous réunis lors des quatre derniers jours de tournage, pour que tout le monde soit ensemble sur le plateau. C’était vraiment très dur. J’avais une boule dans la gorge tout le temps. J’ai commencé à pleurer pendant les répétitions. Il y a eu beaucoup de larmes et d’émotion. Alors que le parcours de nos personnages arrivait à son apogée, sur le plateau, notre amitié aussi, on était comme une famille. C’est un peu comme lorsqu’un de vos enfants se marie, vous savez que vous allez les avoir dans votre vie, mais vous savez aussi que vous n’allez plus être sous le même toit. C’était très émouvant !

Lorsque vous avez reçu le scénario du pilote, pressentiez-vous que la série rencontrerait un tel succès ?

Quand vous lisez un scénario, vous savez s’il est bon ou pas. Parfois, même si le projet n’est pas parfait, vous savez qu’il y a quelque chose de vraiment intéressant. Je savais que je ne pouvais pas refuser le rôle de Susie. Je venais juste de déménager à Barcelone, mais je ne pouvais pas dire « non » à Susie. Je savais que le scénario était bon, d’une grande qualité… Mais, cela ne veut pas toujours dire qu’il va trouver un public, tant c’est une question de timing et d’alchimie. Nous avons gagné le ticket d’or avec le public. Amy est une réalisatrice si brillante. Notre directeur de la photographie, David Mullen, aussi… La production, les acteurs, l’équipe technique, les costumières… Toute l’équipe travaille très dur afin d’obtenir la perfection. Tout le monde voit les autres travailler dur, et tout le monde veut être à la hauteur…

La série parle de ce qu’est être comédien et de la façon dont l’industrie fonctionne, est-ce que c’est ce qui vous a intéressée en tant qu’actrice ?

Oui… Même si cela ne fonctionne plus exactement comme avant. Si c’était encore le cas, je tuerai pour avoir un manager comme Susie. Je n’ai jamais pu en trouver un qui s’engage corps et âme comme elle pour la carrière d’une autre personne. C’était extraordinaire de faire une série sur les comédiens, la force féminine et des femmes qui veulent s’accomplir quelque chose dans ce monde.

Qu’est-ce que le personnage de Susie vous a apporté en tant que personne ?

J’étais déjà une dure à cuire, mais elle m’a rendue plus forte, plus résistante et moins encline à accepter le mot "non". Susie m’a aussi beaucoup appris sur la vulnérabilité et sur le fait de devoir laisser entrer les gens. Ce sera difficile de se débarrasser de ce personnage… Peut-être que de temps en temps, une fois par mois, j’enfilerai le costume pour me souvenir d’elle…

Vous avez gardé d’autres souvenirs du tournage que son costume ?

Oui, j’ai gardé mon collier. Mes clés qui sont autour du cou de Susie. C’était très important pour moi. J’ai aussi un chapeau, un manteau en cuir et deux photos encadrées qui se trouvaient au Gaslight, le club où Susie travaillait.

Durant ces cinq saisons, quelles ont été les réactions de fans les plus surprenantes ?

Souvenez-vous, l’une des saisons nous a emmenés dans les Catskills et Susie se faisait passer pour un plombier, et elle avait une ventouse qui est devenue sa meilleure amie, qu’elle a appelé Pamela. A certaines de mes apparitions, j’ai vu des gens en apporter ! Cela m’a beaucoup surprise ! En fait, je suis surprise aussi d’être assise ici à Canne Séries et de vous parler, comme je l’étais face à des journalistes indiens ou israéliens. Je suis étonnée de la portée de cette série, qui parle d’une famille juive à New York. Il y a tellement de monde qui se sont reconnus… des personnes de toutes traditions, cultures et nationalités différentes qui me disent : « ça me rappelle ma mère et moi ou mon père et moi ». Que cela touche autant de gens différents, cela m’a surprise.

Pouvez-vous nous parler de vos futurs projets ?

J’ai une comédie musicale qui vient d’être lancée sur Amazon Prime Video, qui s’intitule « Alex Borstein : Corsets et costumes de clown ». J’ai travaillé sur ce projet pendant que je faisais La Fabuleuse Mme Maisel. J’ai également écrit un long métrage sur lequel nous allons commencer à travailler.

Et si Amy Sherman-Palladino vous proposez un spin-off autour de Susie ?

Je ferai tout ce qu’Amy veut que je fasse ! Elle fait partie de ma vie depuis vingt ans, j’ai l’habitude de bosser avec elle. Daniel Palladino dirigeait la salle d’écriture des Griffin sur laquelle j’ai bossé. Puis, j’ai rencontré Amy et on a travaillé sur Gilmore Girls… Je la suivrai en enfer si elle le veut !