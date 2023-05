Une nouvelle page se tourne dans l’histoire de « Plus belle la vie ». Après l’arrêt de la série, un de ses acteurs emblématiques disparaît. Selon des informations de Midi Libre, confirmées par Le Parisien et France Info, l’acteur Michel Cordes, alias Roland Marci le patron du bar Le Mistral, a été retrouvé mort à son domicile de Grabels (Hérault) ce vendredi.

Il serait mort par arme à feu. Une enquête, menée par la gendarmerie de Castelnau-le-Lez, est en cours afin de déterminer les circonstances de son décès. Le Parisien ajoute qu’une lettre aurait été retrouvée près de son corps.

Près de 4.500 épisodes

L’acteur était âgé de 77 ans et principalement connu pour avoir incarné Roland Marci, le patron du bar Le Mistral dans la série à succès de France 3, et ce, pendant les 18 saisons, soit l’équivalent de 4.500 épisodes.

« Plus belle la vie » est le feuilleton le plus long jamais produit en France. La série, tournée dans le quartier marseillais fictif du Mistral, a été arrêtée par France Télévisions fin 2022. Elle a pu attirer jusqu’à six millions de spectateurs par soir. Avant sa mort fictive dans la série, sur la place du Mistral, les acteurs de Plus Belle la vie lui avaient adressé des messages publics, louant « un très bel acteur mais surtout un homme simple et sincère » ainsi que sa « bienveillance ».

Michel Cordes avait aussi joué des rôles secondaires dans des films comme « Le hussard est sur le toit » de Jean-Paul Rappenau, aux côtés de Juliette Binoche et d’Olivier Martinez (1995), ou dans Une affaire de goût (2000) au côté de Bernard Giraudeau. Il avait aussi mené une longue carrière au théâtre, comme acteur mais aussi comme metteur en scène. Fervent défenseur de l’occitan, il avait souffert du mépris de certains pour son accent.