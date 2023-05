Des stars, du glamour, et 18 programmes venant de 12 pays répartis dans les catégories fictions et documentaires et actualités, incluant trois avant-premières mondiales, sept internationales et deux inédits français ! Le Festival de Télévision de Monte-Carlo a dévoilé ce jeudi l’alléchante programmation de sa 62e édition, qui se déroulera dans la Principauté du 16 au 20 juin, lors d’une conférence de presse au Brach Hotel à Paris. « Le Festival de Télévision de Monte-Carlo est le premier festival de ce type en Europe et le seul à combiner les genres essentiels que sont la fiction, le documentaire et l’information. Cette année, nous proposons encore une fabuleuse liste d’invités composée de talents, de professionnels et de dirigeants de premier plan venus des quatre coins du monde. Nous sommes impatients de vous voir tous à Monaco en juin », a déclaré Laurent Puons, président-directeur général de l’événement.

« Shelter », basée sur les best-sellers de Harlan Coben

L’ouverture du festival au Grimaldi Forum sera marquée par la projection en avant-première mondiale de Shelter, une série Amazon Prime Video, à la suite de la cérémonie d’ouverture en présence des producteurs exécutifs et réalisateurs Harlan Coben et Allen MacDonald et des acteurs Jaden Michael et Constance Zimmer.

« Cette série est l’adaptation du premier tome d’une trilogie qui met en scène le héros Mickey Bolitar, qui va plonger dans un monde de conspirations, de mensonges et dans les aspects les plus sombres de l’humanité… Et c’est par ce prisme que nous traitons d’un sujet sensible, qu’on est fiers de mettre en lumière sur Amazon Prime Video, le trafic d’enfant », explique Rola Bauer, qui dirige les productions anglophones originales pour Amazon Studios. Shelter est attendue sur la plateforme de Jeff Bézos cet été.

Ricky Whittle et Lena Situations, maîtres de cérémonie

Ricky Whittle, vedette de la série American Gods, et la vidéaste et influenceuse Lena Situations présenteront la cérémonie de clôture du festival, en présence d’un grand nombre d’acteurs talentueux et d’importants professionnels du secteur et membres des jurys fiction et actualités-documentaires.

Lors de cette cérémonie, le scénariste et producteur de télévision américain Howard Gordon recevra la Nymphe d’Honneur qui viendra récompenser l’ensemble de sa carrière. On lui doit notamment de nombreux épisodes de The X-Files, 24h Chrono et Homeland. Récemment, il a créé Accused, une anthologie renouvelée pour une saison dans laquelle chaque épisode débute avec l’accusé dans une salle d’audience, et relate l’histoire de son crime et le dénouement du procès.

John Goodman, président du jury fiction

L’acteur américain John Goodman succède à Neal McDonough (Desperate Housewives, Legends of Tomorrow) dans le rôle du président du jury fiction. Avec quarante-trois ans de carrière à Hollywood et quelque 120 films et séries au compteur, il s’est fait connaître du grand public grâce à la série Roseanne et à ses collaborations avec les frères Coen dans Barton Fink, The Big Lebowski ou encore O’Brother. Lauréat d’un Golden Globe et d’un Emmy Award (Roseanne, Alpha House, Dancing on the Edge), il est actuellement à l’affiche du spin-off de Roseanne, The Conners.

A ses côtés dans le jury fiction pour décerner les Nymphes d’or 2023, la Suédoise Camilla Rydbacken, vice-présidente de Scripted Content, Viaplay Sweden, l’actrice-présentatrice italienne Francesca Chillemi, l’Américain Frank Spotnitz (X-Files, The Man in the High Castle), scénariste, producteur exécutif et PDG de Big Light Productions, l’Allemand Marcus Ammon, directeur général des contenus chez Bavaria Fiction et l’acteur australien Travis Fimmel (Vikings, Raised by Wolves).

Le documentariste Tom Jennings, producteur et réalisateur américain, lauréat d’un Peabody Award et d’un Emmy Award, prendra la présidence du jury actualités et documentaires. Il sera épaulé par Jeanette Larsson, rédactrice en chef et productrice à la télévision suédoise SVT, du présentateur-auteur-conférencier espagnol José Carlos Gallardo, d’Aïda Touihri, journaliste et présentatrice française chez RMC STORY et du présentateur, créateur et auteur britannico-ghanéen Patrick Aryee.

La sélection officielle fiction

Neuf productions ont été retenues en sélection officielle 2023 de la compétition des Nymphes d’Or 2023 dans la catégorie fiction, dont sept séries et deux unitaires. La série japonaise Fence, présentée en avant-première mondiale, suit l’enquête d’une journaliste autour des accusations d’agression sexuelle d’une Japonaise noire par un officier militaire américain à Okinawa. La série danoise Chorus Girls, présentée en avant-première mondiale, met en scène huit shows girls dans le Copenhague des années 1970.

La coproduction anglo-australienne Ten Pound Poms, présentée en avant-première internationale, raconte comment un groupe de Britanniques est parti s’installer en Australie avec 10 livres sterling en poche au mitan des années 1950. La minisérie américaine portée par Natasha Lyonne (Orange Is the New Black, Poupée russe) Poker Face met en scène Charlie qui a le don extraordinaire de déterminer quand quelqu’un ment.

La série israélienne Trust No One, présentée en avant-première mondiale, place Yehuda Levi dans la peau du directeur d’une agence de renseignements accusé d’avoir été à l’origine d’une fuite dans le domaine de la cybersécurité. La coproduction européenne The Seed, en avant-première mondiale, relate l’enquête autour de la disparition d’un journaliste et activiste en Norvège. La série espagnole Miró, présentée en avant-première mondiale, revient sur la vie du célèbre peintre Joan Miró,

L’unitaire Le Colosse aux pieds d’argile, diffusé le 4 mai sur TF1, voit Eric Cantonna incarner un ancien rugbyman aux prises avec le traumatisme qu’il a vécu enfant. The Warrant : Breaker’s Law, un western américain emmené par Neal McDonough.

Le premier épisode de la saison 2 de la série feel good Every One Is Doing Great sera présenté hors compétition en présence de deux anciens des Frères Scott, Stephen Colletti et James Lafferty, accompagnés d’Alexandra Park et Cariba Heine. Josh Duhamel viendra présenter le film qu’il a réalisé et dans lequel il joue Buddy Games : Spring Awakening. La première partie du prime d’En famille intitulé « Un château en héritage » sera aussi présentée en avant-première en présence de l’équipe du feuilleton de M6.

Les 50 ans des « Feux de l’amour »

Le festival accueillera une série d’événements publics destinés aux nombreux fans présents. Le feuilleton américain culte Les Feux de l’Amour fêtera ses 50 ans sur Le Rocher et fera l’objet d’une rencontre avec les fans. Des sessions de selfies avec les talents de la série Ici tout commence, des séances de dédicaces avec les casts des Productions Wolf (Law & Order, FBI et Chicago), ou encore avec les vedettes du feuilleton Amour, Gloire et Beauté (dont Patrick Duffy), des conférences publiques Behind The Scenes pour divulguer les secrets de tournages des séries Lycée Toulouse Lautrec, Un si grand soleil, Léo Matteï, brigade des mineurs, Le Seigneur des Anneaux : les anneaux de pouvoir, diffusée sur Amazon Prime Video et de l’émission Danse avec les stars.

Une exposition exceptionnelle de photos historiques du Festival de Monte-Carlo jalonnera le tapis rouge commémorant le Centenaire de la naissance du Prince Rainier III, créateur de l’événement en 1961. Enfin, le partenaire officiel du Festival, SLA Paris organisera une nouvelle fois une animation maquillage pour les festivaliers.

Le Festival TV de Monte-Carlo dévoilera la liste complète des stars attendues sur le tapis rouge vendredi prochain… L’événement a notamment également signé un partenariat avec Apple TV+. Des membres du casting de Ted Lasso sont ainsi attendus sur le Rocher… Une raison de plus pour les fans du petit écran d’aller dans la Principauté en juin !