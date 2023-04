Une réinterprétation édulcorée du thriller psychosexuel à succès des années 1980. La série Liaison Fatale, disponible ce lundi sur Paramount +, est le remake du film d’Adrian Lyne. Un thriller érotique réactionnaire et sexiste qui transformait une femme célibataire et sexuellement active en un monstre de film d’horreur menaçant le sacro-saint modèle de la famille américaine moyenne. La série tente cependant de gommer la misogynie du film d’Adrian Lyne. Explications





Souvenez-vous, le film Liaison Fatale mettait en scène la parenthèse passionnelle entre deux adultes consentants, Dan Gallagher (Michael Douglas), avocat accompli, mari heureux et papa comblé, et Alex Forrest (Glenn Close), éditrice célibataire et indépendante.

Un matériel source sexiste et réactionnaire

Alors qu’il ne s’agissait pour lui que d’une aventure sans lendemain, la jalouse et, forcément, hystérique Alex se mettait à le harceler et à menacer la cellule familiale de son amant. La femme libre sexuellement passait ainsi pour une salope démoniaque, tandis que le mari infidèle, victime d’une folle à lier, suscitait finalement la sympathie et obtenait vite le pardon de son épouse, qui finissait par tuer la « bunny boiler », c’est-à-dire la femme dangereuse et prédatrice.

Liaison fatale a obtenu six nominations aux Oscars (dont celui du meilleur film) et engrangé plus de 150 millions de dollars de recettes [près de 115 millions d’euros] tout en provoquant l’ire des féministes s’indignant de la dimension sexiste du long métrage. Sous ses airs torrides, ce film s’inscrivait dans une veine puritaine, condamnant l’adultère et toute forme de liberté sexuelle, afin de promouvoir un modèle familial conforme à la norme.

La psychologie des personnages développée

Alors que le film dure deux heures, la série s’étend sur huit heures et peut se permettre de développer la psychologie des protagonistes. « Ce qui m’intéressait, c’était les personnages et leur mise en place. Je voulais aller plus loin dans le pourquoi, le comment et le quoi. Quels sont les facteurs qui font de Dan un homme infidèle ? Quels sont les facteurs qui font qu’Alex n’accepte pas la nature éphémère de leur liaison ? », explique la scénariste, showrunneuse et productrice exécutive Alexandra Cunningham, que 20 Minutes a rencontré à CanneSeries.

La série débute lorsque Daniel Gallagher (Joshua Jackson) est libéré sur parole après avoir passé quinze ans en prison pour le meurtre d’Alexandra Forrest (Lizzy Caplan). Il va tenter de renouer avec sa femme Beth (Amanda Peet) et sa fille Ellen (Alyssa Jirrels), désormais jeune étudiante en psychologie. « Je m’intéresse à la psychologie, aux traumatismes et au traitement des traumatismes. Dans le film, la pauvre petite Ellen pleure, son animal de compagnie est assassiné, elle est kidnappée, ses parents se séparent… Elle subit des choses terribles. Je me suis demandé comment elle avait réagi. J’avais envie de la voir adulte », raconte Alexandra Cunningham.

La vulnérabilité nerveuse d’Alex plutôt que l’hystérie

La série s’attache à réhabiliter le personnage d’Alex. Les recherches d’Ellen vont l’amener ainsi à réévaluer le comportement de l’ennemie jurée de son père. « Quand Paramount m’a contacté pour faire de Liaison fatale une série, j’allais initialement dire non, je n’avais pas l’intention de le faire. C’est un film tellement emblématique, c’était terrifiant. Puis je l’ai regardé à nouveau et j’ai lu des interviews de Glenn Close qui disait que si quelqu’un devait refaire ce film, il faudrait représenter le point de vue d’Alex et en dire plus sur ce qui se passe avec elle », poursuit Alexandra Cunningham.

Alex bénéficie désormais d’un passé expliquant son obsession sociopathe. Liaison fatale s’intéresse à la santé mentale d’Alex et aux traumatismes qu’elle a subis. A l’hystérie de Glenn Close, la performance de Lizzie Caplan oppose une vulnérabilité nerveuse. « J’ai écrit le rôle d’Alex pour Lizzie. Elle est la meilleure à tous les niveaux. J’ai toujours été fan de Josh, mais quand j’ai vu Doctor Death, cela l’a fait passer à un niveau supérieur. C’est un acteur génial, avec les cheveux de Michael Douglas », commente la showrunneuse au sujet du casting.

Un Dan qui se questionne sur sa « responsabilité »

De son côté, Dan va mener l’enquête afin de découvrir qui a réellement tué Alex et prouver son innocence. Liaison fatale présente quelques suspects et étire sa narration en rejouant le film selon différents points de vue. Ces bonds dans le temps lui permettent aussi de faire son introspection sur les privilèges et les droits nocifs qui ont précipité sa chute : « Nous avions de la place pour mettre plus de responsabilité. Après quinze ans de prison, a-t-il vraiment appris quelque chose ? Nous avons essayé d’ajouter un peu de responsabilité à ce personnage, mais peut-être pas autant qu’il en a besoin », analyse Alexandra Cunningham.

Hélas, même si la version de 2023 s’efforce studieusement de corriger les aspects problématiques du film de 1987, au bout du compte, il s’agit toujours d’une femme qui va essayer de détruire la vie d’un homme après une brève liaison. Et au final, toujours une fiction qui joue sur la peur d’une femme qui perd les pédales…