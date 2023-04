MyCanal, Arte.tv, OCS, Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+, Universal + et encore Paramount +… En plus de toutes les chaînes de télévision ! Face à cette offre sérielle gargantuesque, vous n’arrivez plus à suivre ? 20 Minutes sélectionne chaque mois pour vous le meilleur des nouveautés séries qui sortent en France et vous livre le calendrier (régulièrement mis à jour) des dates de diffusion ou de mise en ligne des nouveautés séries ou nouvelles saisons de vos fictions préférées.

Les séries à ne pas manquer

L’histoire méconnue d'« Une lueur d’espoir »

On connaît l’histoire d’Anne Frank et de sa famille, cette minisérie raconte l’histoire vraie et méconnue de celle qui a tenté de les sauver. Une lueur d’espoir, disponible le 2 mai sur Disney+, retrace le parcours de Miep Gies (Bel Powley, vue dans The Morning Show), une jeune secrétaire insouciante et volontaire qui n’a pas hésité un instant quand son patron, Otto Frank (Liev Schreiber, vu dans Ray Donovan), lui a demandé de cacher sa famille pendant la Seconde Guerre mondiale à Amsterdam. Pendant deux ans, Miep, son mari, Jan (Joe Cole, vu dans Peaky Blinders), aussi courageux que dévoué, et d’autres héros ordinaires, ont veillé sur les familles Frank, van Pels et Pfeffer, réfugiés dans une annexe secrète de l’entreprise d’Otto, Opekta. Après leur arrestation, Miep a trouvé le journal d’Anne Frank et l’a conservé pour le faire publier, en accord avec le père de la jeune fille, afin qu’il serve de testament aux générations futures.

Les six femmes au sommet des « Randonneuses »

C’est la nouvelle dramédie créée par Fanny Riedberger à qui l’on doit Lycée Toulouse-Lautrec. Les Randonneuses, minisérie à découvrir le 15 mai à 21h10 sur TF1, suit six femmes atteintes de cancer ou en rémission qui relèvent le défi de partir en randonnée à l’assaut du Dôme de la Lauze, à près de 4.000 mètres d’altitude. Un portrait aussi drôle que touchant de six femmes au sommet, incarnées par un casting qui force le respect dont notamment Alix Poisson, Clémentine Célarié et Camille Chamoux.

La vie dingue d’une ex-toxico dans « High Desert »

Après Severance, Escape at Dannemora et Flirting with Disaster, Patricia Arquette collabore à nouveau avec Ben Stiller ! Dans la comédie High Desert, dont les trois premiers épisodes seront mis en ligne le 17 mai sur Apple TV+, l’actrice américaine, également productrice de la série, incarne Peggy, une toxicomane qui décide de prendre un nouveau départ après la mort de sa mère bien-aimée avec qui elle vivait dans la petite ville désertique de Yucca Valley, en Californie et de devenir détective privé. A ses côtés, un casting cinq étoiles : Matt Dillon (Wayward Pines) campera Denny, l’ex de Peggy en liberté conditionnelle, Brad Garret (Fargo), un détective privé qui engage Peggy à contrecœur, ou encore Rupert Friend (Homeland), une sorte de guru dans le désert, Bernadette Peters (Mozart dans la jungle, The Good Fight), la mère de Peggy, et enfin Christine Taylor (Search Party), sa sœur.

La double identité des « Américains de Chine »

Adaptée du roman graphique de Gene Luen Yang, American Born Chinese, la comédie d’action Américains de Chine, disponible sur Disney+ le 24 mai, suit le quotidien de Jin Wang (Ben Wang), un adolescent tiraillé entre son identité de jeune Américain dans une ville à dominante caucasienne, et l’héritage de ses ancêtres chinois. Lorsqu’il fait la connaissance d’un nouvel étudiant étranger, le premier jour de la rentrée, le choc des cultures est immense : Jin va être involontairement mêlé à une bataille opposant des dieux chinois ! Michelle Yeoh et Ke Huy Quan, lauréats aux Oscars, sont notamment au casting de cette série à la croisée des genres.

Le spin-off « La Reine Charlotte : un chapitre Bridgerton »

Un préquel très attendu ! La Reine Charlotte : un chapitre Bridgerton, disponible le 4 mai sur Netflix, est centré sur la reine Charlotte (India Ria Amarteifio et Golda Rosheuvel). La série raconte comment le mariage de la jeune femme au roi George d’Angleterre a donné naissance à une grande histoire d’amour qui a bousculé les mœurs de l’époque, créant la société dans laquelle évoluent les Bridgerton et leurs contemporains. De quoi patienter avant de découvrir la saison 3 des Chroniques de Bridgerton.

Le calendrier des diffusions en France

Yellowjackets, saison 2, courant mai, Canal+ et MyCanal

Lundi 1er mai

Liaison fatale, saison 1, Paramount +

Les aventures de Rocky et Bullwinckle, les lundis, mardis, jeudis et vendredis à 7h30, 17h30 et 22 heures et les mercredis, samedis et dimanches à 14 heures et 22 heures sur Dreamworks

Somewhere Boy, saison 1, Canal + et MyCanal

Mardi 2 mai

Une lueur d’espoir, minisérie National Geographic, Disney+

2 Broke Girls, saisons 1 & 2, 6 épisodes du lundi au vendredi à 9h55 sur Warner TV

White House Plumbers, minisérie, HBO sur Amazon Prime Video via le Pass Warner

Le tailleur, saison 1, Netflix

Mercredi 3 mai

Batwoman, saison 3, 1 épisode tous les mercredis à 20h55 sur Warner TV

Pocoyo, saison 3, Disney+

La Brea, saison 2, à 21 heures sur serieclub

Jeudi 4 mai

La Reine Charlotte : un chapitre Bridgerton (Queen Charlotte : A Bridgerton Story), saison 1, Netflix

Flynn Carson, saisons 1 & 2, 6 épisodes du lundi au vendredi à 7h30 sur Warner TV

Mayor Of Kingstown, saison 2, Paramount +

Star Wars : Visions, saison 2, Disney+

Star Wars : Les aventures des petits Jedi (jeunesse), saison 1, Disney+

Rwanda, la couleur du sang, minisérie, les jeudis 4 et 11 mai 2023 à 20h55 sur Arte et sur Arte.tv

Sanctuary, saison 1, Netflix

Vendredi 5 mai

Silo, saison 1, Apple TV+

Stargirl, saison 3, chaque vendredi à 20h55 sur Warner TV

State of the Union, minisérie, Arte.tv

Unicorn Warriors Eternal, saison 1, 2 épisodes au lancement, puis un épisode par semaine, Adult Swim

Les petits meurtres d’Agatha Christie 70’s, épisode inédit « Jusqu’à ce que la mort nous sépare », à 21h10 sur France 2

Lundi 8 mai

Un, Dos, Tres : Nouvelle Génération, saison 1, 6Play Max à J + 1 de l’Espagne

Bardot, minisérie, France 2

Mardi 9 mai

The Resident, 2 épisodes tous les mardis à 20h55 sur Warner TV

The Ark, saison 1, deux épisodes chaque mardi à 21h sur Syfy et Universal +

Mercredi 10 mai

Ultra Violet & Black Scorpion (jeunesse), saison 1, Disney+

The Muppets Mayhem, saison 1, Disney+

Justified, saisons 1 à 6, Disney+

Dance Brothers, saison 1, Netflix

Jeudi 11 mai

Besoin d’amour, saison 1, OCS

HPI, saison 3, à 21h10 sur TF1

Ultraman, saison 3 (saison finale), Netflix

Vendredi 12 mai

City on Fire, saison 1, Apple TV+

Utopia, saisons 1 et 2, Arte.tv

Les petits meurtres d’Agatha Christie 70’s, épisode inédit « Meurtres du 3e type », à 21h10 sur France 2

Black Knight, saison 1, Netflix

Mulligan : Partie 1, Netflix

Lundi 15 mai

Les Randonneuses, minisérie, à 21h10 sur TF1

Mardi 16 mai

Fear the Walking Dead, saison 8, Canal + et MyCanal

Mercredi 17 mai

Major Crimes, saison 1, 4 épisodes du lundi au vendredi à 15h sur Warner TV

Disparition inquiétante, épisode inédit, à 21h10 sur France 2

Tara Duncan, saison 1 (jeunesse), Disney+

Grey’s Anatomy, saison 18, Disney+

High Desert, saison 1, Apple TV+

Hot Ones, saison 2, Canal + et MyCanal – 17 mai

Doctor Cha, saison 1, Netflix

Jeudi 18 mai

La Meute, saisons 1 et 2, Arte.tv

XO, Kitty (Spin off de la saga « A tous les garçons que j’ai aimés »), saison 1, Netflix

Yakitori : Soldiers of Misfortune, saison 1, Netflix

Vendredi 19 mai

From, saison 2, Paramount +

Back to life, saison 1, Arte.tv

El silencio, saison 1, Netflix

Samedi 20 mai

Une mauvaise mère ?, saison 1, Netflix

Mercredi 24 mai

Platonic, saison 1, Apple TV+

Américain de Chine, saison 1, Disney+

Link : Eat, Love, Kill, saison 1, Disney+

Not Dead Yet : Confessions d’une quadra à la ramasse, saison 1, Disney+

Dimanche 28 mai, les jeudis 25 mai et 1er juin 2023 à 20h55 sur Arte et sur Arte.tv

Les aventures au parc de Tic et Tac (jeunesse), saison 2, Disney+

Les trésors de Minnie (jeunesse), saisons 1 et 2, Disney+

Deadly Class, saison 1, chaque mercredi à 21h sur Syfy et Universal +

Jeudi 25 mai

La Meute, saison 2, les jeudis 25 mai et 1er juin 2023 à 20h55 sur Arte et sur Arte.tv

Fubar, saison 1, Netflix

Vendredi 26 mai

The Last Socialist Artefact, saison 1, Arte.tv

The Gryphon, saison 1, Amazon Prime Video

Pêche interdite, saison 1, Netflix

Dimanche 28 mai

Christian, saison 1, OCS

Mardi 30 mai

I Think You Should Leave with Tim Robinson, saison 3, Netflix

Mercredi 31 mai

The Clearing, saison 1, Disney+