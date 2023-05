Djin Djarin et Grogu (le Mandalorien et bébé Yoda pour les noobs qui ne suivent rien) continuent leur balade dans l’univers étendu de Star Wars. La saison 3 de The Mandalorian, sur Disney+, a permis aux fans de voir certains personnages et événements des comics ou des jeux vidéo intégrer ce qu’on appelle le « canon Star Wars », à savoir la saga officielle des films et séries.

Mais alors qu’on en sait plus sur Bo Katan et Ahsoka Tano grâce à cette série, les fins connaisseurs de l’univers Star Wars espère maintenant que Disney osera explorer la vaste galaxie d’histoires possibles. Oui mais lesquels précisément ? En ce 4 mai, « May the Fourth/Force », 20 Minutes a interrogé ses lectrices et lecteurs pour savoir sur quelles planètes et époques ils aimeraient voir le croiseur interstellaire Disney se poser à l’avenir.

La jeunesse de Palpatine

« A mon sens, l’époque la plus intéressante à explorer est celle d’avant l’Empire galactique et traite de Darth Plagueis et de Darth Sidious et plus généralement des Siths », selon Frédéric. La jeunesse et la genèse de l’Empereur Palpatine qui terrorise tout le monde à partir de l’Episode III donc. Un autre internaute, avec Dark pour pseudo, rêve également d’une « prélogie sur Palpatine avec en parallèle l’ascension et la chute de Dark Plaeguis. Cela permettra aussi de voir dans quelle mesure les "méchants" se sont constitués de la sorte, avec l’inaction des Jedi pour les contrer… »

L’origine des Siths

De nombreux fans des romans Star Wars adulent la trilogie écrite par Drew Karpyshyn. « Ces romans très sombres explorent la vie et l’ascension du seigneur Sith Darth Bane, explique Antoine. Le récit se situe plusieurs millénaires avant les évènements décrits dans les films. Elle apporterait un vent de fraîcheur et de nouveauté dans la licence Star Wars qui s’accroche encore aujourd’hui à une époque et à des personnages vus et revus. »

Surtout, cette histoire explique pourquoi les Siths « toujours par deux vont », comme l’explique Yoda dans les films. « Dark Bane est le dernier Sith, et sa règle de deux qu’il apprend à sa nouvelle apprentie est un nouveau départ, explique Paco. C’est une histoire très sombre mais qui en apprend beaucoup sur le côté obscur de la Force et qui va très loin dans la psychologie des personnages. »

Un Jedi fou plutôt qu’une postlogie molle

Autre roman culte pour les fans de Star Wars : La croisade noire du Jedi fou, par Timothy Zahn. « Il décrit les éventements après Le Retour du Jedi pour le trio Leïa, Luke et Han, explique Alex. On a le grand amiral Thrawn en antagoniste et stratège qui sème le trouble dans la galaxie. On y retrouve également Mara Jade, la main de l’empereur, conditionnée pour trouver et tuer Luke Skywalker. Une évolution qui la mènera à rallier la cause de nos héros et devenir l’épouse de Luke ! » Michel abonde dans ce sens : « La trilogie de Timothy Zahn est la seule validée par les fans et surtout par George Lucas lui-même… Zahn a créé un méchant vraiment intéressant, charismatique, moins mystique que Palpatine, mais 100 fois plus dangereux… ainsi qu’un scénario qui tient la route, pas une énième étoile qui tire un rayon laser ! »

Problème, filmer cette version de l’histoire conduirait à renier les événements des films 7, 8 et 9, comme le souhaitent certains… Julien par exemple voudrait voir la trilogie imaginée par George Lucas « avec Dark Maul en grand méchant ». Emilie est sur la même ligne : « On éradique toutes ces bêtises et on revient enfin à de la qualité et à des personnages avec une vraie personnalité. Je rêve de voir enfin le véritable univers étendu adapté et en particulier la guerre contre les Yuuzhan Vong. »

Sur cette ligne, Vivien est plus raisonnable : « On pourrait voir en série la guerre contre les Yuuzhan Vong, avec Rey à la tête d’une académie pour jeunes utilisateurs de la Force, ainsi que la Nouvelle République et leurs alliés (dont les Mandaloriens) qui feraient face à une race d’aliens insensibles aux pouvoirs de la Force, venu d’une autre galaxie… »

Les têtes connues

De nombreux lecteurs de 20 Minutes restent attachés aux personnages de la saga originelle et aimeraient les revoir dans de nouvelles aventures, à la manière de la récente série Obi-Wan Kenobi, qui a permis de boucher un « trou » dans l’intrigue de Star Wars.

Marc-Antoine aimerait bien « une série sur Lando Calrissian : ses frasques aux quatre coins de l’univers pourraient permettre d’aborder Star Wars sous un autre angle que l’opposition binaire Empire contre Jedis. » Xavier trouverait « cool une saga sur Chewbacca. Savoir de quelle planète il vient, comment il vivait lui et son peuple, s’il avait femme et enfants… »

Emmanuel imagine même un reboot des trois premiers films avec « une série reprenant les aventures des héros de la trilogie originale. Avec les nouvelles technologies tout est possible. Je veux revoir Han, Luke, Leïa… »