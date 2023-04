Vingt ans après la fin de Buffy contre les vampires, Sarah Michelle Gellar fait son grand retour à l’affiche d’une nouvelle série fantastique Wolf Pack ! L’actrice va recevoir lors de la cérémonie de clôture de CanneSeries le Canal+ Icon Award qui salue l’ensemble de sa carrière et sa contribution au monde des séries. Ce mardi, elle s’est prêtée avec un large sourire et beaucoup d’esprit au jeu des questions/réponses lors d’une table ronde devant une poignée de journalistes triés sur le volet. Morceaux choisis.

Sur le prix qu’elle va recevoir à CanneSeries

L’actrice a réagi sur le fait de recevoir ce mercredi le Canal+ Icon Award pour l’ensemble de sa carrière. « J’ai été submergée par l’émotion. Je me suis demandé si cela signifiait que j’étais déjà morte ! J’ai mis ma carrière entre parenthèses pendant dix ans pour m’occuper de ma famille. C’est un choix difficile pour une actrice. A mon retour, l’accueil a été chaleureux et incroyable. Je me sens incroyablement chanceuse : mes séries et mes films sont vus de génération en génération. C’est le summum ! »

Sur les liens entre « Buffy » et « Wolf Pack »

L’actrice a fait son grand retour sur le petit écran en janvier 2023 dans la nouvelle série fantastique de Jeff Davis, le créateur de Teen Wolf, disponible sur Paramount +, dans laquelle elle campe Kristin Ramsey. « Je ne vois pas ce rôle comme une continuation de Buffy. Ce que j’aimais dans Buffy, c’est que les monstres étaient une métaphore des horreurs de l’adolescence. Dans Wolf Pack, les monstres sont la métaphore de ce à quoi nous sommes confrontés aujourd’hui : la dépression, l’isolement. Après la pandémie, nous avons réalisé à quel point nous étions isolés, et à quel point notre meute, les gens qui nous soutiennent, est importante. Cette métaphore sur l’importance de la meute est ce qui m’a attiré dans cette série ».

Sur son rôle dans le soap « All my Children »

Avant Buffy contre les vampires, Sarah Michelle Gellar a fait ses armes sur le plateau du soap All My Children, une expérience qu’elle ne dénigre absolument pas. « Je ne comprends pas les acteurs qui le font. Les soaps ont formé certains de nos plus grands acteurs. Michael Jordan a fait partie du casting de All My Children, et vous savez qui l’a remplacé ? Chadwick Boseman ! Ils ont tous les deux joué le même rôle. C’est fou ! C’est un grand terrain de jeu. Vous pouvez repérer un acteur de soap à des milliers de kilomètres à la ronde. Cela apprend à faire mouche sans regarder l’une des 6 caméras qui vous filment et développe votre capacité à apprendre vos répliques. C’est le meilleur terrain d’entraînement qui soit ! »

Sur le fait de vieillir à Hollywood

Sarah Michelle Gellar, qui vient de fêter ses 45 ans, est revenue sur l’âgisme qui règne dans l’industrie Hollywoodienne. « J’ai du mal avec ça en ce moment. Pour chaque personne qui me dit que j’ai toujours l’air jeune, il y a tous les jours quelqu’un qui met un montage d’une photo de moi à 19 ans et de moi maintenant sur Instagram ! Je n’aurais plus jamais 20 ans, mais j’aime mieux la personne que je suis aujourd’hui. Peut-être pas à l’extérieur ! (rires) C’est vraiment difficile pour les femmes, mais pour les hommes aussi. Il est socialement acceptable pour une femme de se teindre les cheveux, moins pour un homme. Je suppose que cela dépend du pays où l’on vit. J’ai passé beaucoup de temps au Japon et là-bas, on ne parque pas les personnes âgées dans une maison de retraite. On sait qu’on peut apprendre de leur sagesse et les jeunes générations les respectent. »

Et d’ajouter : « J’ai beaucoup aimé la publicité Cartier où l’on voit Catherine Deneuve à tous les âges de sa carrière. Elle n’est plus celle qu’elle était à 20 ans, mais elle a merveilleusement bien vieilli ! On a besoin de plus de modèles comme elle ! »

Sur son envie de travailler en France

L’actrice a déjà tourné dans l’Hexagone et aimerait renouveler l’expérience. « La chose la plus difficile pour moi durant la pandémie a été de ne pas voyager. J’adore découvrir comment les autres vivent. Mes enfants ont grandi et adorent partir en voyage. Le Covid a aussi montré qu’on peut suivre sa scolarité via Zoom. Il y a encore cinq ans, mon mari et moi n’aurions pas pu envisager de pouvoir prendre un job à l’étranger. Maintenant, nous considérons que vivre dans un autre endroit et découvrir une autre culture pourrait être une expérience enrichissante pour eux. J’aimerais vraiment travailler à l’étranger, et je cherche activement à le faire ! Donc, si quelqu’un recrute en France, je lance un appel ! »