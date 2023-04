Une dramédie aussi drôle que tendre ! Écrite par Florence Longpré et Guillaume Lambert et réalisée par Guillaume Lonergan, Audrey est revenue, série récompensée par le Grand Prix et le Prix spécial d’interprétation au Festival CanneSeries en 2022, est diffusée ce jeudi à 23h10 sur Canal+ (et disponible en intégralité sur MyCanal) à l’occasion du lancement de la saison 6 du festival azuréen ce vendredi, dont la chaîne cryptée est partenaire.

Cette fiction québécoise suit Audrey, une femme de 34 ans (incarnée par la bluffante Florence Longpré) qui se réveille miraculeusement d’un long coma sur son lit d’hôpital, seize ans après avoir été retrouvée inconsciente sur une route de campagne. « Avec Florence, on était fascinés par le thème du réveil et le choc que cela pouvait provoquer de revenir à la vie. Il y avait tellement de métaphores avec simplement cette idée-là du retour », raconte Guillaume Lambert, que 20 Minutes a rencontré lors de la saison 5 de CanneSeries.

Marcher, parler, se lever… Tout réapprendre

Si la série s’illustre par son authenticité, c’est parce que les deux scénaristes ont fait un travail de recherche documentaire en amont. « On a eu accès à plein de témoignages. C’est une des expériences les plus riches que j’ai vécue d’avoir eu accès à des gens de plusieurs générations qui ont vécu un coma, parler à des mères qui ont toujours un fils dans le coma » , détaille Guillaume Lambert.

La série raconte ainsi comment Audrey va devoir réapprendre tous les gestes du quotidien. « On ne voulait pas romantiser, on voulait montrer les difficultés de la réadaptation physique et psychologique. Chaque épisode est construit autour d’un verbe : parler, manger, se lever, imaginer, etc. Ce sont les verbes qu’Audrey doit se réapproprier qui ont construit le récit », explique Guillaume Lambert.

Renouer des liens et s’adapter à un monde nouveau

Au fil des épisodes, Audrey va aussi devoir recouvrer la mémoire et tisser des liens avec les membres de sa famille, dont l’existence a été bouleversée le jour de la tragédie. « Ses souvenirs reviennent par bribes. Les gens qui ont été dans le coma nous ont dit : “Il faut abandonner la personne que tu étais avant le coma parce que tu ne seras plus jamais la même personne. Donc, c’était comme mettre des petites gouttes de ce qu’elle était avant tout en étant une toute nouvelle personne, et jouer une jeune fille dans le corps d’une adulte, et de jouer la confusion totale au départ », relate Florence Longpré.

Audrey, qui était âgée de 17 ans au moment de l’accident, se réveille dans le corps d’une femme de 34 ans. « C’était très enrichissant, mais c’est vraiment le rôle le plus difficile que j’ai eu à jouer dans ma vie. C’était très vertigineux et j’avais peur de me planter », poursuit la scénariste et actrice.

Une onde de choc qui éclabousse tout l’entourage

Construite sur plusieurs temporalités, la série raconte la vie d’Audrey avant le coma, la vie de la famille pendant le coma d’Audrey et la vie après le réveil de la jeune femme. Durant les seize années de son coma, bien des choses ont changé autour d’Audrey, la société tout comme sa famille et ses proches. « Le thème du réveil éclabousse toute la famille », souligne Florence Longpré. « C’est comme une onde de choc, tout le monde se réveille au réveil d’un individu. Cela fait comme un effet boule de neige », abonde Guillaume Lambert.

La réussite de cette fiction repose sur des répliques aiguisées, drôles, une distribution impeccable et sa capacité à jouer avec les ruptures de ton. Malgré son thème grave, Audrey est revenue ne sombre jamais dans le pathos.

Mieux encore, la série trouve toujours le juste équilibre juste entre humour et émotion. « Florence et Guillaume aiment rire des petits tracas de la vie quotidienne. Il y a cela dans le scénario à tout bout de champ », salue le réalisateur Guillaume Lonergan. Et de poursuivre : « Dans tous leurs projets, il y a ce mélange de comédie et de drame. Tous les acteurs, et notamment les deux parents, Denis Bouchard et José Deschamps, sont des acteurs comiques à la base, mais qui ont fait aussi du drame. Pour trouver cette balance, cela se joue à tous les niveaux, mais les acteurs sont vraiment la clé. »

La série joue aussi la carte de l’onirisme en nous plongeant dans les méandres de la psyché d’Audrey. « On se permet de jouer entre le réel, le passé et l’onirisme », résume Guillaume Lambert. Audrey est revenue se révèle être une fable joyeuse sur la résilience, une ode au sens et au goût retrouvé de la vie !