MyCanal, Arte.tv, OCS, Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+, Universal + et encore Paramount +… En plus de toutes les chaînes de télévision ! Face à cette offre sérielle gargantuesque, vous n’arrivez plus à suivre ? 20 Minutes sélectionne chaque mois pour vous le meilleur des nouveautés séries qui sortent en France et vous livre le calendrier (régulièrement mis à jour) des dates de diffusion ou de mise en ligne des nouveautés séries ou nouvelles saisons de vos fictions préférées.

Les séries à ne pas manquer

« Salade Grecque », la suite de « L’Auberge espagnole »

Plus de vingt ans après le film L’Auberge espagnole et ses deux suites (Les Poupées russes en 2008 et Casse-tête chinois en 2013), Cédric Klapisch remet le couvert avec Salade grecque, la suite sérielle de sa trilogie. Cette salve de huit épisodes disponibles le 14 avril sur Amazon Prime Video met en scène Tom (Aliocha Schneider), 26 ans, et sa sœur Mia (Megan Northam), 22 ans, les enfants de Xavier et Wendy (Romain Duris et Kelly Reilly), une fratrie que tout oppose alors qu’ils héritent d’un immeuble à Athènes à la mort de leur grand-père… Salade Grecque, au cœur d’une capitale grecque marquée par la crise économique et migratoire, montre les préoccupations de la jeunesse actuelle. Une comédie de mœurs réussie.

« Transatlantique », une fresque historique réjouissante

Tournée à Marseille, Transatlantique, disponible le 7 avril sur Netflix, la nouvelle série de la créatrice d’Unorthodox, Anna Winger, raconte un pan méconnu de la Seconde Guerre mondiale, celle d’un réseau de résistants ayant orchestré la fuite de milliers de juifs aux Etats-Unis en 1940. Transatlantique s’inspire de l’histoire vraie de Varian Fry, Mary Jayne Gold et du Comité de secours d’urgence, qui aidèrent quelque 2.000 réfugiés à fuir la France occupée, dont de nombreux artistes et écrivains recherchés par les nazis. Une fresque émouvante, haletante et réjouissante portée par un casting cinq étoiles : Gillian Jacobs (Community), Cory Michael Smith (Gotham), Corey Stoll (House of Cards), Grégory Montel (Dix Pour Cent) et Lucas Englander (Parlement).

« Des gens bien », un polar belge déjanté

La nouvelle fiction déjantée des créateurs de La Trève ! Des gens bien, disponible le 5 avril sur Arte.tv et diffusée les jeudis 13 et 20 avril à 20h55 sur Arte, raconte l’histoire folle d’un couple (Lucas Meister et Bérangère McNeese) qui monte une arnaque à l’assurance-vie. Cette minisérie déroule le récit de ce qu’il advient lorsque des « gens bien », s’estimant injustement lésés par le système, décident des petits arrangements avec la légalité. Grand Prix de la série au Festival TV de Luchon 2023, cette tragicomédie, qui lorgne du côté des frères Coen, mêle habilement film noir et humour noir décapant.

La comédie féministe « Funny Woman »

Une comédie rafraîchissante au cœur du Swinging London ! La série britannique Funny Woman, prix des étudiants du Panorama International à Séries Mania et disponible le 25 avril sur OCS, suit Barbara Parker (Gemma Arterton), une Miss de Blackpool qui plaque tout pour s’installer à Londres en 1964. Alors qu’on exige que les femmes soient aguicheuses, fabuleuses et fertiles, Barbara rêve juste d’être amusante et de devenir la prochaine Lucille Ball. Elle va se battre pour se faire une place dans le monde misogyne des sitcoms… mais la route vers la gloire est semée d’embûches.

La série musicale « Grease : Rise Of The Pink Ladies »

Une préquelle de la comédie musicale culte Grease porté par John Travolta et Olivia Newton-John. L’intrigue de Grease : Rise Of The Pink Ladies, disponible le 7 avril sur Paramount +, se situera en 1954, quatre ans avant les événements du film. Cette série musicale en 10 épisodes va montrer la première génération de Pink Ladies. De quoi comprendre pourquoi Rizzo, Jan, Marty et Frenchy, les Pink Ladies du film, sont considérées comme les filles les plus populaires du lycée Rydell High.

Le calendrier des diffusions en France

Samedi 1er avril

Les Saintes Chéries, intégrale, Mélody TV

Weeds, intégrale, OCS

Mad Men, intégrale, OCS

Edenszero, saison 1, ADN sur Prime Video Channels

Tengoku-Daimakyo, saison 1, Disney+

Dimanche 2 avril

1923, saison 1, Paramount

The Wall, saison 3, à 21 heures sur 13ème RUE et Universal

L’écume de la guerre, minisérie, Netflix

Ralph & Katie, saison 1, Disney+

Lundi 3 avril

Je te promets, saison 3, à 21h10 sur TF1

Royal Crakers, saison 1, Adult Swim

Mardi 4 avril

Alex Hugo, deux épisodes inédits, à 21h10 sur France 3

Mercredi 5 avril

Week-end Family, saison 2, Disney+

The Good Mothers, saison 1, Disney+

The Sex Lives of College Girls, saison 2, Amazon Prime Video

Des gens bien, minisérie, Arte.tv

Schmigadoon ! saison 2, Apple TV+

Will trent, saison 1, Disney+

For Life, saison 1, Disney+

Frères, saison 1, Disney+

La Maison Magique de Mickey, saison 1, Disney+

Jeudi 6 avril

Aspergirl, saison 1, OCS

Léo Matteï, brigade des mineurs, double épisode inédit avec des invités exceptionnels pour fêter les 10 ans de la série, à 21h10 sur TF1

Acharnés, saison 1, Netflix

Vendredi 7 avril

Tiny Beautiful Things, saison 1, Disney +

New York Police Judiciaire, saison 21, à 21 heures sur 13ème RUE et Universal

Transatlantique, saison 1, Netflix

L’hôpital et ses fantômes : exodus, saison 3, marathon à partir de 21 heures sur Canal+Séries et disponible en intégralité sur MyCanal

Dis-moi qui je suis, minisérie, Arte.tv

Grease : Rise Of The Pink Ladies, saison 1, Paramount

Jusqu’ici tout va bien, saison 1, Netflix

Samedi 8 avril

Les liens sacrés du divorce, saison 1, Netflix

Lundi 10 avril

New York, crime organisé, saison 3, à 21 heures sur 13ème Rue

Moon Girl et Devil le Dinosaure, saison 1, à 17h35 sur Disney Channel

We Got This : Détectives malgré eux, saison 1, à 21 heures sur Serieclub

The Crash, saison 1, trois puis deux épisodes par soirée les lundis à 21 heures sur Canal+ et disponible sur MyCanal

Mardi 11 avril

Firebite, saison 1, à 21 heures sur Syfy

Yonder, saison 1, Paramount

Signal, saison 1, Paramount

Save Me, saison 1, Paramount

Voice, saison 1, Paramount

Mercredi 12 avril

Our House, minisérie, à 20h55 sur Warner TV

Ta mère l’incruste, saison 2, Netflix

Mémoire fatale, saison 1, Disney+

Jeudi 13 avril

Des gens bien, minisérie, les jeudis 13 et 20 avril à 20h55 sur Arte 2023 et sur Arte.tv.

Léo Matteï, brigade des mineurs, double épisode inédit, à 21h10 sur TF1

Audrey est revenue, saison 1, quatre puis trois épisodes par soirée les jeudis à 23h10 et sur MyCanal

Florida Man, saison 1, Netflix

Obsession, saison 1, Netflix

Vendredi 14 avril

A l’occasion du festival CanneSeries qui se tiendra du 14 au 19 avril, Canal+Séries proposera une programmation spéciale : Audrey est revenue (Grand Prix et Prix spécial d’interprétation en 2022), Partisan (Prix de la Meilleure série en 2020), Nehama (Prix de la Meilleure interprétation pour Reshef Levi en 2019) ou encore Mister 8 (Prix de la Meilleure série et Prix de la Meilleure interprétation pour Pekka Strang en 2021).

La Fabuleuse Mme Maisel, saison 5, Amazon Prime Video

Jane, la série inspirée de Jane Goodall, saison 1, Apple TV+

La dernière chose qu’il m’a dite, minisérie, Apple TV+

Salade Grecque, saison 1, Amazon Prime Video

Queenmaker, saison 1, Netflix

Samedi 15 avril

NCIS/NCIS : Hawaï, soirée spéciale crossovers, à 21h10 sur M6

Dimanche 16 avril

The Wall, saison 3, à 21 heures sur 13ème Rue

Lundi 17 avril

The Orville, saison 3, 2 épisodes tous les lundis à 20h55 sur Warner TV

Code Quantum, saison 1, à 21 heures sur Serieclub

Barry, saison 4, Amazon Prime Video via le Pass Warner

Oggy Oggy, saison 2, Netflix

Mercredi 19 avril

Mrs America, saison 1, Disney+

True lies : pour le meilleur et pour le pire, saison 1, Disney+

Jeudi 20 avril

Léo Matteï, brigade des mineurs, double épisode inédit, à 21h10 sur TF1

Journée spéciale 40 ans de L’agence tous risques, la série, le film et un documentaire inédit à partir de 10h15 sur Paris Première

The Game, saison 2, Paramount

La Diplomate, saison 1, Netflix

Toothpari : L’amour à pleines dents, saison 1, Netflix

Ex-Addicts Club, saison 1, Netflix

Vendredi 21 avril

Les Gouttes de Dieu, saison 1, Apple TV+

Faux-semblants (Dead Ringers), saison 1, Amazon Prime Video

Diamants bruts, saison 1, Netflix

Lundi 24 avril

New York, crime organisé, saison 3, 2 épisodes par soirée à 21 heures sur 13ème Rue

Somebody, Somewhere, saison 2, Amazon Prime Video via le Pass Warner

Mardi 25 avril

Funny Woman, saison 1, OCS

Mercredi 26 avril

Workin’Moms, saison 7, Netflix

La Vie en rock de Fito Páez, saison 1, Netflix

HPI : Haut Potentiel Intellectuel, saison 2, Disney+

Jeudi 27 avril

Leverage : Les Origines, saisons 1 et 2, 5 épisodes tous les jeudis, Warner TV

George & Tammy, saison 1, Paramount

The Nurse, saison 1, Netflix

Toujours là pour toi, saison 2, partie 2, Netflix

Sweet Tooth, saison 2, Netflix

Vendredi 28 avril

Citadel, saison 1, Amazon Prime Video

Bienvenidos a Edén, saison 2, Netflix