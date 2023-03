Coulisses du sport, affaires criminelles retentissantes, sagas historiques, etc. Les séries documentaires déferlent sur les écrans. Et font de plus en plus d’accrocs. Régulièrement présentes dans les tops des plus regardées des services de vidéos à la demande, elles ont désormais également les honneurs du festival CanneSeries.

La sixième édition de l’événement, organisée du 14 au 19 avril, décernera le tout premier prix de la meilleure production du genre. En plus des catégories récompensant les fictions, en format court et long. Un jury spécialement composé et présidé par Asif Kapadia, Oscar du meilleur film documentaire en 2016 pour Amy, sera à la manœuvre, ont annoncé les organisateurs, qui ont sélectionné six séries en compétition.









Tuerie, roi en disgrâce et catastrophe

« Au lancement du festival [en 2018], elles nous étaient soumises à la marge, puis leur volume a explosé », explique à 20 Minutes Albin Lewi, le directeur artistique de la manifestation. Sur les 300 séries envoyées à ses équipes pour cette édition 2023, 70 étaient des documentaires. « Ces dernières années, on cherchait un moyen de les intégrer au festival. Mais elles sont devenues tellement importantes qu’on s’est dit qu’elles méritaient une section dédiée. Ça avait plus de sens. »

Pour ce coup d’essai, l’équipe artistique de CanneSeries a offert un choix varié à ses jurés. Une enquête sur la tuerie de Chevaline, Juan Carlos : Downfall of a playboy king qui revient sur la chute de l’ancien roi d’Espagne ou encore un récit autour de la catastrophe ferroviaire de Lac-Mégantic, au Canada, sont notamment au programme. Draw for change !, Miracle n°71 et Reading again Mafalda complètent la sélection.

Une addiction encore plus forte

« Les séries documentaires sont de plus en plus riches. Il s’agit d’un genre à part entière et qui se différencie d’un unitaire grâce à une vraie complexité narrative, note encore Albin Lewi. On n’y raconte pas une chose de manière linéaire. Il y a des sauts dans le temps, des structures qui peuvent être différentes dans chaque épisode. » Incontournables, ces séries se dévorent autant que celles de fiction. En témoignent les récents succès des Truecrimes sur Netflix. Des mini-séries qui reviennent et enquêtent sur des faits divers marquants. « Il y a peut-être même une addiction encore plus forte, poursuit-il. On veut aller au bout. Elles prennent aux tripes en racontant des choses d’aujourd’hui et d’hier. Certaines nous parlent de pans méconnus de l’Histoire, d’autres défendent des combats d’aujourd’hui ».

Les premiers épisodes de Tour de France : au cœur du peloton, nouvelle série documentaire sportive de Netflix, et de Pourquoi on se bat, sur la fonte des glaces, seront également présentés en avant-première et hors compétition.