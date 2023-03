Des fictions événements et de nombreuses stars son tapis rose ! La saison 6 de CanneSeries, qui se tiendra du 14 au 19 avril en ligne et sur la Côte d’Azur, a dévoilé ce mardi une programmation très prometteuse lors d’une conférence de presse mardi à Paris et ce mercredi à Cannes. Parmi plus de 300 séries reçues, les équipes d’Albin Lewi, le directeur artistique de CanneSeries, ont retenu 30 séries dans la sélection officielle, 10 en compétition, 10 en compétition séries courtes, 6 en compétition séries documentaires et 4 fictions présentées hors compétition, qui seront projetées dans le mythique Auditorium Lumière du Palais des Festivals et des Congrès et à l’Espace Miramar en présence de leurs équipes. « CanneSeries, c’est sélect et sélectif », a résumé David Lisnard, maire de Cannes et soutien du festival de séries gratuit et ouvert au public. Ce qu’il faut retenir de la programmation.

Camille Chamoux, maîtresse de cérémonie

Pour la première fois, la cérémonie d’ouverture, présentée par l’humoriste Camille Chamoux, sera diffusée en direct et en clair sur Canal+. « Je suis très heureuse de participer à la “glamourisation” du monde des séries. Maintenant, les gens regardent autant de séries que de cinéma, voir plus, soyons honnêtes », s’est réjouie la maîtresse de cérémonie Camille Chamoux, interrogée par 20 Minutes, qui a déjà foulé le pink carpet pour La Flamme et Le Flambeau. L’actrice que l’on verra prochainement dans la bouleversante dramédie de TF1, Les Randonneuses, estime que les festivals de séries « sont essentiels à soutenir pour la diversité de notre art et sa perpétuité surtout. » Et d’ajouter : « J’adore l’exercice de cérémonie que je n’ai jamais fait et je m’y confronte avec beaucoup de plaisir. J’espère être très drôle, à la hauteur et au service de l’univers des séries. »

Sarah Michelle Gellar, invitée d’honneur du festival

Lors de cette cérémonie d’ouverture, trois pris d’honneurs seront remis. Le Madame Figaro Rising Star Award récompensera l’actrice Morfydd Clark, qui s’est fait connaître du monde entier avec son rôle de Galadriel dans les Anneaux de pouvoir. La scénariste Joey Soloway, à qui l’on doit notamment les séries Transparent et I Love Dick, recevra quant à elle le Prix de l’Engagement Konbini.

L’actrice Sarah Michelle Gellar, qui a campé l’héroïne de la série culte des années 1990 Buffy contre les vampires et est actuellement la tête d’affiche de la série Paramount + Wolf Pack, recevra le Canal + Icon Award, succédant à Gilian Anderson.

« Liaison fatale » et « La Fabuleuse Mrs Maisel »

La cérémonie d’ouverture sera suivie à Cannes de la projection du premier épisode de Silo, nouvelle production britannique d’Apple TV +, en présence de Rebecca Ferguson. Cette série de science-fiction, adaptée du roman éponyme de l’auteur Hugh Howey met en scène un monde dystopique où une communauté vit dans un silo géant à des centaines d’étages sous terre.

La minisérie policière B.R.I., nouvelle création de Canal+, qui suit les aventures d’une unité historique spécialisée dans le grand banditisme à Versailles, sera présentée hors compétition, le lundi 17 avril. Tout comme Liaison fatale, série américaine inspirée du film d’Adrian Lyne de 1987 avec Michael Douglas et Glenn Close, et porté par Joshua Jackson (Dawson) et Lizzy Caplan (Masters of Sex), qui sera projeté le mardi 18 avril. Les premiers épisodes de la cinquième et ultime saison de la comédie phare de Prime Video, La Fabuleuse Mrs Maisel, seront projetés à l’issue de la cérémonie de clôture le mercredi 19 avril.

Lior Ra de « Fauda » préside le jury

Toutes les séries des 3 compétitions sont en lice pour figurer au palmarès et seront départagées par 3 jurys internationaux d’exception et 2 jurys jeunes. Lior Raz, scénariste et acteur phare de la série israélienne Fauda, succède à Fanny Herrero, créatrice de Dix pour cent et de Drôle, comme président du jury de la compétition long format. A ses côtés, l’actrice Shirine Boutella (Lupin), l’actrice Zabou Breitman (Un homme d’honneur, Paris, etc.), le compositeur et ex-batteur de Police, Stewart Copeland et l’acteur Daryl Mccormack (Peaky Blinders).

Dans la catégorie format long, dix séries seront en compétition. En lice pour cette saison 6, Faux-semblants, contrepoint féministe du film culte de David Cronenberg, Bargain, une série coréenne sur le trafic d’organes humains, la fiction canadienne Bon matin Chuck (ou l’art de réduire les méfaits) sur la chute d’un animateur de télévision très populaire en raison de son addiction aux stupéfiants, les séries israéliennes Corduroy, portrait de la vie trépidante à Tel-Aviv et Carthago sur un camp de prisonniers au fin fond de l’Afrique, où sont emprisonnés des fascistes italiens, des espions nazis ou encore des terroristes juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, la saga familiale néerlandaise Childhood Dreams, la comédie politique norvégienne Power play, la série danoise Prisoner sur l’univers carcéral au Danemark, la coproduction France-Afrique du Sud Spinners, qui nous fait découvrir le quotidien peu reluisant des gangs dans les banlieues du Cap et le très attendu biopic français Tapie pour Netflix qui retrace les hauts et les bas du célèbre chanteur, entrepreneur et homme politique français Bernard Tapie.

Marina Rollman dans le jury format court

Javier Calvo Guirao et son compagnon Javier Ambrossi, tous deux acteurs, réalisateurs et coscénaristes de plusieurs projets ibériques, présideront le jury format court. A leurs côtés, l’humoriste suisse Marina Rollman mais aussi Simona Tabasco, alias Lucia Greco dans la saison 2 de The White Lotus.

10 séries internationales en lice également : Appetite (Australie), L’air d’aller (Canada), Easy peasy (Norvège), Groundbreaking (Irlande), Missing (Argentine), Terrain sensible (France), Out of touch (Suède, Roomies (Belgique), Streams flow from a river (Canada, The Left-handed son (Espagne).

Une nouvelle catégorie, les séries documentaires

Cette saison 6 accueille une toute nouvelle catégorie, les séries documentaires, avec un jury présidé par le réalisateur Asif Kapadia, oscarisé en 2016 pour Amy, portrait bouleversant de la chanteuse Amy Winehouse.

Six productions seront en lice, dont l’une sur la chute de l’ancien roi espagnol Juan Carlos, une enquête sur la tuerie de Chevaline ainsi que sur la catastrophe ferroviaire de Lac-Mégantic au Canada.

Hors compétition, les premiers épisodes de Tour de France : au cœur du peloton, nouvelle série documentaire sportive de Netflix, et de Pourquoi on se bat, sur la fonte des glaces, seront présentés en avant-première.

Hélène Rollès sera sur la Croisette

CanneSeries proposera ses habituels rendez-vous avec, entre autres, des séances de dédicaces autour des feuilletons quotidiens Ici tout commence et Demain nous appartient, un focus sur la fiction coréenne, une conversation avec Melha Bedia, à qui l’on doit Meskina, la pauvre, des avant-premières comme A small light, Hudson & Rex, Upa Next, la nouvelle mouture de la série espagnole Un, dos, tres, et la première de Cannes confidential, tournée sur Cannes avec Shy’m (Tamara Marthe) et Lucie Lucas ou encore un débat sur la justice dans les séries autour de La Stagiaire, en présence notamment de Michèle Bernier.

L’emblématique Hélène Rollès sera présente sur la Croisette pour présenter un nouvel épisode des Mystères de l’amour, accompagnée par Laure Guibert, Tom Schacht, Patrick Puydebat. Bref, de quoi satisfaire toutes les envies en matière série !