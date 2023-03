L’annonce en a étonné plus d’un, tant il semblait impossible de faire Grey’s Anatomy sans celle qui donne son nom à la série et qui la porte depuis ses tout débuts, la Dr Meredith Grey. Ce 24 mars, la chaîne américaine ABC a renouvelé le drama médical le plus long de l’histoire, Urgences n’ayant duré « que » 15 saisons, pour une vingtième saison diffusée à l’automne 2023. Problème, son actrice phare, Ellen Pompeo, avait déjà annoncé sur Instagram en novembre dernier son départ de la série à l’issue de la saison 19.

Beaucoup pensaient que le départ de l’actrice emblématique signerait la mort du show, qui ne compte à présent plus que deux interprètes présents depuis le premier épisode : Chandra Wilson (Dr Miranda Bailey) et James Pickens Jr. (Dr Richard Webber). Mais les audiences relativement bonnes de la série - 4.3 millions de téléspectateurs en moyenne la saison dernière aux Etats-Unis - ont convaincu la chaîne de continuer l’aventure. Tant pis si le titre du show devient bancal, plus aucun personnage principal ne s’appelant Grey (le personnage d’Ellis Grey étant décédé de la maladie d’Alzheimer en saison 3 et celui de Lexie Grey dans un crash aérien lors de la saison 8).

Ellen Pompeo était déjà de moins en moins présente depuis quelques années

Le départ d’Ellen Pompeo sera-t-il vraiment une perte d’un point de vue scénaristique ? Bien qu’extrêmement populaire, il faut reconnaître que le personnage de Meredith Grey avait de moins en moins d’arcs narratifs passionnants et liés aux autres personnages de la série. Depuis la saison 11 et la mort de son grand amour, le Dr Derek Shepherd, incarné par Patrick Dempsey, les scénaristes n’ont jamais voulu offrir à Meredith une autre belle histoire d’amour. Compliqué alors d’exister dans une série qui repose à ce point sur les rapports amoureux entre les personnages.

La série nous avait d’ailleurs préparés au départ d’Ellen Pompeo en réduisant assez drastiquement son temps d’antenne ces dernières années. Lors de la saison 19 par exemple, même si l’actrice continue d’être la voix off et narratrice de tous les épisodes, il a été annoncé qu’elle ne serait présente physiquement que sur huit des 22 épisodes que compterait la saison. L’absence du personnage se justifiant par une belle opportunité pour elle de mener des travaux de recherche contre la maladie d’Alzheimer à Boston, loin de Seattle, lieu de l’action de la série.

De nombreuses arrivées pour relancer les intrigues

Depuis la toute première saison, Grey’s Anatomy est en réalité une série chorale qui repose sur un ensemble de médecins et pas seulement sur un couple phare. Peut-être pour anticiper le départ de leur héroïne, et surtout pour relancer les intrigues, la saison actuelle de la série a ainsi accueilli cinq nouveaux internes au sein de l’hôpital. Cela porte le nombre d’interprètes crédités comme « personnages principaux » à 17, un record pour la série. Un casting très large qui évite aussi la starification des acteurs principaux, Ellen Pompeo ayant réussi à être l’actrice la mieux payée de la télévision il y a quelques années avec un cachet de plus de 550.000 $ par épisode.

Pas d’inquiétude pour les fans français de Meredith, ils pourront très vite la retrouver sur leurs écrans. TF1 reprend en effet la diffusion de la saison 18 de Grey’s Anatomy dès le mercredi 12 avril en prime time. La chaîne avait déjà diffusé les quinze premiers épisodes de la saison l’année dernière, parfois avec un écart d’à peine un mois et demi avec la diffusion américaine. Les cinq derniers épisodes de la saison 18 seront diffusés sur la première chaîne les 12 et 19 avril, avant d’enchaîner avec la saison 19 pour permettre aux téléspectateurs de faire leurs adieux au Dr Meredith Grey, avant un prochain retour ?