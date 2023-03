L’impitoyable patriarche Logan Roy est de retour. Cinq ans après avoir présenté Succession en ouverture de Séries Mania, son interprète Brian Cox était de retour à Lille. L’acteur a bouclé la boucle en tant qu’invité d’honneur de la 5e édition du festival pour présenter en avant-première le premier épisode de la quatrième et ultime saison du fleuron de HBO, disponible ce lundi sur Prime Video, via le nouveau Pass Warner.

« Cette série restera l’une de mes meilleures expériences professionnelles, sans aucun doute. C’était une série parfaite sur ce plan. Nous avons rencontré un succès incroyable et avons été encensés. Mais il était temps de conclure », a estimé Brian Cox, tirant le bilan sur quatre années de Succession. Et d’expliquer : « Ce qui m’impressionne le plus chez Jesse Armstrong, c’est qu’il en est conscient, alors que la plupart des séries américaines vivent bien au-delà de leur date de péremption ».

C’est donc sans regret que le Britannique va quitter le rôle de magnat des médias : « HBO aurait aimé qu’on continue comme Game of Thrones, mais, Dieu merci, cela n’arrivera pas ! Je ne voyais pas dire ''Fuck off''(''Allez-vous faire foutre'') pendant les dix prochaines années. C’est une série merveilleuse, avec une distribution merveilleuse, c’est un cadeau. Quand j’ai accepté de faire ce show, je prévoyais une croisière paisible. Moi qui appréciais mon anonymat, désormais tout le monde me connaît ! »

« Ils veulent tous que je leur dise : ''Fuck off'' »

De nombreux fans qui lui réclament toujours la même chose : « ils veulent tous que je leur dise :''Fuck of'' ». Et Brian Cox de poursuivre : « Laissez-moi vous raconter une anecdote. J’assistais à une rencontre autour de #MeToo organisée par mon amie, Rosanna Arquette. Ronan Farrow lisait des extraits de son livre, et toutes les femmes de Hollywood étaient venues l’écouter. L’atmosphère était très intense. Il part sous les applaudissements et tous les regards se tournent vers moi. Tout le monde me demande de leur dire la fameuse réplique de Logan. Je leur parle de l’ironie de la situation : ''Alors qu’on vient parler de #MeToo, et que je suis un vieux dinosaure mâle et blanc, vous voulez que je vous dise :''fuck off'', vraiment ?''. »

« Tout le monde le trouve horrible, mais je ne suis pas d’accord avec ça », explique alors Brian Cox à propos de Logan Roy. « Il est vulnérable. Son talon d’Achille, ce sont ses enfants. Tout serait plus simple s’il ne les aimait pas, détaille l’acteur lors d’une masterclass. Il y a quelque chose de tragique en lui, quelque chose d’irréalisé dont il n’a même pas conscience. C’est un romantique qui a perdu ses illusions sur la vie et ses enfants, et qui en est devenu cynique. » Et de livrer son opinion sur la fin réservée à son personnage : « Tout ce que je peux vous dire sur cette fin, c’est que Logan Roy obtient exactement ce dont il a besoin : la paix. »

« Un conte moral et une satire qui nous met en garde »

L’acteur partage un point commun avec son personnage, les deux sont nés à Dundee en Ecosse. C’est dans cette ville qu’il a tourné une partie du documentaire How the Other Half Lives (Comment vit l’autre moitié), dans lequel il questionne l’inégalité des richesses : « Je voulais faire un film qui soit le corollaire de Succession. Enfant, j’ai vécu la pauvreté après la mort de mon père. Je me souviens que j’allais au magasin de fish and chips local pour récupérer des restes afin de manger. Quelle immense ironie pour moi de jouer des années plus tard l’un des hommes les plus riches du monde ! »

A l’opposé du personnage qu’il incarne, Brian Cox se définit comme un « socialiste ». « Ce monde est très injuste. C’est pourquoi Succession est très important pour moi : c’est un conte moral et une satire qui nous met en garde », ajoute l’acteur. Un Brian Cox qui affirme n’avoir pas ressenti d’émotion particulière lors de la dernière prise de Succession : « Cela fait soixante ans que je fais ce métier, j’en ai vu d’autres. Logan est certainement l’un de mes rôles préférés. Sans aucun doute. Je suis un acteur, vous savez, je vais faire d’autres choses ! Mais je vais devoir bosser dur pour ne pas décevoir. »

Parce que l’acteur de 76 ans ne compte pas prendre sa retraite et attend « avec impatience le prochain chapitre » : « J’ai hâte de retourner au théâtre. J’ai prévu de faire une pièce sur le compositeur Bach. Je vais aussi jouer un patriarche et acteur vieillissant dans une reprise du Long Voyage vers la nuit du dramaturge américain Eugene O’Neill. » Brian Cox a aussi décidé de réaliser son premier long métrage de fiction, Glenrothan, l’histoire de deux frères propriétaires d’une distillerie en Ecosse : « Je le fais maintenant parce qu’après je serai gaga ! »