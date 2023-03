Après une semaine intense de projections et de rencontres, le festival Séries Mania ferme ses portes ce vendredi à Lille avec la projection en avant-première mondiale de Transatlantique, la nouvelle série de la créatrice d’Unorthodox, Anna Winger, pour Netflix. L’occasion de dévoiler les coups de cœur de cette édition 2023 parmi la compétition internationale, française et comédies.

« Red Skies » au cœur de la seconde Intifada

En immersion au cœur du cœur conflit israélo-palestinien ! La série israélienne Red Skies suit le destin croisé d’un trio d’amis inséparables. Le Palestinien Ali et l’Israélien Sa’ar se retrouvent chacun dans un camp opposé lorsque la seconde Intifada éclate.

Jenny, une journaliste américaine qui les apprécie autant l’un que l’autre ne sait pas de quel côté pencher. L’écrivain Daniel Shinar adapte ici son roman avec une équipe mixte israélo-palestinienne, dont font partie notamment les auteurs de No Man’s Land, Ron Leshem et Amit Cohen. Une bouleversante et haletante variation autour de l’éternel thème des frères ennemis.

Les questionnements éthiques de « Best Interests »

C’est l’histoire d’une famille confrontée à des choix qu’aucun parent ne voudrait jamais faire. Ecrite par l’immense Jack Thorne (Enola Holmes, The Virtues, This is England, Skins…) la série britannique Best Interests met en scène Sharon Horgan (Bad Sisters, Catastrophe) et Michael Sheen (Good Omens, Masters of Sex) dans le rôle d’un couple marié qui se lance dans une bataille judiciaire pour que les soins médicaux de leur fille handicapée ne soient pas interrompus, alors que les médecins pensent que dans son intérêt, il est préférable de la laisser mourir. Un drame touchant qui traite de sujets cruciaux comme la prise en charge du handicap et les questions éthiques de la fin de vie assistée.

« De grâce », une plongée dans le monde des dockers

Une tragédie familiale chez les dockers. Sublimée par la caméra de Vincent Maël Cardona, réalisateur du film Les Magnétiques, De grâce, minisérie franco-belge attendue cet automne sur Arte, met en scène Olivier Gourmet dans la peau de Pierre Leprieur, figure respectée du puissant syndicat des dockers du Havre et patriarche d’une famille dysfonctionnelle. Il se retrouve confronté à un trafic de drogue tentaculaire. Visuellement à la croisée du Parrain et des films de James Gray, un chef-d’œuvre de minutie dans l’écriture.

« Les Randonneuses », six femmes au sommet

C’est la nouvelle dramédie créée par Fanny Riedberger à qui l’on doit Lycée Toulouse-Lautrec. Les Randonneuses, minisérie à découvrir prochainement sur TF1, suit six femmes atteintes de cancer ou en rémission qui relèvent le défi de partir en randonnée à l’assaut du Dôme de la Lauze, à près de 4.000 mètres d’altitude. Un portrait aussi drôle que touchant de six femmes au sommet, incarnées par un casting qui force le respect dont notamment Alix Poisson, Clémentine Célarié et Camille Chamoux.









« Aspergirl », une fable qui fait rire et réfléchir

Une fable qui fait rire et réfléchir ! Aspergirl, nouvelle série OCS signature met en scène la piquante Nicole Ferroni dans le costume de superhéroïne de Louison, 38 ans, mère célibataire récemment séparée. Elle découvre qu’elle est autiste Asperger au même moment où l’on fait le même diagnostic à son fils Guilhem, 11 ans. Ce dernier a blessé un camarade de classe le jour de la rentrée… Une réflexion chatoyante et pétillante qui questionne la norme avec un regard toujours bienveillant.