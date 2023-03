De nombreuses stars, 54 séries inédites, dont 32 avant-premières mondiales ! La 6e édition lilloise de Séries Mania ouvre ses portes ce vendredi jusqu’au 24 mars dans la capitale des Hauts-de-France avec « un programme très copieux », promet la directrice générale de l’événement, Laurence Herzberg.

« On commence très fort avec une série française très attendue », se réjouit Frédéric Lavigne, le directeur artistique du festival, à savoir « Salade Grecque, la suite sérielle de la trilogie L’auberge espagnole de Cédric Klapisch » pour Prime Video. Une série d’ouverture qui résume bien le programme de la manifestation lilloise, illustrant la vitalité et l’ambition des séries françaises.

Deux fictions françaises en compétition internationale

« Depuis deux ans, on a mis en place un nouveau cadre de régulation pour la filière audiovisuelle et cinématographique qui permet à la série de s’épanouir dans notre pays avec de nouvelles obligations d’investissements données aux plateformes », se félicite le président du CNC, Dominique Boutonnat.

En compétition internationale s’affrontent deux séries françaises : De Grâce, tragédie d’Arte sur une famille de dockers confrontée au trafic de drogue emportée par Olivier Gourmet et Panayotis Pascot et Les Gouttes de Dieu, coproduction entre France Télévisions, Hulu Japan et Apple TV+, tirée du manga best-seller éponyme, sur l’œnologie.

L’icône Brigitte Bardot racontée sur le petit écran

En compétition française, France Télévisions présentera Bardot, reconstitution des jeunes années de l’icône du cinéma français signée par Danièle Thompson et son fils Christopher. « Un plaisir vintage cinéphile », selon Frédéric Lavigne. Le groupe public montrera aussi Split, première fiction de l’autrice féministe Iris Brey, qui met en scène le trouble entre une actrice et sa doublure sur un tournage.

TF1 dévoilera la nouvelle dramédie de Fanny Riedberger (Lycée Toulouse-Lautrec), Les Randonneuses avec notamment Alix Poisson, Clémentine Célarié et Camille Chamoux, « un portrait drôle et touchant de six femmes atteintes d’un cancer en randonnée en haute montagne », selon Frédéric Lavigne.

Des comédies françaises audacieuses

Arte mise sur deux comédies, Polar Park, « une comédie policière très singulière » avec Jean-Paul Rouve et Guillaume Gouix et la satire politique Sous contrôle qui met en scène Léa Drucker dans la peau d’une « directrice d’ONG soudainement promue ministre des Affaires étrangères ».

OCS propose la dramédie Aspergirl, où une mère célibataire (Nicole Ferroni), est diagnostiquée asperger en même temps que son fils et en compétition comédies, Rictus, qui dépeint un monde futuriste où le rire est interdit et Besoin d’amour sur un acteur porno déclinant.

Des blockbusters made in France

Séries Mania propose aussi hors compétition la saison 3 d’HPI en présence de la flamboyante Audrey Fleurot, la saison 2 de Jeune et Golri, prix de la compétition française 2021, Les Bracelets rouges, nouvelle génération, avec une nouvelle bande d’ados hospitalisés, Jusqu’ici tout va bien, la première série de l’humoriste Nawell Madani, mais aussi la coproduction Abysses, blockbuster catastrophe écologiste porté par Cécile de France.

Enfin, Séries Mania déroulera le tapis rouge aux acteurs préférés des spectateurs français tels que l’inoubliable interprète de Thierry La Fronde Jean-Claude Drouot ou encore l’iconique patronne d’Emily in Paris Philippine Leroy-Beaulieu. Nul doute que Séries Mania est un « superbe outil de soft power » comme le souligne Anne Bouverot, la nouvelle présidente du festival.