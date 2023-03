Une bonne nouvelle pour les amateurs de séries ! Warner Bros. Discovery et Prime Video ont annoncé ce lundi dans un communiqué le lancement du Pass Warner en France, un abonnement incluant tout HBO et les douze chaînes de Warner Bros. Discovery, le 16 mars. Le Pass Warner, disponible en exclusivité pour les abonnés d’Amazon Prime Video, sera proposé au prix de 9,99 euros par mois, et offrira 30 jours d’essai jusqu’au 3 avril. Les programmes seront proposés en qualité HD et une sélection de titres sera également disponible en 4K sans coût additionnel.

Dès le 16 mars, les abonnés auront accès aux corners à la demande de HBO, Warner TV, Toonami et Adult Swim.

Les abonnés pourront ainsi découvrir ou redécouvrir les programmes cultes de HBO comme Game of Thrones pour la première fois en France en 4K, ou encore Chernobyl, Les Soprano, The Wire, Six Feet Under, Sex and the City, True Blood ou encore Big Little Lies.

Faire le plein de séries télé

Les dernières nouveautés HBO sont également au rendez-vous avec The Last of Us, The White Lotus, House of the Dragon, The Gilded Age, Euphoria ou encore Winning Time : The Rise of The Lakers Dynasty. La quatrième et dernière saison de Succession sera diffusée en France à compter du 27 mars.

De son côté, Warner TV proposera dès son lancement ses nouveautés comme Leverage Redemption, la seconde saison de The Flight Attendant, Line of Duty saison 6 ou encore sa première production originale française Visitors et le 1er avril, le thriller britannique inédit Our House.

Pour les fans de superhéros, Toonami offre le meilleur des séries et films d’animation DC (Batman, Superman, Young Justice), les Super-Héroïnes les plus badass (Harley Quinn, Wonder Woman), les plus grands Super-Héros de l’animation japonaise (Dragon Ball Super, My Hero Academia) ainsi que les superpouvoirs du catch avec la ligue AEW. En mars, en plus de ses rendez-vous hebdomadaires de catch AEW Rampagne et Dynamite, Toonami diffusera un nouvel épisode spécial de la ligue de catch AEW Revolution.

Adult Swim offre des contenus d’animation adulte et des fictions à destination des Millenials, comme les séries déjà cultes Rick And Morty, Primal ou Robot Chicken, sans parler du déjanté Eric André. Au mois de mars, le téléfilm d’animation Aqua Teen Forever Plantasm sera lancé en exclusivité, suivi en avril de la nouvelle série Royal Crackers.

Des films issus des plus grands studios américains

Les programmes à la demande des marques TCM Cinéma, Eurosport, CNN, Discovery Channel, ID, Discovery Science, Cartoon Network et Boomerang seront déployés progressivement au cours du mois de mars avec l’arrivée finale, le 3 avril, de la dernière-née des chaînes Warner Bros, Discovery : Cartoonito. Les chaînes linéaires seront également déployées au cours du mois de mars.

TCM Cinéma proposera en mars une programmation spéciale dédiée aux musiques de film avec Interstellar, American Beauty, The Social Network et West Side Story accompagnés d’un documentaire inédit Score. Tout au long de l’année la chaîne célébrera le centenaire du Studio Warner Bros. Le mois d’avril sera dédié au genre du western avec une sélection de films incontournables, La Prisonnière du désert, Rio Bravo, La Horde Sauvage et Wyatt Earp.

Des documentaires exclusifs

Discovery Channel diffusera en mars la nouvelle saison d’Alcool de contrebande et dans les mois à venir, ses rendez-vous et programmes les plus célèbres comme l’incontournable Shark Week ou encore les nouvelles saisons d’Habitations en Péril, Wheeler Dealers, Occasions à saisir et Alaska : la Ruée Vers l’Or.

ID, la chaîne 100 % crime mettra à l’honneur en mars la série documentaire Glee : Gloire et Malédiction et au mois d’avril le documentaire événement House of Hammer.

Discovery Science dévoilera en mars, Les secrets de la pilule bleue avec Viagra : science, sexe et scandale, et en avril, l’étude des lieux hantés avec la 4e saison de Road trip de la terreur.

Une très large offre pour la jeunesse

Avec Boomerang, les abonnés pourront retrouver les cultissimes Tom & Jerry, Looney Tunes, Sccoby Do ainsi que Grizzy et les Lemmings. En avril, Boomerang proposera de nouveaux épisodes de sa nouvelle série d’animation Les aventures du Petit Pingouin, ainsi que la suite des aventures de Trolls TrollsTopia et des As de la Jungle.

Cartoon Network propose des programmes exclusifs produits par les Studios Cartoon Network pour les enfants de 6 à 12 ans comme Le Monde incroyable de Gumball, We Bare Bears, Teen Titans Go !, Adventure Time, et bien d’autres encore. En avril, de nouveaux épisodes de Lego Ninjago seront au rendez-vous, et en mai la nouvelle série originale La Quête Héroïque du valeureux Prince Ivandoe sera lancée.

Discovery : Cartoonito, dédiée aux enfants de 3 à 6 ans et lancée le 3 avril, proposera notamment Batwheels, Bugs Bunny Constructeur, Lucas l’Araignée, Interstellaire Ella. Bref, de quoi divertir petits et grands !