MyCanal, Arte.tv, OCS, Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+, Universal + ou encore Paramount +… En plus de toutes les chaînes de télévision ! Face à cette offre sérielle gargantuesque, vous n’arrivez plus à suivre ? 20 Minutes sélectionne chaque mois pour vous le meilleur des nouveautés séries qui sortent en France et vous livre le calendrier (régulièrement mis à jour) des dates de diffusion ou de mise en ligne des nouveautés séries ou nouvelles saisons de vos fictions préférées.

Les séries à ne pas manquer

L’hilarante et féroce farce « Blackport »

Un Ovni à ne rater sous aucun prétexte ! La série islandaise Blackport, diffusée les jeudis 23 et 30 mars 2023 à 20h55 sur Arte et disponible sur Arte.tv dès le 23 mars, raconte la privatisation de la pêche en Islande dans les années 1980 et la grève du secteur. Sous couvert d’un enjeu local et technique rébarbatif, cette chronique sociale généreuse, Grand Prix à Séries Mania, se transforme peu à peu en farce féroce sur le capitalisme, au confluent des influences de l’inclassable Aki Kaurismäki et des frères Cohen. Une fresque étonnante sur la révolution néolibérale en Occident !

La course contre la montre d’« Extrapolations »

Meryl Streep, Edward Norton, Diane Lane, Forest Whitaker, Tobey Maguire, Sienna Miller, Tahar Rahim, Marion Cotillard, Kit Harington ou encore David Schwimmer… On ne compte plus les stars qui apparaîtront dans Extrapolations, anthologie en huit épisodes, signée Scott Z. Burns (Contagion, Une vérité qui dérange, The Report) dès le 17 mars sur Apple TV+. Extrapolations, qui se déroule dans un futur proche, mettra en scène les conséquences du réchauffement climatique sur la vie quotidienne de l’humanité et les dilemmes moraux qu’elles impliquent. Le destin de l’humanité dans une course contre la montre.

Le thriller décalé « Swarm »

Une obsession qui tourne mal… Cocréée par Janine Nabers (Watchmen) et Donald Glover (Atlanta) et coécrite avec Malia Obama, la série Swarm, disponible le 17 mars sur Amazon Prime Video, suit Dre (Dominique Fishback), jeune femme totalement obsédée par une superstar de la pop. Le titre de la série est un clin d’œil à la communauté de fans de Beyoncé. À en croire la bande-annonce, un thriller à l’atmosphère sombre et suffocante.

Les années de plomb de « Esterno Notte »

Esterno Notte, la première série du cinéaste Marco Bellocchio, le 15 mars sur Arte, et du 8 mars au 13 juillet sur arte.tv, revient sur l’enlèvement puis l’assassinat d’Aldo Moro, le président de la Démocratie chrétienne (DC), par un commando des Brigades rouges en 1978. Une plongée magistrale dans les années de plomb au cœur d’un tournant majeur de l’histoire de l’Italie du XXe siècle.









Le trépidant western « The English »

Après Django en février, une nouvelle série western attendue fin mars sur Canal +. The English, minisérie britannique en six épisodes d’Hugo Blick, met en scène Emily Blunt dans le costume d’une aristocrate anglaise, qui débarque dans l’Amérique de la fin du XIXe siècle afin de venger la mort de son fils. Dans sa quête pour retrouver le meurtrier de ce dernier, elle croise la route d’Eli Whipp (Chaske Spencer), un ancien éclaireur de la cavalerie issu du peuple Pawnee…

Le calendrier des diffusions en France

Mars

The English, minisérie, Canal+

El Immortal, saison 1, OCS

Mercredi 1er mars

Abbott Elementary, saison 2, Disney+

Bleach, saisons 6 à 10, Disney+

The Mandalorian, saison 1, Disney+

Jeudi 2 mars

Manayek - Trahison dans la police, minisérie, les jeudis 2 et 9 mars 2023 à 20h55 sur Arte Sex/Life, saison 2, Netflix

Coincés, saison 2, Netflix

Vendredi 3 mars

White Wall, saison 1, Arte.tv

Dimanche 5 mars

The Sinner, saison 4, Netflix

Lundi 6 mars

Les Médic, saison 10, deux épisodes par soirée les mardis à 21 heures sur 13ème Rue

Mercredi 8 mars

Esterno notte, minisérie, sur Arte.tv

Moon Girl et Devil le Dinosaure (jeunesse), épisode spécial avant le lancement officiel de la série à partir du 10 avril du lundi au jeudi à 17h35 sur Disney Channel

Les secrets de Sulphur Springs, saison 2, Disney+

Mauvaise Pioche, saisons 1 et 2, Disney+

Les larmes des papillons, saison 1, Disney+

Les siffleurs, minisérie, à 21h10 sur France 2

Jeudi 9 mars

You, saison 4, partie 2, Netflix

Vendredi 10 mars

UnPrisoned, saison 1, Disney+

The Glory, Partie 2, Netflix

Samedi 11 mars

Hamster et Gretel (jeunesse), saison 1, Disney Channel

Les Médicis : Lorenzo Le Magnifique, saison 3, à 20h50 sur Altice Studio

Dimanche 12 mars

Glee : Gloire et Malédiction, série documentaire en trois parties, à 21h sur Discovery Investigation et en replay durant trente jours sur la plateforme SFR

Les Enquêtes de Pearl Nolan, saison 2, à 21h sur 13ème Rue et Universal +

Lundi 13 mars

Panhandle, saison 1, à 21h sur 13ème Rue et Universal +

Mercredi 15 mars

Esterno notte, minisérie, les 15 et 16 mars à 20h55 et sur arte.tv dès le 8/03/23

Ted Lasso, saison 3, Apple TV+

Mariage arrangé, saison 1, Disney+

Ma famille, saison 1, Disney+

Jeudi 16 mars

Prométhée, saison 1, à 21h10 sur TF1

Shadow and Bone : La saga Grisha, saison 2, Netflix

Class of '07, saison 1, Amazon Prime Video

Vendredi 17 mars

Extrapolations, minisérie, Apple TV+

Hasta el cielo : La série, saison 1, Netflix

Agent Elvis, saison 1, Netflix

Swarm, saison 1, Amazon Prime Video

Samedi 18 mars

Meurtres à Pont-Aven, épisode inédit à 21h10 France 3

The Flash, saison 8, à 21h sur 13ème Rue et Universal +

Lundi 20 mars

Happy Valley, saison 3, deux épisodes les lundis à 21h sur Canal+ et disponible sur MyCanal

Timeless, saison 1-2, Amazon Prime Video

Mardi 21 mars

Minx, saison 1, OCS

Moonhaven, saison 1, chaque mardi à 21h sur SyFy et Universal +

Mercredi 22 mars

Son royaume, saison 1, Netflix

La Cité invisible, saison 2, Netflix

Arrested Development, saisons 1 à 3, Disney+

Grown-ish, saison 5, Disney+

Jeudi 23 mars

The Night Agent, saison 1, Netflix

Blackport, saison 1, les jeudis 23 et 30 mars 2023 à 20h55 sur Arte et sur arte.tv

Manayek - Trahison dans la police, minisérie, disponible sur Arte.tv

Succession, saison 4, le 23 mars sur HBO, puis sur Prime Video (Pass Warner)

Vendredi 24 mars

Tête à tête, saison 1, Disney+

Star Trek : Picard, saison 3, Amazon Prime Video

Lundi 27 mars

Rabbit Hole, saison 1, Paramount +

Ghosts, saison 4, SerieClub

Mardi 28 mars

Candice Renoir, saison 10, deux épisodes par soirée les mardis à 21h sur 13ème Rue

Canis Familiae, saison 1, Arte

Mercredi 29 mars

Wellmania, saison 1, Netflix

The Big Door Prize, saison 1, Apple TV+

Bleach, saisons 11 à 16, Disney+

Bleach : Thousand-Year Blood War, saison 1, Disney+

Atlanta, saison 3, Disney+

Jeudi 30 mars

Unstable, saison 1, Netflix

Riverdale, saison 7, Netflix

Vendredi 31 mars

Le Pouvoir, saison 1, Amazon Prime Video

Eva the Owlet, saison 1, Apple TV+

Docteure Doogie, saison 2, Disney+