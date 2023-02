Pas de sortie en couple, ni de date pour la Saint-Valentin ? 20 Minutes vous a préparé une sélection de séries cools et drôles pour apprécier pleinement son célibat même pendant la fête des amoureux. De quoi se marrer tout seul et savourer sa liberté devant son petit écran !

« Loot » sur Apple TV+

Une comédie satirique réconfortante et bienveillante ! Dans Loot, disponible sur Apple TV+, Maya Rudolph incarne Molly Novak, l’épouse d’un célèbre milliardaire de la tech, John Novak (Adam Scott), qui découvre le jour de ses 45 ans que celui-ci la trompe éhontément. Après avoir obtenu 87 milliards lors de son divorce, alors qu’elle passe son temps à faire la fête de Berlin à Phuket en passant par Rio avec son assistant dévoué Nicholas (Joel Kim Booster), elle découvre qu’elle est à la tête d’une fondation philanthropique. Déterminée à enfin donner du sens à sa vie, elle décide de s’impliquer dans cette organisation, au grand dam de sa directrice sensée Sofia (Michaela Jaé Rodriguez). Et si l’infortune conjugale de Molly faisait d’elle une meilleure personne ?

« Uncoupled » sur Netflix

Une rom-com rafraîchissante et pétillante ! Uncoupled, série disponible sur Netflix et créée par Darren Star (Emily in Paris, Sex and the City) et Jeffrey Richman (Modern Family) met en scène Neil Patrick Harris (How I Met Your Mother) dans la peau de Michael, un agent immobilier new-yorkais, qui se fait larguer du jour au lendemain par son compagnon après 17 ans de relation. Comment s’en sortir sur le marché des célibataires dans une grande ville à l’aube de la cinquantaine ? Comment s’approprier les codes du dating moderne à l’ère des applis de rencontre ? Une comédie légère, parfois piquante, qui lorgne du côté de Sex and the City !

« Spreadsheet » sur 6Play

Une farce australienne désopilante et mordante ! Spreadsheet, disponible sur 6Play, suit les déboires de Lauren (Katherine Parkinson), avocate très occupée par son travail, récemment divorcée et mère de deux enfants. Lauren mène tout de front : carrière, famille et… vie sexuelle débridée. L’avocate enchaîne les plans d’un soir parce qu’elle ne veut plus s’engager. Avec l’aide de son meilleur ami et assistant, Axel, elle développe un « Sexcel », une base de données personnalisée de partenaires sexuels afin d’optimiser ses rencarts… Mais la vie n’est pas aussi simple qu’un tableau Excel et Lauren enchaîne surtout les plans foireux ! Une chronique trash, décomplexée et furieusement drôle !

« The Marvelous Mrs. Maisel » sur Amazon Prime Video

Une comédie joyeusement survoltée auréolée de trois Golden Globes et sept Emmy Awards. The Marvelous Mrs Maisel, dont les 4 saisons sont disponibles sur Amazon Prime Video, raconte l’émancipation de Miriam « Midge » Maisel (Rachel Brosnahan), une femme trompée et quittée par son mari dans le New York huppé des années 1950, qui s’essaye au stand-up. Dans cette série créée par Amy Sherman-Palladino, déjà aux manettes de Gilmore Girls, les acteurs virevoltent comme dans une comédie musicale et débitent leurs dialogues comme dans une comédie loufoque. Une friandise douce-amère à croquer goulûment !

« SMILF » sur Paramount +

Drôle, trash et bougrement intelligente ! Acronyme de « Single Mother I’d Like to Fuck », (« Mère célibataire que je me taperais bien »), SMILF, disponible sur Paramount +, créée, écrite, réalisée et incarnée par Frankie Shaw (que vous aviez peut-être repérée dans Mr. Robot), suit les tribulations de Bridgette, une jeune white trash qui élève son fils seule dans un studio de South Boston, quartier avec une grande communauté catholique d’origine irlandaise, tout en jonglant avec des petits boulots, un trouble du comportement alimentaire et une vie sexuelle chaotique. Avec un humour décapant, la série aborde en toile de fond un sujet rarement abordé aussi crûment dans les séries, même dans l’excellente Better Things, la difficile condition, le regard posé et le combat des mères célibataires pour se faire une place dans la société. Le portrait décomplexé d’une célibattante complexe !

« Insecure », disponible sur MyCanal

Une dramédie sur les incertitudes du passage à l’âge adulte ! À l’antenne de HBO de 2016 à 2021 et disponible en France sur MyCanal, Insecure, dramédie créée par Issa Rae et Larry Wilmore, raconte l’histoire d’amitié entre deux femmes à l’approche de la trentaine Issa (Issa Rae) et Molly (Yvonne Orji). Alors qu’Issa doute d’à peu près tout (à commencer par son couple qui bat de l’aile et son job au sein d’une ONG), Molly ne rêve que de se caser… mais se heurte aux problématiques du dating contemporain, où ghosting et peur phobique de l’engagement sont monnaie courante. Trouver l’amour, le bon job, le bon appart… pour trouver l’équilibre ?

« Dollface », disponible sur Disney+

Une série comique sur la sororité ! Dollface, série créée par Jordan Weiss et disponible sur Disney+, suit Jules (Kat Dennings) alors qu’elle se fait plaquer par son mec Jeremy (Connor Hines) après cinq années de relation. Après cette rupture, elle se rend compte que son couple l’a éloignée de ses amies… Elle va faire preuve imagination pour reprendre contact avec les amies qu’elle avait rayées de sa vie. Emaillée de séquences métaphoriques, la série aborde de nombreux sujets comme les stéréotypes féminins, la reconquête de soi, le dating, la définition de ce qu’est ou pas un couple… Une réflexion tendre et amusante sur la solidarité féminine.