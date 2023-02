Des stars, des séries, des masters classes et des conférences… Séries Mania, le festival international des séries Lille/Hauts-de-France, revient du 17 au 24 mars 2023 à Lille et dans sa région. Et pour les professionnels, ce sera du mardi 21 au jeudi 23 mars au Séries Mania Forum. La directrice générale du festival, Laurence Herzberg, a annoncé les invités et les séries sélectionnées parmi les 396 visionnées, venues de 62 pays, ce mercredi lors d’une conférence de presse au Nouveau Siècle à Lille.

Brian Cox et Philippine Leroy-Beaulieu en master classes

De nombreuses personnalités sont attendues à Lille. Brian Cox, la star de Succession et Philippine Leroy Beaulieu, l’icône d’Emily in Paris, seront présents. Le public pourra les rencontrer lors de master classes, tout comme Cédric Klapisch et Cécile de France, qui viendront également présenter, en ouverture du festival, Salade Grecque, la très attendue série Prime Vidéo qui suivra les aventures des enfants de Wendy et Xavier, les héros de la saga formée par L’Auberge espagnole, Les Poupées russes et Casse-tête chinois.

Séries Mania accueillera de nombreux fan-clubs des séries françaises tel qu’Alex Hugo, César Wagner, Léo Mattei et l’humoriste Nawell Madani, présente pour sa nouvelle série, ainsi qu’une rencontre avec l’équipe d’ASKIP qui ravira les adolescents.

Hors compétition, les chanceux festivaliers découvriront en avant-première les premiers épisodes de la saison 3 d’HPI, en présence d’Audrey Fleurot et de l’équipe du succès de TF1, la saison 2 de la comédie d’OCS Jeune & Golri, Les Bracelets rouges : nouvelle génération, et la saison 3 de The Kingdom : Exodus de Lars von Trier. Ils pourront aussi découvrir une sélection internationale de séries en avant-premières, présentées hors compétition.





Retrouvez notre sélection de séries en avant-premières, présentées hors compétition 👇



Séries Mania fêtera aussi les 60 ans de Thierry la Fronde en présence de Jean-Claude Drouot et de Zabou Breitman. La grande reporter Florence Aubenas revient à Lille avec Pierre Haski pour animer une conférence sur le thème : « Peut-on représenter la guerre en séries ? ». Transatlantic, nouvelle série de la créatrice d’Unorthodox pour Netflix, sera projetée en clôture du festival.

Lisa Joy, créatrice de « Westworld », présidente du jury

On le savait déjà. C’est Lisa Joy, cocréatrice, scénariste, réalisatrice et productrice exécutive de Westworld et productrice de Périphériques, les mondes de Flynne et aux manettes de l’adaptation du jeu vidéo Fallout, qui présidera le jury. A ses côtés pour remettre les prix de la compétition internationale, l’actrice française Emmanuelle Béart, le réalisateur indien Anurag Kashyap, le scénariste britannique Chris Chibnall (Doctor Who, Broadchurch), l’acteur israélien Yehuda Levi et l’actrice française Lou Doillon.

Ce jury devra départager les 8 séries en lice dans la catégorie compétition internationale : De Grâce, minisérie Arte mise en scène par le réalisateur des Magnétiques Vincent Maël Cardona qui suit les déboires de la famille Leprieur au Havre ; la très attendue adaptation du manga culte Les Gouttes de Dieu pour Apple TV+ ; Mentiras Pasajeras, une comédie espagnole Paramount + sur les apparences, qui met en scène une cadre plongée dans une spirale mensongère pour cacher qu’elle vient d’être licenciée ; la série grecque Milky Way, qui raconte l’histoire de Maria, une lycéenne de 17 ans qui tombe enceinte ; Red Skies, adaptation du best-seller éponyme de Daniel Shinar, ancien officier des services de renseignements israéliens, qui suit les destins croisés et mouvementés de Saar et Ali, nés sous le même soleil, l’un en Israël, l’autre en Palestine ; la série iranienne The Actor ; la série norvégienne The Fortress, une dystopie dans laquelle la Norvège vit en autogestion, séparée du reste du monde par un grand mur ; et enfin, The Power, adaptation du roman Le Pouvoir de Naomi Alderman portée par Toni Collette.

Les femmes à l’honneur en compétition française

Six séries sont en lice dans la catégorie compétition française qui met les femmes à l’honneur. En vrac : le biopic Bardot de France Télévisions ; Les Randonneuses, minisérie de TF1 où 6 femmes atteintes de cancers, partent en expédition en haute montagne pour faire face ensemble à la maladie ; la série OCS Aspergirl qui suit une mère célibataire siagnostiquée autiste Asperger avec son fils de 11 ans. Après avoir planté le décor de son film Poupoupidou en 2010, Gérald Hustache-Mathieu retrouve Jean-Paul Rouve et Guillaume Gouix dans les rôles de Rousseau et du gendarme Leloup dans Polar Park. Autre production Arte, Sous contrôle suit Marie Drucker dans la peau d’une ministre des Affaires étrangères, nommée le jour où cinq Européens dont deux Français sont pris en otages par des terroristes au Sahel. Les spectateurs pourront aussi découvrir Split, fiction signée Iris Brey pour France.tv Slash, qui raconte comment une cascadeuse de 30 ans tombe amoureuse de la star qu’elle double : aura-t-elle le courage de sortir de l’hétérosexualité pour se confronter à ce désir bouleversant ?

Hervé Le Tellier en charge du Panorama international

L’écrivain français Hervé Le Tellier présidera quant à lui le jury de la compétition Panorama international. A ses côtés, la productrice danoise Lone Korslund, l’actrice française Assa Sylla, Hugo Bardin, vainqueur de Drag Race France, les Américaines Jandiz Cardoso, responsable de la diversité chez NBC Entertainment et Lila Byock, scénariste qui a collaboré à Watchmen et The Leftovers. Ils devront départager les découvertes, séries inédites et coup de cœur réunis au sein d’un programme de 12 séries du monde entier présentées à Lille en avant-première française, internationale et mondiale.

Les festivaliers découvriront également une sélection de comédies ainsi que 8 séries courtes en compétition.

Celles et ceux qui n’auront pas la possibilité d’assister au festival pourront se connecter sur la plateforme Séries Mania qui permet de visionner les rencontres avec les invités en live ou replay et de regarder les séries de cette foisonnante sélection, partout en France.