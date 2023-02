Une façon de faire découvrir des vieux tubes à la nouvelle génération ! Utilisée à un moment charnière de la quatrième saison de Stranger Things, la chanson Running Up That Hill de Kate Bush a été catapultée 4e du Billboard Hot 100 en juin 2022, 37 ans après sa sortie en 1985.

Après la danse endiablée de Mercredi Addams au bal de promo de Nevermore Academy, Goo Goo Muck, chanson de The Cramps sortie en 1981, a vu une progression de son nombre d’écoutes de 9.500 % sur Spotify en novembre 2022.

La plateforme musicale a annoncé sur Twitter lundi dernier que le nombre d’écoutes de Long Long Time, la ballade de Linda Ronstadt qui a passé 12 semaines au Billboard Hot 100 et a valu à la chanteuse une nomination aux Grammy Awards en… 1970, a augmenté de 4.900 % rien qu’aux Etats-Unis, dans la foulée de la diffusion de l’épisode 3 de The Last of Us sur HBO.





Depuis La Casa de Papel qui a remis au goût du jour Bella Ciao, chant de révolte italien dont les paroles ont été écrites en 1944, on sait qu’une série à succès peut faire d’une chanson datée un tube planétaire. Comment les séries exhument-elles de vieux tubes et les font revivre dans leurs bandes originales ?

Une chanson au cœur du récit

L’utilisation de ces tubes dans les séries repose toujours sur le même dispositif : la musique intradiégétique. Cela signifie que ces vieilles chansons sont présentes dans l’action de la série et sont entendues par les personnages.

Il est rare qu’une chanson soit si cruciale qu’elle finisse par donner son titre à l’épisode. Mais la chanson Long Long Time est très importante dans l’histoire d’amour entre Bill (Nick Offerman) et Frank (Murray Bartlett) dans l’épisode 3 de The Last of Us. Le titre de Linda Ronstadt est joué à trois reprises dans l’épisode : lorsque Frank la joue maladroitement au piano antique, lorsque Bill l’interprète de façon émouvante au piano antique et enfin, lorsque le tube seventies joue sur l’autoradio de la voiture de Bill et clôt l’épisode.

Neil Druckmann et Craig Mazin, les showrunners de The Last of Us, ont mis du temps avant de trouver la perle rare. Ils cherchaient « une chanson incroyablement triste sur le fait de désirer l’amour, de ne jamais l’obtenir et de faire la paix avec le fait que l’on sera toujours seul », résume Neil Druckmann, dans les colonnes d’Indiwire.

Craig Mazin a envoyé un SMS à un ami Seth Rudetsky, une « encyclopédie musicale » et un copain qui anime l’émission musicale Sirius XM on Broadway. Moins de trente secondes plus tard, ce dernier lui proposait le tube de Linda Ronstadt.

Dans la série, les deux premières itérations du morceau révèlent la solitude de Bill, marquent le début de la relation entre Bill et Frank et ses paroles annoncent que cette relation va durer longtemps : « And I think I’m gonna love you for a long long time » (« Je pense que je vais t’aimer pendant très, très longtemps »).

La troisième itération de la chanson sur l’autoradio a une double fonction. Elle annonce la longue relation qui va unir les deux héros de la série, Joel et Ellie. C’est aussi un clin d’œil aux spectateurs qui se reconnaîtront dans l’échange entre ce héros quinqua et cette adolescente. « Tu connais Linda Ronstadt ? », demande Joël. « Bien sûr que non ! », lui répond effrontément Ellie.

Un tube qui vibre comme le personnage

Même chose dans la saison 4 de Stranger Things. Running Up That Hill de Kate Bush fait partie intégrante de l’histoire. Mieux que ça, le tube des années 1980 devient, pour l’un des personnages, Max, la musique qui résonne avec les expériences émotionnelles intenses et variées qu’elle subit et la raccroche à la vie.

La superviseuse musicale de Strangers Things, Nora Felder, explique pourquoi elle a proposé ce titre aux producteurs exécutifs Matt et Ross Duffer à Variety : « Le lien possible entre ses accords graves et les luttes émotionnelles de Max m’a immédiatement frappé ».

Même stratégie dans la série de Tim Burton, Mercredi, Goo Goo Muck fait l’objet d’une scène de danse saccadée au bal de promo de Never More (que la géniale actrice Jenna Ortega improvise en partie). Cette chanson mêlant rockabilly, garage rock et punk rock raconte l’histoire assez banale d’un jeune qui est prêt à en découdre, mais avec tout un vocabulaire autour de l’horreur et du fantastique. Un titre qui correspond bien à Mercredi Addams : « Les Cramps sont parfaits pour Mercredi. Ils sont dans son esprit, comme Siouxsie et Joy Division. Je suis une ancienne gothique. Pour travailler avec la musique que j’aime, pour trouver le bon moment, le morceau devait être amusant, excentrique et se prêter à la personnalité de Mercredi », raconte Jen Malone, qui supervise la musique de Mercredi avec Nicole Weisberg à nos confrères de Variety.

The Last of Us, dont le quatrième épisode est disponible ce lundi sur Amazon Prime Video en France, devrait exhumer d’autres vieux tubes, à l’instar de Never Let Me Down Again de Depeche Mode sorti en 1987 qui annonce, à la fin de l’épisode 1, que les choses vont mal tourner. Dans cette histoire, la musique a un rôle très important puisqu’il s’agit d’un code utilisé par les contrebandiers Frank, Bill, Joel et Tess : lorsqu’un tube des années 1960 retentit, RAS, lorsqu’un tube des années 1970 résonne, la marchandise est là, mais lorsqu’un tube des années 1980 joue, les ennuis ne sont pas loin.

Si les plateformes musicales, les services de streaming vidéo, les artistes et la série bénéficient tous du regain de vitalité des chansons utilisées dans la bande sonore, exhumer un tube n’est pas une fin en soi. « Notre travail ne consiste pas à créer des moments viraux, mais à servir l’histoire et le réalisateur, à trouver la bonne chanson pour la scène », conclut Jen Malone.