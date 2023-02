Salto, MyCanal, Arte.tv, OCS, Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ et encore Lionsgate +… En plus de toutes les chaînes de télévision ! Face à cette offre sérielle gargantuesque, vous n’arrivez plus à suivre ? 20 Minutes sélectionne chaque mois pour vous le meilleur des nouveautés séries qui sortent en France et vous livre le calendrier (régulièrement mis à jour) des dates de diffusion ou de mise en ligne des nouveautés séries ou nouvelles saisons de vos fictions préférées.

Les séries à ne pas rater en février

La comédie grinçante « Anatomie d’un divorce »

Un faux air d’un film de Woody Allen ! Anatomie d’un divorce, disponible le 22 février sur Disney +, suit les déboires de Toby Fleishman (Jesse Eisenberg), médecin new-yorkais et père récemment divorcé de deux enfants, une fille de 11 ans et un fils de 9 ans. Alors que le quadra profite de son premier été de liberté sexuelle et de ses potes Libby (Lizzy Caplan) et Seth (Adam Brody), son ex-femme, Rachel (Claire Danes), disparaît, le laissant avec les enfants sans savoir où elle est ni si elle compte revenir. « Comment en sommes-nous arrivés là ? », s’interroge-t-il enfin alors qu’il peine à trouver un nouvel équilibre entre parentalité, réussite professionnelle et épanouissement personnel. Taffy Brodesser-Akner, adapte ici son premier roman, le best-seller Fleishman a des ennuis, paru en 2019. Cette dissection grinçante d’une séparation prend des allures de polar de divorce. Alors, whodunnit ?

« Tulsa King », la série sur-mesure pour Stallone

Un show sur mesure ! Tulsa King, disponible le 12 février sur Paramount +, est la première série télévisée de Sylvester Stallone. Le créateur Taylor Sheridan (l’homme derrière la saga western Yellowstone) et le scénariste/producteur exécutif Terence Winter (Boardwalk Empire) ont conçu leur fiction autour de leur vedette, jouant exactement sur ses forces et sur son héritage. Sylvester Stallone incarne Dwight Manfredi alias le Général, un ex-chef de la mafia new-yorkaise qui a passé vingt-cinq ans en prison. A sa libération, Chickie (Domenick Lombardozzi), le nouveau parrain, lui explique qu’il n’a plus sa place à New York. Sa seule option est d’accepter une nouvelle mission : s’implanter dans la deuxième plus grande ville d’Oklahoma, Tulsa. Une série de gangsters sombre et musclée où s’oppose la mafia vieille école et nouvelle génération.

La comédie sur le passage à l’âge adulte « Freeridge »

Un spin-off d’On My Block ! La comédie sur le passage à l’âge adulte Freeridge, disponible le 2 février sur Netflix, suit un nouveau groupe de quatre amis - les frères et sœurs Gloria (Keyla Monterroso Mejia) et Ines (Bryana Salaz) et leurs amis Demi (Ciara Riley Wilson) et Cameron (Tenzing Norgay Trainor) - et leurs péripéties dans le quartier de Freeridge à Los Angeles. Certains membres du casting d’On My Block feront des apparitions au fil des huit épisodes attendus.

Le mélo « N’oublie pas de vivre »

Un mélo dans la veine de This is Us disponible le 3 février sur Apple TV+ ! N’oublie pas de vivre, adaptation du roman éponyme d’Ann Napolitano, suit Edward (Colin O’Brien), l’unique survivant d’un crash d’avion qui a emporté la plupart de ses proches. Le garçon de 12 ans doit faire face à la perte de sa famille et à une morbide célébrité. Confié à son oncle et sa tante, il va tenter de surmonter ce deuil impossible et de donner du sens à sa survie, aidé en cela par sa nouvelle et singulière voisine, Shay. Une histoire de survie, de résilience et d’humanité, qui réunit le showrunneur Jason Katims et l’actrice Connie Britton, douze ans après l’épilogue de Friday Night Lights, dramédie culte sur le monde du football américain au lycée.

La comédie noire « The Consultant »

Un thriller comique inspiré du roman éponyme de Bentley Little. The Consultant, disponible le 24 février sur Amazon Prime Video, met en scène Christoph Waltz dans le costume de Regus Pattoff, un consultant connu comme pour être un as, mais aussi un requin manipulateur, chargé de sauver CompWare, une boîte d’applications de jeux vidéo, de la faillite après l’échec d’une fusion avec un plus gros groupe capable de la sauver de banqueroute. Une comédie acide et tordue sur le monde de l’entreprise créée par Tony Basgallop (Servant).

Le calendrier des diffusions en France

Mercredi 1er février

Archer, saisons 8 et 9, Toonami et Adult Swim

Détective Conan : Apprenti criminel, saison 1, Netflix

Naruto Shippûden, intégrale, Netflix

Hajime no Ippo : The Fighting !, derniers épisodes, Netflix

Monster, derniers épisodes, Netflix

Cool Attitude : Encore plus cool, saison 2, Disney +

The Great North, saison 3, Disney +

Philadelphia, saisons 8 à 15, Disney +

Tous en cœur, saison 1, Disney+

We Are Now, saisons 1 à 3, Disney+

Jeudi 2 février

Profession : reporter (The Newsreader), minisérie, les jeudis 2 et 9 février à 20h55 sur Arte et sur Arte.tv

The Head, saison 2, deux épisodes par soirée les jeudis à 21h sur Canal+ et disponible sur MyCanal

Freeridge, saison 1, Netflix

Make My Day, saison 1, Netflix

Vendredi 3 février

N’oublie pas de vivre (Dear Edward), saison 1, Apple TV+

One Night, minisérie, Arte.tv

Astrid & Lilly, saison 1, chaque vendredi sur SYFY et Universal +

Cœurs Noirs, saison 1, Amazon Prime Video

The Followers, saison 1, Paramount +

Love Life, saison 1, à 21h00 sur TF1 Séries Films

Class, saison 1, Netflix

Samedi 4 février

Meurtres en Champagne, épisode inédit, à 21h10 sur France 3

Line of Duty, intégrale, trois puis deux épisodes par soirée les samedis à 20h55 sur Polar + et disponible sur MyCanal

Dimanche 5 février

The Lazarus Project, saison 1, OCS

Elvira, saison 1, deux épisodes par soirée à 20h55 sur Polar + et en intégralité sur MyCanal

Lundi 6 février

My Life Is Murder, saison 3, à 21h sur 13ème Rue

Planète Harvettes, animation, mercredi, samedi et dimanche à 17h, Dreamworks

Mercredi 8 février

The Flight Attendant, saison 1, à 23h40 sur TF1

The Exchange, saison 1, Netflix

L’incroyable Yellow Yeti, saison 1, Disney +

La sainte damnation, saison 1, Disney+

Jeudi 9 février

Astrid & Lilly, saison 1, à 21h sur SyFy

You, saison 4 - partie 1 (5 épisodes), Netflix

Papa est un chasseur d’aliens (jeunesse), saison 1, Netflix

Vendredi 10 février

Love To Hate You, saison 1, Netflix

Samedi 11 février

Les Médicis : Maîtres de Florence/Lorenzo le Magnifique, saison 2, à 20h50 Altice Studio

Dimanche 12 février

Tulsa King, saison 1, Paramount +

Lundi 13 février

Django, saison 1, deux épisodes par soirée à 21h sur Canal+ et sur MyCanal

L’île prisonnière, minisérie, à 21h10 sur France 2

Mardi 14 février

Harley Quinn : Un Spécial Saint-Valentin très problématique, à 22h25 sur Toonami et Adult Swim, puis à la demande

Chaque fois qu’on s’est aimés, saison 1, Netflix

Mercredi 15 février

Qui l’aime la suive, saison 1, Netflix

Lidia fait sa loi, saison 1, Netflix

Red Rose, saison 1, Netflix

How I Met Your Father, saison 2, Disney+

The Resident, saison 5, à 21h10 sur TF1

Mira, Royal Detective, saisons 1 et 2, Disney +

Mort sur le campus, saison 1, Disney +

Prime Time, saison 1, Disney+

Jeudi 16 février

Faites vos jeux, saison 1, Disney+

La fille de Kiev, minisérie, les jeudis 16 et 23 février à 20h55 sur Arte et sur Arte.tv

La Famille Upshaw : Partie 3, Netflix

Aggretsuko, saison 5, Netflix

Vendredi 17 février

Hello Tomorrow !, saison 1, Apple TV+

Carnival Row, saison 2, Amazon Prime Video

Star Trek Picard, saison 3, Amazon Prime Video

Jeux de pouvoir (State of Play), minisérie, sur Arte.tv

Braqueurs, saison 2, Netflix

Garde à nous !, saison 1, Netflix

Mon cosmonaute, saison 1, Netflix

Samedi 18 février

NCIS : Hawaï, saison 1, à 21h10 sur M6

Dimanche 19 février

American Horror Story, saison 10, à 23h25 sur Serieclub

Les Enquêtes de Pearl Nolan, saison 1, deux épisodes les dimanches à 21h sur 13ème Rue

Mardi 21 février

Blinded, saison 2, OCS

Mercredi 22 février

Anatomie d’un divorce, saison 1, Disney+

Tríada, saison 1, Netflix

Web of Death, saison 1, Disney +

911, saison 5, Disney +

La vengeance par l’amour, saison 1, Disney+

Le club des barytons, saison 1, Disney+

Jeudi 23 février

Outer Banks, saison 3, Netflix

Lay Lay dans la place (jeunesse), saison 2, Netflix

Manayek - Trahison dans la police, minisérie, Arte.tv

Vendredi 24 février

Liaison, saison 1, premier épisode suivi d’un épisode chaque vendredi jusqu’au 31 mars, Apple TV+

The Consultant, saison 1, Amazon Prime Video

Qui fuyons-nous ?, saison 1, Netflix

James chez les bizarroïdes (jeunesse), saison 2, Netflix