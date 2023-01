Une bulle d’humanité en pleine apocalypse ! Alors que les deux premiers épisodes de The Last of Us avaient déjà impressionné le public et la critique, le troisième épisode de l’adaptation du jeu vidéo culte de Naughty Dog, intitulé « Long Long Time », mis en ligne, ce lundi, en France sur Amazon Prime Video, est d’ores et déjà qualifié par de nombreux médias comme l’un des meilleurs épisodes de l’histoire de la télévision. Pourquoi cet épisode change-t-il le « game » dans l’histoire des adaptations vidéoludiques ?

Jusqu’ici, l’adaptation de The Last of Us par HBO suivait globalement le même chemin que le jeu, reprenant parfois des dialogues et des scènes à l’identique. La série de Neil Druckmann et Craig Mazin avait réussi à s’émanciper à la fin de l’épisode 2 en modifiant légèrement le destin réservé à Tess. L’épisode 3 est radicalement différent du jeu, tout en étant fidèle à son esprit initial.

Si vous n’avez pas encore vu l’épisode 3 de The Last of Us, passez votre chemin : cet article contient BEAUCOUP de spoilers.

Bill et Frank, « partenaires » dans le jeu vidéo

Dans les jeux, après la mort de Tess, Joel décide d’aller voir un dénommé Bill pour récupérer un véhicule afin de rejoindre son frère, Tommy. Un chapitre de The Last of Us Part I se situe dans le domaine de Bill : le joueur doit éviter la multitude de pièges que le survivaliste a mis en place autour de son domaine pour se protéger, avant de faire sa rencontre et de se rendre chez lui.

On découvre que cet homme n’a pas toujours vécu seul et qu’il avait auparavant un « partenaire », prénommé Frank. Plus tard, Joel, Bill et Ellie découvrent le cadavre de ce dernier : Frank, infecté par une morsure, s’est pendu afin de ne pas se transformer ou contaminer Bill.

L’émouvante histoire d’amour de Bill et Frank

Long Long Time, réalisé par Peter Hoar, suit Ellie et Joel juste après la fuite du capitole et le décès de Tess. En chemin, alors que Joel donne quelques explications à Ellie sur les origines de la pandémie, nos deux héros tombes sur les restes d’un charnier de la Fedra. L’épisode passe alors en mode flash-back et nous emmène le 30 septembre 2003, soit quatre jours après l’Outbreak.

Le spectateur découvre Bill (Nick Offerman), qui a réussi à échapper aux massacres de la Fedra, et se barricade dans sa ville natale. Barbelés électriques, pièges à mines, fossés, vidéosurveillance, ce survivaliste a transformé son quartier en bunker à ciel ouvert.

Il vit coupé du monde pendant quelques années avant que ne tombe dans un de ses pièges un intrus, Frank (Murray Bartlett, que l’on voit décidément partout depuis The White Lotus). Bill accepte de l’accueillir chez lui pour dîner.

Après un premier repas, c’est au piano, sur l’air de Long Long Time de Linda Ronstadt, que Bill va sortir de sa coquille grâce à la chaleur désarmante de Frank, véhiculée par une main posée sur son épaule et deux mots simples et libérateurs : « Je sais ». Bill et Frank comprennent qu’ils se plaisent et s’embrassent.

Une histoire différente, mais fidèle à l’esprit du jeu

L’épisode narre ensuite l’histoire des vingt années de vie commune de Bill et Frank : de leur première relation sexuelle à leur dernier repas en tant que couple marié, en passant par leur amitié avec Joel et Tess… Chaque tranche de vie est émouvante, racontée avec élégance et le niveau de dignité qu’elle mérite. Leur romance queer aboutie à une tragédie shakespearienne universelle et déchirante.

La série réécrit l’histoire de Bill et Frank. Contrairement au jeu, Bill meurt avec Frank et Ellie ne le rencontre jamais, mais lit la lettre d’adieu qu’il adresse à Joel. L’adaptation s’appuie cependant sur le jeu, faisant de la relation romantique de Bill et Frank, à laquelle le jeu ne fait qu’allusion, un épisode puissant et touchant qui étoffe les personnages de manière organique.

Une histoire à part qui résonne avec l’intrigue principale

L’adaptation HBO du jeu Naughty Dog par Craig Mazin et Neil Druckmann utilise savamment la musique : Never Let Me Down Again de Depeche Mode a donné un ton inquiétant dans l’épisode 1.

Ici, la ballade nominée aux Grammy Awards de 1970 de Linda Ronstadt Long Long Time, extraite de son deuxième album Silk Purse, jouée par Bill et Frank au piano le jour de leur rencontre, s’invite sur une mixtape concoctée par Bill pour Joel à la fin de l’épisode. Cet épilogue transfert tout le poids émotionnel de la ballade de Bill et Frank à l’intrigue principale. La lettre de Bill à Joel lui rappelle que les hommes comme lui et Joel « ont un travail à faire », c’est de protéger leurs proches à tout prix.