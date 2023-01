La fin de l’incertitude pour le catalogue HBO en France et un gros coup pour la plateforme de Jeff Bezos ! Warner Bros. Discovery et Amazon Prime Video ont annoncé ce jeudi le lancement en mars du Pass Warner, un service payant au prix inconnu à date, qui donnera accès à ses abonnés à l’ensemble des séries HBO (Game of Thrones, The White Lotus, Succession, etc.) et aux douze chaînes du groupe, dont Warner TV, Eurosport, Discovery Channel, TCM Cinéma, Adult Swim, Toonami, Cartoon Network ou encore CNN.

En avant-goût de cette offre, l’ensemble des abonnés à Amazon Prime Video aura accès à la nouvelle série très attendue de HBO, The Last of Us, le 16 janvier sans coût supplémentaire. « Chaque épisode sera disponible le lendemain de la diffusion aux USA », en VF et VO sous-titrée », ont précisé les deux groupes dans un communiqué.

Les prestigieuses séries de la chaîne américaine, historiquement diffusées en France par OCS, le bouquet de chaînes payantes de l’opérateur de télécoms Orange, ont été retirées après la fin du contrat de distribution exclusif qui liait les deux parties le 1er janvier. La plateforme de séries et films d’Orange a depuis été cédée à Canal+, comme l’ont annoncé les deux entreprises le 9 janvier.